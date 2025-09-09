ETV Bharat / business

हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 314 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,868 पर बंद

9 सितंबर 2025 को शेयर बाजार मजबूती के साथ बंद हुआ. सेंसेक्स 314 अंक बढ़कर 81,101 पर और निफ्टी 95 अंक चढ़कर 24,868 पर पहुंचा.

Etv Bharat
शेयर बाजार में जोरदार तेजी (getty image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 9, 2025 at 3:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार ने मजबूती दिखाई और बढ़त के साथ कारोबार खत्म किया. दिनभर के उतार-चढ़ाव के बाद निवेशकों का भरोसा बरकरार रहा, जिससे बाजार में सकारात्मक रुख देखने को मिला. बीएसई सेंसेक्स 314.02 अंकों की छलांग लगाकर 81,101.32 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी भी 95.45 अंक चढ़कर 24,868.60 पर पहुंच गया. बाजार में यह तेजी बैंकिंग, आईटी और ऑटो सेक्टर के शेयरों की मजबूती से आई. विश्लेषकों का मानना है कि विदेशी निवेश और घरेलू मांग से बाजार में स्थिरता बनी हुई है.

खबर अपडेट हो रही है...

For All Latest Updates

TAGGED:

STOCK MARKET CLOSINGBSE SENSEX CLOSINGNSE NIFTY CLOSINGSTOCK MARKET RALLY INDIASHARE MARKET TODAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोशल मीडिया पर बैन क्यों! क्यों घबराती हैं सरकारें, जानें भारत सहित दुनियाभर के देशों में फेसबुक, इंस्टाग्राम एकाउंट खोलने की क्या होती है उम्र

आज से एशिया कप 2025 का होगा आगाज, अफगानिस्तान-हांगकांग के बीच खेला जाएगा ओपनिंग मैच

गाजा में 70 मारे गए, हमास के कब्जे वाली इमारतें उड़ा रहा इजराइल, अब तक 300 से ज्यादा जख्मी

पावरफुल रोल्स से लेकर ब्रांड एंडोर्समेंट तक, क्यों है यामी गौतम की सबसे ज्यादा डिमांड?, जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.