भारत के लिए जोखिम... रूस से तेल आयात पर रघुराम राजन की चेतावनी - RUSSIAN OIL IMPORTS

राजन का कहना है कि रूस पर अत्यधिक निर्भरता बदलते अंतरराष्ट्रीय हालात में भारत की ऊर्जा सुरक्षा को खतरा पहुंचा सकती है.

पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन (File photo)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 28, 2025 at 3:10 PM IST

नई दिल्ली: पूर्व आरबीआई गवर्नर और जाने-माने अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने भारत को चेतावनी दी है कि वह रूस से तेल आयात पर अपनी निर्भरता पर फिर से विचार करे. उनके अनुसार, रूस पर अत्यधिक निर्भर रहना भारत के लिए लंबे समय में जोखिम भरा हो सकता है. राजन ने यह बात आज एक इंटरव्यू के दौरान कही, जिसमें उन्होंने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ को लेकर अपनी राय साझा की.

राजन का कहना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय हालात अचानक बदलते हैं या रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. इसलिए भारत को तेल खरीद के लिए संतुलित रणनीति अपनानी चाहिए और विभिन्न देशों से आयात के विकल्प खुले रखने चाहिए. इससे भविष्य में राजनीतिक या आर्थिक संकट का सामना करना आसान होगा.

उन्होंने अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दृष्टिकोण का भी जिक्र किया. ट्रंप चाहते हैं कि भारत रूस से तेल की खरीद कम करे और अन्य विकल्प तलाशे. राजन ने कहा कि यदि रूस से होने वाले तेल आयात का लाभ बहुत बड़ा नहीं है, तो भारत को यह गंभीरता से सोचना चाहिए कि इसे जारी रखना वाकई सही है या नहीं.

इंटरव्यू में उन्होंने अमेरिका द्वारा भारत पर हाल ही में लगाए गए भारी टैरिफ पर भी प्रकाश डाला. राजन के अनुसार, इन टैरिफ का फायदा रिफाइनिंग कंपनियों को हो रहा है, लेकिन निर्यातक भारतीय कंपनियों पर इसका नकारात्मक असर पड़ रहा है. टैरिफ की वजह से उनकी लागत बढ़ रही है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में उनकी स्थिति कमजोर हो रही है. 27 अगस्त से लागू हुए ये शुल्क किसी भी एशियाई अर्थव्यवस्था पर लगाए गए सबसे भारी टैरिफ में शामिल हैं. एनालिस्ट्स ने चेतावनी दी है कि इससे हजारों छोटे निर्यातकों और रोजगार पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है.

राजन ने स्पष्ट किया कि आज की वैश्विक व्यवस्था में व्यापार, निवेश और वित्त को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है. ऐसे समय में भारत को अपनी नीति बहुत सावधानी से बनानी होगी. उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत किसी एक ही व्यापारिक साझेदार पर अपनी निर्भरता कम करे और वैश्विक आर्थिक दबाव से बचने के लिए रणनीति मजबूत बनाए. विशेषज्ञों का मानना है कि रघुराम राजन की सलाह भारत के लिए न केवल ऊर्जा सुरक्षा बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति और निर्यातक प्रतिस्पर्धा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है.

