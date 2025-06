ETV Bharat / business

रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, महंगे टिकट से लेकर तत्काल के नियमों में बदलाव, चेक करें बुकिंग टाइम - TRAIN TICKET FARES HIKE

Published : June 24, 2025 at 3:34 PM IST | Updated : June 25, 2025 at 10:59 AM IST

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे कई सालों में पहली बार यात्री ट्रेन के किराए में बढ़ोतरी करने जा रहा है. किराए में मामूली बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2025 से लागू होगी. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नॉन-एसी मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए यात्री किराए में 1 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की जाएगी. एसी क्लास के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी. कितना बढ़ा किराया?

नॉन-एसी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 1 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी, जबकि एसी श्रेणी के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी. 1 जुलाई, 2025 से लागू होने वाले संशोधित किराया के अनुसार उपनगरीय ट्रेनों और मासिक सीजन टिकटों के किराए में कोई बदलाव नहीं होगा. ऑर्डिनरी सेकंड क्लास में 500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए किराया अपरिवर्तित रहेगा. हालांकि, 500 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए किराए में 0.5 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी. तत्काल टिकट के लिए आधार अनिवार्य

रेल मंत्रालय ने 1 जुलाई, 2025 से IRCTC वेबसाइट और ऐप के जरिए सभी तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है. 10 जून को एक निर्देश के जरिए घोषित इस कदम का उद्देश्य तत्काल योजना के दुरुपयोग को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि टिकट वास्तविक उपयोगकर्ताओं को आवंटित किए जाएं. मंत्रालय ने यह भी घोषणा की है कि 15 जुलाई 2025 से यात्रियों को तत्काल टिकट बुक करते समय आधार-आधारित ओटीपी ऑथेंटिकेशन का एक अतिरिक्त चरण पूरा करना होगा.

