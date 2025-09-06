GST कटौती और वैश्विक संकेतों से शेयर बाजार में बढ़त, निवेशकों में उत्साह

भारतीय शेयर बाजार इस सप्ताह मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ. जीएसटी सुधार से ऑटो और मेटल सेक्टर में तेजी.
Published : September 6, 2025 at 10:52 AM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार इस सप्ताह मामूली बढ़त के साथ बंद हुए. प्रारंभिक उत्साह, जो जीएसटी में संशोधन की उम्मीदों से जुड़ा था, धीरे-धीरे कम हुआ और वैश्विक व्यापार तनाव फिर से उभरकर सामने आए. बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी ने सप्ताह के अंत में लगभग 0.85% की बढ़त दर्ज की, जिसमें मध्य और छोटे कैप स्टॉक्स पर निवेशकों का ध्यान केंद्रित रहा.
आईटी सेक्टर में गिरावट
निफ्टी आईटी इस सप्ताह 2.5% से अधिक गिरा, मुख्य रूप से आर्थिक अनिश्चितता, ऊंची ब्याज दरों और भू-राजनीतिक जोखिमों के कारण उपभोक्ताओं के खर्च में कमी की आशंका के चलते.
धातु और ऑटो सेक्टर में तेजी
सेक्टर वार देखें तो निफ्टी मेटल और ऑटो इंडेक्स में लगभग 1% की बढ़त रही, जबकि रियल्टी और एफएमसीजी में 1.5% तक की गिरावट हुई, मुख्य रूप से मुनाफा बुकिंग के कारण.
विनोद नायर, हेड ऑफ रिसर्च, Geojit Investments ने कहा, “आईटी सेक्टर के विपरीत, ऑटो और एफएमसीजी जैसे उपभोक्ता-केंद्रित सेक्टर में तेजी आई, क्योंकि जीएसटी कटौती से घरेलू खपत बढ़ने और मांग में सुधार की उम्मीद है.”
ऑटो और मेटल स्टॉक्स में मजबूती
ऑटो मेजर जैसे एइचर मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 2% की बढ़त के साथ नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद किया, क्योंकि वाहनों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया. धातु सेक्टर में GMDC 11% बढ़कर 509 रुपये पर पहुंचा, जबकि नेशनल एल्यूमिनियम और NMDC ने लगभग 2% की बढ़त दर्ज की.
वैश्विक और घरेलू आर्थिक प्रभाव
सकारात्मक वैश्विक संकेत, अमेरिकी फेड के दर कटौती की उम्मीद और अच्छे मैक्रो डेटा ने घरेलू शेयर बाजार को कुछ समर्थन दिया. हालांकि, जर्मनी और फ्रांस के 30 साल के बॉन्ड यील्ड में उछाल ने सतर्कता बढ़ाई.
निवेशकों की रणनीति और रुचि
विनोद नायर के अनुसार, “इस माहौल में मल्टी-एसेट निवेश रणनीति लोकप्रिय होगी. निवेशक अमेरिकी जॉब्स रिपोर्ट, नॉन-फार्म पेरोल, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और यूरोपीय सेंट्रल बैंक के दर निर्णय पर नजर रखेंगे.”
तकनीकी विश्लेषण
मोटीलाल ओसवाल के अनुसार, “साप्ताहिक पैमाने पर निफ्टी ने इनसाइड बार पैटर्न बनाया है. 24650 और 24500 जोन सपोर्ट हैं, जबकि 24700 स्तर से ऊपर बने रहने पर यह 24850 और 25000 तक बढ़ सकता है.”
मुद्रा और सोने पर प्रभाव
घरेलू बाजार में लगातार विदेशी फंड आउटफ्लो ने रुपया दबाव में रखा, जो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया. वहीं, सुरक्षित निवेश की मांग ने सोने की कीमतों को सभी समय के उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया.
जीएसटी संशोधन का महत्व
जीएसटी में संशोधन से खपत बढ़ने, कर प्रणाली सरल होने, अनुपालन बोझ कम होने और स्वैच्छिक अनुपालन बढ़ने की उम्मीद है, जिससे कर आधार विस्तारित होगा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.
यह भी पढ़ें- ट्रंप इंपैक्ट : यूरोपियन यूनियन भी पहुंचा भारत के करीब, बोला- FTA पर काम जरूरी