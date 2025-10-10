ETV Bharat / business

रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत! अब ट्रेन टिकट भी हो सकेगा रि-शेड्यूल

भारतीय रेलवे जनवरी 2026 से कंफर्म टिकट की यात्रा तारीख ऑनलाइन बदलने की सुविधा शुरू करेगा, जिससे यात्रियों को कैंसिलेशन चार्ज से राहत मिलेगी.

भारतीय रेलवे टिकट बुकिंग नियमों में करने जा रहा बड़ा बदलाव (Etv Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 10, 2025 at 3:45 PM IST

हैदराबाद: भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव करने जा रहा है. अब अगर किसी यात्री की यात्रा की योजना अचानक बदल जाती है, तो उसे टिकट कैंसिल कराने और चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. रेलवे एक ऐसी नई सुविधा शुरू करने की तैयारी में है, जिसके तहत कंफर्म टिकट की यात्रा तारीख ऑनलाइन बदली जा सकेगी. इससे यात्रियों को नई टिकट बुक करने और कैंसिलेशन चार्ज देने की झंझट से मुक्ति मिलेगी.

ऑनलाइन री-शेड्यूल की सुविधा मिलेगी
एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, रेलवे की इस नई सुविधा में यात्री अपने कंफर्म टिकट की यात्रा तारीख को ऑनलाइन री-शेड्यूल कर सकेंगे. इसका मतलब यह है कि अगर किसी कारणवश आप तय तारीख पर यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी टिकट को आगे की तारीख पर इस्तेमाल किया जा सकेगा.

हालांकि, यह सुविधा सीट की उपलब्धता पर निर्भर करेगी. यानी नई तारीख पर अगर सीटें खाली होंगी, तभी टिकट बदली जा सकेगी. अगर नई तारीख वाली ट्रेन की टिकट का किराया ज्यादा है, तो यात्रियों को अंतर राशि (extra amount) चुकानी होगी.

जनवरी 2026 से शुरू हो सकती है नई सुविधा
रेलवे सूत्रों के मुताबिक, यह सुविधा जनवरी 2026 से लागू की जा सकती है. शुरुआत में इसे कुछ प्रमुख रूट्स पर परीक्षण के तौर पर शुरू किया जाएगा, जिसके बाद इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा. यह कदम लाखों-करोड़ों यात्रियों के लिए राहत लेकर आएगा, खासकर उनके लिए जो अचानक अपनी यात्रा योजना बदल देते हैं.

अभी देना पड़ता है भारी कैंसिलेशन चार्ज
फिलहाल रेलवे यात्रियों के पास यात्रा की तारीख बदलने का कोई सीधा विकल्प नहीं है. यदि किसी यात्री को यात्रा स्थगित करनी होती है, तो उसे टिकट कैंसिल कर नया टिकट बुक करना पड़ता है. वर्तमान में रेलवे द्वारा लिए जाने वाले कैंसिलेशन चार्ज इस प्रकार हैं:

  • एसी फर्स्ट क्लास/एग्जीक्यूटिव क्लास: ₹240 + जीएसटी
  • एसी 2 टियर: ₹200 + जीएसटी
  • एसी 3 टियर/एसी चेयर कार/एसी 3 इकॉनमी: ₹180 + जीएसटी
  • स्लीपर क्लास: ₹120
  • सेकंड क्लास: ₹60

इस नए बदलाव से यात्रियों को समय, पैसा और झंझट तीनों से राहत मिलेगी. रेलवे का यह कदम यात्री-हितैषी सुधारों की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल साबित होगा.

