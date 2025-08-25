नई दिल्ली: देश में ऊर्जा सुरक्षा के लिए कोयले की अहम भूमिका बरकरार है. सरकार जहां घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है, वहीं चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2025) में भारत का कोयला आयात बढ़कर 76.40 मिलियन टन (एमटी) पर पहुंच गया. यह पिछले साल की समान अवधि में आयात किए गए 75.26 एमटी की तुलना में 1.5 प्रतिशत अधिक है.

जून महीने में भी आयात में बढ़ोतरी

mjunction सर्विसेज लिमिटेड (टाटा स्टील और सेल की संयुक्त ई-कॉमर्स कंपनी) के आंकड़ों के अनुसार, जून 2025 में भारत का कोयला आयात बढ़कर 23.91 एमटी हो गया, जो पिछले साल जून में 22.97 एमटी था.

नॉन-कोकिंग कोयला आयात: 14.85 एमटी (जून 2024 में 14.19 एमटी)

14.85 एमटी (जून 2024 में 14.19 एमटी) कोकिंग कोयला आयात: 5.78 एमटी (जून 2024 में 5.45 एमटी)

तिमाही आधार पर आंकड़े

अप्रैल-जून 2025 के दौरान

नॉन-कोकिंग कोयला आयात: 49.08 एमटी (पिछले साल की समान अवधि में 49.12 एमटी, लगभग स्थिर)

49.08 एमटी (पिछले साल की समान अवधि में 49.12 एमटी, लगभग स्थिर) कोकिंग कोयला आयात: 16.37 एमटी (पिछले साल 15.45 एमटी से ज्यादा)

ये आंकड़े दर्शाते हैं कि स्टील उद्योग जैसे क्षेत्रों में कोकिंग कोयले की मांग लगातार बनी हुई है.

कोल इंडिया का उत्पादन घटा

सरकारी क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड (CIL), जो देश के कुल घरेलू उत्पादन का लगभग 80% योगदान देती है, उसका उत्पादन जून 2025 में घटकर 57.8 एमटी रह गया. यह पिछले साल जून में 63.1 एमटी था, यानी उत्पादन में 8.5% की गिरावट आई. विशेषज्ञों का मानना है कि मानसून के दौरान खदानों में बाधाएं आती हैं, जिससे उत्पादन और आपूर्ति प्रभावित होती है.

सरकार का आश्वासन

हालांकि, कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी ने भरोसा दिलाया है कि आने वाले मानसून सीजन में देश को कोयले की कोई कमी नहीं होगी. सरकार ने पावर सेक्टर समेत अन्य सभी क्षेत्रों की मांग पूरी करने की तैयारी कर ली है. मंत्रालय का कहना है कि वह सतत विकास, पर्याप्त आपूर्ति और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए प्रतिबद्ध है.

स्पष्ट है कि आयात में मामूली बढ़ोतरी और घरेलू उत्पादन में गिरावट के बावजूद, भारत की ऊर्जा जरूरतों में कोयला अभी भी सबसे अहम भूमिका निभा रहा है. सरकार जहां आत्मनिर्भरता पर जोर दे रही है, वहीं मौसमी चुनौतियां और बढ़ती मांग इसे और जटिल बना रही हैं. आने वाले महीनों में यह देखना अहम होगा कि घरेलू उत्पादन कितनी तेजी से पटरी पर लौटता है और आयात पर निर्भरता किस हद तक कम हो पाती है.

