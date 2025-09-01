ETV Bharat / business

अगस्त में जीएसटी संग्रह 6.5% बढ़कर 1.86 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा. लगातार आठवां महीना जब जीएसटी संग्रह 1.80 लाख करोड़ रुपये से ऊपर रहा.

अगस्त में जीएसटी संग्रह 6.5% बढ़कर 1.86 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा (Etv Bharat)
नई दिल्ली: भारत का वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह अगस्त 2025 में 6.5 प्रतिशत बढ़कर 1.86 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया. वित्त मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, यह लगातार आठवां महीना है जब जीएसटी संग्रह 1.80 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है. यह देश में आर्थिक गतिविधियों में तेजी और खपत में वृद्धि को दर्शाता है.

घरेलू राजस्व में बढ़ोतरी, आयात कर में गिरावट
आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त में घरेलू जीएसटी राजस्व 9.6 प्रतिशत बढ़कर 1.37 लाख करोड़ रुपये रहा. वहीं, आयात पर कर से राजस्व 1.2 प्रतिशत घटकर 49,354 करोड़ रुपये पर आ गया. इसके अलावा, अगस्त में जीएसटी रिफंड 20 प्रतिशत घटकर 19,359 करोड़ रुपये पर सिमट गया. कुल मिलाकर अगस्त 2025 में शुद्ध जीएसटी राजस्व 1.67 लाख करोड़ रुपये रहा, जो साल-दर-साल आधार पर 10.7 प्रतिशत अधिक है.

जीएसटी परिषद बैठक से पहले आंकड़े
ये आंकड़े ऐसे समय सामने आए हैं जब जल्द ही जीएसटी परिषद की बैठक होने वाली है. बैठक में कर ढांचे को सरल बनाने के लिए दो स्लैब जीएसटी दरें (5 और 18 प्रतिशत) लागू करने पर विचार किया जाएगा. वहीं सिगरेट, तंबाकू और शर्करा युक्त पेय पदार्थों जैसी सिन गुड्स पर 40 प्रतिशत का उच्च कर लगाए जाने की संभावना है. यह कदम राजस्व के साथ-साथ कर प्रणाली के सरलीकरण के प्रयासों का हिस्सा होगा.

राजकोषीय स्थिति मजबूत
हाल के महीनों में लगातार बढ़ते जीएसटी संग्रह ने सरकार की राजकोषीय स्थिति को मजबूत किया है और इससे देश की मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता को भी बल मिला है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह ट्रेंड आगे भी बरकरार रह सकता है.

मॉर्गन स्टेनली ने बढ़ाया जीडीपी अनुमान
वैश्विक निवेश बैंक मॉर्गन स्टेनली ने भारत की 2025-26 की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.2% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया है. इसका आधार अप्रैल-जून तिमाही की मजबूत 7.8% जीडीपी ग्रोथ और आगामी जीएसटी कटौती से घरेलू मांग में तेजी को माना गया है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि संभावित जीएसटी कटौती, आगामी त्योहारी सीजन और ग्रामीण मांग में सुधार घरेलू खपत को बढ़ावा देंगे. इससे निजी क्षेत्र की मांग मजबूत होगी, जबकि सार्वजनिक खर्च में नरमी और अमेरिकी टैरिफ बढ़ोतरी से प्रभावित निर्यात में गिरावट का असर संतुलित हो सकेगा.

आर्थिक वृद्धि की नई संरचना
मॉर्गन स्टेनली का मानना है कि बाहरी मांग घटने से लगभग 50 बेसिस पॉइंट्स (bps) की गिरावट का जोखिम है, लेकिन जीएसटी कटौती से उतनी ही वृद्धि संभव है. यानी घरेलू मांग पर केंद्रित अर्थव्यवस्था भविष्य में विकास की मुख्य चालक बनेगी. विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार बेहतर होते जीएसटी कलेक्शन और नीतिगत सुधारों से भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले समय में और मजबूती तथा स्थिरता हासिल करेगी.

