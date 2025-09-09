ETV Bharat / business

हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 314 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,868 पर बंद

मुंबई: हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार ने मजबूती दिखाई और बढ़त के साथ कारोबार खत्म किया. दिनभर के उतार-चढ़ाव के बाद निवेशकों का भरोसा बरकरार रहा, जिससे बाजार में सकारात्मक रुख देखने को मिला. बीएसई सेंसेक्स 314.02 अंकों की छलांग लगाकर 81,101.32 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी भी 95.45 अंक चढ़कर 24,868.60 पर पहुंच गया. बाजार में यह तेजी बैंकिंग, आईटी और ऑटो सेक्टर के शेयरों की मजबूती से आई. विश्लेषकों का मानना है कि विदेशी निवेश और घरेलू मांग से बाजार में स्थिरता बनी हुई है.