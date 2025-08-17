मुंबई: भारत के लिए अच्छी खबर है. 8 अगस्त को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.747 अरब डॉलर बढ़कर 693.618 अरब डॉलर पर पहुंच गया है. यह स्तर पिछले साल सितंबर 2024 में छुए गए सर्वकालिक उच्च स्तर 704.89 अरब डॉलर के करीब है. विदेशी मुद्रा भंडार में यह बढ़ोतरी भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव से निपटने की क्षमता का संकेत देती है.

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने नवीनतम 'साप्ताहिक सांख्यिकीय अनुपूरक' में यह जानकारी दी. पिछले हफ़्ते भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट दर्ज की गई थी, जो 9.32 अरब डॉलर कम हो गया था. इसके बाद भी विदेशी मुद्रा भंडार सितंबर 2024 में छुए गए 704.89 अरब डॉलर के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर के करीब पहुंच गया है.

क्या कहते हैं आरबीआई गवर्नरः

नवीनतम मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के बाद, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार देश के 11 महीने के आयात को पूरा करने के लिए पर्याप्त है. यह भारत की आर्थिक स्थिरता और आत्मविश्वास का मजबूत आधार है. भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों से पता चला है कि भारत की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (एफसीए), जो विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक है, 583.979 बिलियन अमेरिकी डॉलर है.

कितना स्वर्ण भंडार हैः

आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में स्वर्ण भंडार 86.160 अरब अमेरिकी डॉलर है. 2023 में, भारत अपने विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग 58 अरब अमेरिकी डॉलर जोड़ा. जबकि 2022 में इसमें कुल 71 अरब अमेरिकी डॉलर की गिरावट आयी थी. 2024 में, विदेशी मुद्रा भंडार में 20 अरब अमेरिकी डॉलर से थोड़ा ज़्यादा की वृद्धि हुई. 2025 में अब तक विदेशी मुद्रा भंडार में कुल मिलाकर लगभग 53 अरब अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हो चुकी है.

क्या होता है विदेशी मुद्रा भंडारः

विदेशी मुद्रा भंडार या एफएक्स भंडार, किसी देश के केंद्रीय बैंक या मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा रखी गई परिसंपत्तियां हैं, जो मुख्य रूप से आरक्षित मुद्राओं जैसे कि अमेरिकी डॉलर में होती हैं. तथा इनका छोटा हिस्सा यूरो, जापानी येन और पाउंड स्टर्लिंग में होता है.

रुपये में भारी गिरावट को रोकने के लिए आरबीआई अक्सर डॉलर बेचने सहित तरलता प्रबंधन के जरिए हस्तक्षेप करता है. आरबीआई रणनीतिक रूप से रुपया मजबूत होने पर डॉलर खरीदता है और कमजोर होने पर बेचता है.

इसे भी पढ़ेंः