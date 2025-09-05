महंगी अमेरिकी तेल के बजाय भारतीय रिफाइनर ने नाइजीरिया और मध्य-पूर्व से तेल खरीदा: सूत्र - IOC SKIPS US OIL TENDER
Published : September 5, 2025 at 4:01 PM IST
नई दिल्ली: भारत की शीर्ष रिफाइनिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) ने अपनी नवीनतम निविदा (टेंडर) में अमेरिकी कच्चे तेल की खरीद को छोड़ दिया और इसके स्थान पर वेस्ट अफ्रीकाई और मध्य पूर्वी तेल के कुल 3 मिलियन बैरल खरीदे, व्यापार सूत्रों ने शुक्रवार को जानकारी दी.
सूत्रों के अनुसार, राज्य नियंत्रित रिफाइनर ने फ्रांसीसी तेल कंपनी टोटल एनर्जी से नाइजीरियाई तेल ग्रेड अग्बामी और उसान के प्रत्येक एक मिलियन बैरल खरीदे. इसके अलावा, शेल से अबू धाबी का डास क्रूड एक मिलियन बैरल खरीदा गया.
नाइजीरियाई तेल की खरीद फ्री-ऑन-बोर्ड (FOB) आधार पर की गई है, जबकि डास क्रूड की खरीद डिलिवर्ड आधार पर हुई है, और यह तेल अक्टूबर के अंत से नवंबर की शुरुआत में भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचने की संभावना है.
यह कदम IOC की पिछले सप्ताह की निविदा से अलग है, जिसमें कंपनी ने 5 मिलियन बैरल अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) तेल खरीदा था. हाल के महीनों में, भारतीय रिफाइनरों ने अमेरिकी तेल की खरीद बढ़ाई थी क्योंकि उन्हें इसके लिए अनुकूल आर्बिट्रेज अवसर प्राप्त हो रहे थे.
विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिकी तेल की खरीद भारत और अमेरिका के व्यापार संतुलन पर भी प्रभाव डालती है. भारत ने रूस से तेल खरीदने के कारण अमेरिका ने भारतीय आयात पर अपने टैरिफ को 50% तक दोगुना कर दिया है. अमेरिकी तेल की खरीद भारत के लिए ट्रेड घाटे को कम करने में मददगार साबित होती थी.
हालांकि, हाल की निविदा में अमेरिकी तेल का लैंडेड कॉस्ट अन्य ग्रेड के मुकाबले अधिक था, भले ही ब्रेंट और WTI क्रूड के सामने वाले महीने के भाव में लगभग $4 प्रति बैरल का अंतर था. इसके परिणामस्वरूप, इंडियन ऑयल ने इस बार अमेरिकी तेल की बजाय सस्ता और उपलब्ध विकल्प चुना.
विशेषज्ञों के अनुसार, इस कदम से न केवल लागत में बचत होगी, बल्कि रिफाइनर को विविध आपूर्ति स्रोत सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी. वेस्ट अफ्रीकाई और मध्य पूर्वी तेल की आपूर्ति स्थिर मानी जाती है और यह तेल भारतीय रिफाइनिंग जरूरतों के लिए अनुकूल है.
इस प्रकार, भारतीय रिफाइनर ने रणनीतिक रूप से अमेरिकी तेल की खरीद को स्थगित करते हुए अन्य अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से तेल खरीदा है, जो भारत के व्यापार और रिफाइनिंग क्षेत्र के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी साबित हो सकता है.
