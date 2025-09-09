हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 314 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,868 पर बंद
9 सितंबर 2025 को शेयर बाजार मजबूती के साथ बंद हुआ. सेंसेक्स 314 अंक बढ़कर 81,101 पर और निफ्टी 95 अंक चढ़कर 24,868 पर पहुंचा.
Published : September 9, 2025 at 3:56 PM IST
मुंबई: हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार ने मजबूती दिखाई और बढ़त के साथ कारोबार खत्म किया. दिनभर के उतार-चढ़ाव के बाद निवेशकों का भरोसा बरकरार रहा, जिससे बाजार में सकारात्मक रुख देखने को मिला. बीएसई सेंसेक्स 314.02 अंकों की छलांग लगाकर 81,101.32 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी भी 95.45 अंक चढ़कर 24,868.60 पर पहुंच गया. बाजार में यह तेजी बैंकिंग, आईटी और ऑटो सेक्टर के शेयरों की मजबूती से आई. विश्लेषकों का मानना है कि विदेशी निवेश और घरेलू मांग से बाजार में स्थिरता बनी हुई है.
