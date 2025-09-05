ETV Bharat / business

भारतीय शेयर बाजार सपाट स्तर पर बंद, सेंसेक्स 7.25 अंक गिरा - SENSEX NIFTY CLOSING BELL

शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में मिश्रित कारोबार रहा. सेंसेक्स 7.25 अंक गिरकर 80,710.76 और निफ्टी 6.70 अंक बढ़कर 24,741 पर बंद हुआ.

भारतीय शेयर बाजार सपाट स्तर पर बंद, सेंसेक्स 7.25 अंक गिरा (getty image)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 5, 2025 at 3:53 PM IST

Updated : September 5, 2025 at 4:58 PM IST

मुंबई: बेंचमार्क शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी शुक्रवार को उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बाद अपरिवर्तित स्तर पर बंद हुए. तेल व गैस और ऑटो शेयरों में बढ़त आईटी और एफएमसीजी शेयरों में गिरावट से संतुलित रही.

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 7.25 अंक या 0.01 प्रतिशत गिरकर 80,710.76 अंक पर बंद हुआ. इसके 14 शेयर लाभ में और 16 नुकसान में रहे. दिन भर उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में सेंसेक्स बढ़त के साथ खुला, लेकिन देर सुबह के कारोबार में लाल निशान में फिसल गया. दोपहर के सत्र में यह 80,321.19 के निचले स्तर तक गया, लेकिन बंद होने से पहले गिरावट कम हुई. दिन के उच्चतम और निम्नतम स्तर के बीच सूचकांक 715.37 अंक ऊपर-नीचे हुआ.

वहीं, 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 6.70 अंक या 0.03 प्रतिशत बढ़कर 24,741.00 पर बंद हुआ. सेंसेक्स की कंपनियों का हाल: महिंद्रा एंड महिंद्रा 2.34 प्रतिशत, मारुति 1.70 प्रतिशत और पावर ग्रिड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल सहित अन्य कंपनियों के शेयर लाभ में रहे. आईटीसी, एचसीएल टेक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा और इंफोसिस के शेयर पीछे रहे.

ऑटो सेक्टर में बढ़त जारी
जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि बाजार आज स्थिर रहे. समर्थन स्तरों पर खरीदारी के चलते प्रमुख सूचकांकों में दिन के निचले स्तर से उछाल आया. मांग में सुधार की उम्मीदों के चलते ऑटो सेक्टर में बढ़त जारी रही.

वैश्विक संकेत
अमेरिकी रोजगार रिपोर्ट से पहले अमेरिका और एशिया के बाजारों में तेजी देखी गई. एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई 225, शंघाई का एसएसई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग सकारात्मक दायरे में बंद हुए. यूरोप के बाजार भी मजबूती के साथ कारोबार में रहे.

तेल और निवेश प्रवृत्ति
ब्रेंट क्रूड 0.07 प्रतिशत गिरकर 66.93 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. एक्सचेंज आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने गुरुवार को 106.34 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने 2,233.09 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.

गुरुवार को सेंसेक्स 150.30 अंक या 0.19 प्रतिशत बढ़कर 80,718.01 और निफ्टी 19.25 अंक या 0.08 प्रतिशत बढ़कर 24,734.30 पर बंद हुआ.

