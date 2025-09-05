ETV Bharat / business

नई दिल्ली: भारत की शीर्ष रिफाइनिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) ने अपनी नवीनतम निविदा (टेंडर) में अमेरिकी कच्चे तेल की खरीद को छोड़ दिया और इसके स्थान पर वेस्ट अफ्रीकाई और मध्य पूर्वी तेल के कुल 3 मिलियन बैरल खरीदे, व्यापार सूत्रों ने शुक्रवार को जानकारी दी.

सूत्रों के अनुसार, राज्य नियंत्रित रिफाइनर ने फ्रांसीसी तेल कंपनी टोटल एनर्जी से नाइजीरियाई तेल ग्रेड अग्बामी और उसान के प्रत्येक एक मिलियन बैरल खरीदे. इसके अलावा, शेल से अबू धाबी का डास क्रूड एक मिलियन बैरल खरीदा गया.

नाइजीरियाई तेल की खरीद फ्री-ऑन-बोर्ड (FOB) आधार पर की गई है, जबकि डास क्रूड की खरीद डिलिवर्ड आधार पर हुई है, और यह तेल अक्टूबर के अंत से नवंबर की शुरुआत में भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचने की संभावना है.

यह कदम IOC की पिछले सप्ताह की निविदा से अलग है, जिसमें कंपनी ने 5 मिलियन बैरल अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) तेल खरीदा था. हाल के महीनों में, भारतीय रिफाइनरों ने अमेरिकी तेल की खरीद बढ़ाई थी क्योंकि उन्हें इसके लिए अनुकूल आर्बिट्रेज अवसर प्राप्त हो रहे थे.

विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिकी तेल की खरीद भारत और अमेरिका के व्यापार संतुलन पर भी प्रभाव डालती है. भारत ने रूस से तेल खरीदने के कारण अमेरिका ने भारतीय आयात पर अपने टैरिफ को 50% तक दोगुना कर दिया है. अमेरिकी तेल की खरीद भारत के लिए ट्रेड घाटे को कम करने में मददगार साबित होती थी.