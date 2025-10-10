ETV Bharat / business

रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत! अब ट्रेन टिकट भी हो सकेगा रि-शेड्यूल

हैदराबाद: भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव करने जा रहा है. अब अगर किसी यात्री की यात्रा की योजना अचानक बदल जाती है, तो उसे टिकट कैंसिल कराने और चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. रेलवे एक ऐसी नई सुविधा शुरू करने की तैयारी में है, जिसके तहत कंफर्म टिकट की यात्रा तारीख ऑनलाइन बदली जा सकेगी. इससे यात्रियों को नई टिकट बुक करने और कैंसिलेशन चार्ज देने की झंझट से मुक्ति मिलेगी.

ऑनलाइन री-शेड्यूल की सुविधा मिलेगी

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, रेलवे की इस नई सुविधा में यात्री अपने कंफर्म टिकट की यात्रा तारीख को ऑनलाइन री-शेड्यूल कर सकेंगे. इसका मतलब यह है कि अगर किसी कारणवश आप तय तारीख पर यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी टिकट को आगे की तारीख पर इस्तेमाल किया जा सकेगा.

हालांकि, यह सुविधा सीट की उपलब्धता पर निर्भर करेगी. यानी नई तारीख पर अगर सीटें खाली होंगी, तभी टिकट बदली जा सकेगी. अगर नई तारीख वाली ट्रेन की टिकट का किराया ज्यादा है, तो यात्रियों को अंतर राशि (extra amount) चुकानी होगी.

जनवरी 2026 से शुरू हो सकती है नई सुविधा

रेलवे सूत्रों के मुताबिक, यह सुविधा जनवरी 2026 से लागू की जा सकती है. शुरुआत में इसे कुछ प्रमुख रूट्स पर परीक्षण के तौर पर शुरू किया जाएगा, जिसके बाद इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा. यह कदम लाखों-करोड़ों यात्रियों के लिए राहत लेकर आएगा, खासकर उनके लिए जो अचानक अपनी यात्रा योजना बदल देते हैं.