अमेरिका-भारत व्यापार तनाव के बीच बाजार में गिरावट, निवेशकों की नजर तिमाही नतीजों और महंगाई के आंकड़ों पर - US INDIA TRADE TENSIONS

अमेरिका-भारत व्यापार तनाव, ट्रंप के 50% टैरिफ, तिमाही नतीजे, महंगाई आंकड़े और एफआईआई बिकवाली से बाजार दबाव में, बुनियादी ढांचा व FMCG में उम्मीद बनी.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 10, 2025 at 11:43 AM IST

मुंबई: आगामी कारोबारी सप्ताह में निवेशकों की नजरें अमेरिका-भारत व्यापार संबंधों में हो रहे बदलाव, तिमाही आय नतीजों और वृहद आर्थिक आंकड़ों पर टिकी रहेंगी. विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाने की अप्रत्याशित घोषणा के बाद बाजार में अस्थिरता बढ़ी है, और निकट भविष्य में यह रुख जारी रह सकता है.

तिमाही नतीजों की अंतिम लहर
धातु, ऊर्जा और फार्मा समेत विभिन्न क्षेत्रों की 1,400 से अधिक कंपनियां अगले सप्ताह वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के नतीजे पेश करेंगी. प्रमुख कंपनियों में ग्रासिम इंडस्ट्रीज, हीरो मोटोकॉर्प और इंडिया लीज डेवलपमेंट 11 अगस्त को अपने परिणाम जारी करेंगी. ये नतीजे बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक आर्थिक माहौल चुनौतीपूर्ण है.

आर्थिक आंकड़ों पर नजर
वृहद आर्थिक मोर्चे पर निवेशकों का ध्यान घरेलू सीपीआई (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) और डब्ल्यूपीआई (थोक मूल्य सूचकांक) मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर रहेगा, जो क्रमशः 12 और 14 अगस्त को जारी होंगे. जुलाई में मजबूत जीएसटी संग्रह और पीएमआई में सुधार से घरेलू अर्थव्यवस्था की मजबूती झलकती है, लेकिन बढ़ती इनपुट लागत और मुद्रास्फीति का दबाव निवेशकों की चिंता बढ़ा रहा है.

बाजार की मौजूदा स्थिति
पिछले सप्ताह निफ्टी और सेंसेक्स लगभग 1% गिरकर क्रमशः 24,363 और 79,857 अंकों पर बंद हुए. हालांकि, घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) की खरीदारी ने गिरावट को सीमित किया. रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के अजीत मिश्रा का कहना है कि निफ्टी के 24,450 से नीचे बंद होने से आगे और गिरावट का खतरा बढ़ गया है, जिसमें तत्काल समर्थन 24,200 और प्रमुख प्रतिरोध 24,600-24,800 के बीच है.

क्षेत्रीय रणनीति और निवेशकों का रुख
विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा हालात में घरेलू मांग-संचालित सेक्टर जैसे बुनियादी ढांचा, चुनिंदा ऑटो और ग्रामीण-केंद्रित FMCG बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. निवेशकों को फिलहाल रक्षात्मक से तटस्थ रणनीति अपनानी चाहिए और ऐसी कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए, जिनकी घरेलू आय क्षमता मजबूत है और जिन पर टैरिफ जोखिम कम है. साथ ही, संभावित अवसरों के लिए नकदी भंडार बनाए रखना भी उचित होगा.

