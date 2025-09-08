ETV Bharat / business

भारतीय शेयर बाजार सोमवार को हरे निशान में, बीएसई सेंसेक्स 80,787 और निफ्टी 24,773 पर बंद

मुंबई: हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को भारतीय शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 76.54 अंक या 0.09 प्रतिशत उछलकर 80,787.30 अंक पर बंद हुआ, जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 32.15 अंक या 0.13 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,773.15 अंक पर बंद हुआ.

अमेरिकी फेड की ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और मजबूत वैश्विक रुझानों के चलते बाजार हरे निशान में बंद हुए. सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में ऑटो, तेल और निजी बैंक शेयरों की तेजी से 460.62 अंक या 0.57 प्रतिशत बढ़कर 81,171.38 के उच्च स्तर तक गया. हालांकि, आईटी और एफएमसीजी शेयरों में बिकवाली ने अंत में बढ़त को सीमित कर दिया.

सेंसेक्स की कंपनियों में टाटा मोटर्स में सबसे ज्यादा 3.97 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई. महिंद्रा एंड महिंद्रा में 3.96 प्रतिशत की तेजी रही. मारुति, अडानी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर भी लाभ में रहे. वहीं ट्रेंट में 3.81 प्रतिशत की गिरावट आई और एशियन पेंट्स, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, एलएंडटी, टीसीएस, पावर ग्रिड और सन फार्मा के शेयर नुकसान में रहे.

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने बताया कि घरेलू बाजार अपनी शुरुआती बढ़त बरकरार नहीं रख पाया क्योंकि सत्र के आखिर में हुई बिकवाली ने निवेशकों की सतर्कता को दिखाया. उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों में कटौती के बाद ऑटो और सहायक कंपनियों के शेयरों में तेजी रही, जबकि वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण आईटी कमजोर रहा. अमेरिका में नौकरियों के नरम आंकड़ों से फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें बढ़ी, जिससे वैश्विक धारणा में सुधार हुआ.