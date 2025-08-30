मुंबई: अमेरिकी टैरिफ संबंधी चिंताओं और विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की लगातार बिकवाली के दबाव ने इस सप्ताह भारतीय शेयर बाजारों की चमक फीकी कर दी. शुरुआती मजबूती के बावजूद बेंचमार्क सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स 2.2 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के साथ बंद हुए.

क्षेत्रीय प्रदर्शन

धातु, आईटी, रियल्टी और ऑटो सेक्टर में मुनाफावसूली हावी रही, जिससे इन शेयरों में 0.5 से 1.5 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई. इसके विपरीत, पूंजीगत वस्तुएं, एफएमसीजी, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं और मीडिया शेयरों में 0.4 से 1 प्रतिशत तक की बढ़त देखने को मिली. व्यापक बाजार भी कमजोर रहे, निफ्टी मिडकैप 100 और स्मॉलकैप 100 क्रमशः 0.57 और 0.39 प्रतिशत गिरे.

शुरुआती सकारात्मक संकेत

प्रस्तावित जीएसटी युक्तिकरण, अनुकूल मानसून, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में कमी और सितंबर में फेडरल रिजर्व की संभावित दर कटौती जैसी वैश्विक परिस्थितियों ने सप्ताह की शुरुआत में बाजार को मजबूती दी थी. लेकिन अमेरिकी दंडात्मक टैरिफ की समयसीमा नजदीक आने से निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया, जिससे लगातार तीन सत्र तक बिकवाली का दबाव बना रहा.

विश्लेषकों की राय

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, “बड़े शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि मिडकैप और स्मॉलकैप शेयर बढ़े हुए मूल्यांकन और अनिश्चितताओं के चलते ज्यादा प्रभावित हुए.”

उन्होंने आगे कहा कि सरकारी खर्च और नीतिगत कदमों से प्रेरित पहली तिमाही का मजबूत जीडीपी आंकड़ा (7.8 प्रतिशत) बाहरी चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को राहत देगा. हालांकि, उन्होंने चेताया कि पारस्परिक 25 प्रतिशत टैरिफ निकट से मध्यम अवधि तक प्रभावी रह सकते हैं.

प्रभावित क्षेत्र

कपड़ा, उपकरण निर्माता, धातु, ऑटो और समुद्री खाद्य उद्योग पर टैरिफ का सीधा असर पड़ सकता है. वहीं, आईटी और फार्मा सेक्टर पर धारणा संबंधी दबाव रहेगा, भले ही प्रत्यक्ष प्रभाव सीमित हो.

तकनीकी दृष्टिकोण

बजाज ब्रोकिंग रिसर्च के अनुसार, निफ्टी के लिए 24,400-24,350 का स्तर तत्काल समर्थन क्षेत्र है. इसके ऊपर बने रहने पर सूचकांक 24,400-24,900 की रेंज में समेकन दिखा सकता है.

आगे का रास्ता

विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में बाजार मिश्रित रुझान दिखा सकते हैं. उपभोग और घरेलू विकास पर केंद्रित सेक्टर—जैसे एफएमसीजी, टिकाऊ वस्तुएं, विवेकाधीन वस्तुएं, सीमेंट और इन्फ्रास्ट्रक्चर—को जीएसटी कटौती, मजबूत मांग और सरकारी खर्च से फायदा मिलने की उम्मीद है.

निवेशक अब घरेलू और अमेरिकी मैक्रोइकॉनॉमिक डेटा, जैसे पीएमआई प्रिंट, बेरोजगारी के दावे और पेरोल आंकड़ों पर कड़ी नजर रखेंगे.

