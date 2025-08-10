Essay Contest 2025

भारतीय स्टार्टअप्स ने एक हफ्ते में जुटाए $205.31 मिलियन, पिछले सप्ताह से 57% अधिक फंडिंग - AI STARTUPS FUNDING INDIA

भारतीय स्टार्टअप्स ने अगस्त की पहली सप्ताह में $205.31 मिलियन जुटाए, जिसमें AI, ई-कॉमर्स, गेमिंग और फिनटेक सेक्टर प्रमुख रहे.

सांकेतिक फोटो (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 10, 2025 at 5:10 PM IST

मुंबई: भारतीय स्टार्टअप्स ने 4 से 9 अगस्त के बीच कुल $205.31 मिलियन की फंडिंग हासिल की है, जो पिछले सप्ताह के $130.49 मिलियन की तुलना में 57 प्रतिशत अधिक है. यह वृद्धि भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में निवेशकों के बढ़ते भरोसे और नवाचार के प्रति रुचि को दर्शाती है. इस दौरान कुल 30 डील्स हुईं, जिनमें 6 ग्रोथ-स्टेज, 22 अर्ली-स्टेज और 2 अज्ञात डील्स शामिल थीं.

ग्रोथ-स्टेज स्टार्टअप्स ने कुल फंडिंग का लगभग 68 प्रतिशत, यानी $139.28 मिलियन जुटाया. ग्रोथ-स्टेज कंपनियां वे होती हैं जो अपने कारोबार का विस्तार कर रही हैं और जिनके पास स्थिर राजस्व मॉडल और बड़ी ग्राहक संख्या होती है. दूसरी ओर, अर्ली-स्टेज स्टार्टअप्स नए उत्पाद विकसित कर रहे होते हैं या अपने बिजनेस मॉडल की पुष्टि कर रहे होते हैं.

इस हफ्ते की फंडिंग का मुख्य केंद्र बिंदु ई-कॉमर्स, फिनटेक, गेमिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेक्टर्स रहे. द स्लीप कंपनी ने सबसे बड़ी राशि, लगभग $56 मिलियन (करीब ₹480 करोड़), जुटाई, जो उनकी प्राथमिक और द्वितीयक मार्केट फंडिंग का हिस्सा है. इसके बाद ब्यूटी ब्रांड रेनी कॉस्मेटिक्स ने $30 मिलियन की फंडिंग हासिल की. इसके अलावा, फाइब की लेंडिंग शाखा ने ₹250 करोड़ (लगभग $26.5 मिलियन) का कर्ज प्राप्त किया.

अन्य प्रमुख ग्रोथ-स्टेज फंडराइज में गेमिंग स्टार्टअप सुपर गेमिंग, डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म ज़ाइप, और डिजिटल टेक्सटाइल कंपनी ट्रू कलर्स शामिल हैं. निवेशक अब उन AI-आधारित समाधानों में अधिक निवेश कर रहे हैं जिनका व्यावहारिक उपयोग हो और जो दीर्घकालिक लाभ प्रदान कर सकें, बजाय महंगे और बड़े यूनिकॉर्न वैल्यूएशन्स के.

वहीं, वेंचर कैपिटल निवेश Q2 2025 में भारत में $3.5 बिलियन तक पहुंच गया, जो पिछले तिमाही के $2.8 बिलियन से बढ़ा है. कुल डील्स की संख्या 355 रही, जो पिछले तिमाही के 456 डील्स से कम है. इसके विपरीत, वैश्विक वेंचर कैपिटल निवेश Q1 2025 के $128.4 बिलियन से घटकर Q2 2025 में $101.05 बिलियन रह गया है.

यह दर्शाता है कि वैश्विक निवेशकों के बीच अनिश्चितता बढ़ने के बावजूद भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूती से आगे बढ़ रहा है. निवेशकों का रुझान अब उन व्यवसायों की ओर है जो स्थायी और दीर्घकालिक विकास कर सकते हैं. यह समय भारतीय नवाचार और उद्यमशीलता के लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो सकता है.

TAGGED:

INDIAN STARTUPS FUNDING 2025भारत स्टार्टअप फंडिंगस्टार्टअप्स में निवेशFINTECH STARTUP FUNDING INDIAAI STARTUPS FUNDING INDIA

