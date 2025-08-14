नई दिल्ली: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत की वार्षिक मुद्रास्फीति दर जुलाई 2025 में पिछले वर्ष की तुलना में और अधिक गिरकर नकारात्मक क्षेत्र में (-0.58%) पहुंच गई. यह दो साल का सबसे निचला स्तर है. इस गिरावट का मुख्य कारण खाद्य पदार्थों और पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस जैसी ईंधन की कीमतों में कमी है.

जुलाई की थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित मुद्रास्फीति जून में -0.13% से और गिरकर -0.58% हो गई. मार्च से लगातार कम होती रही WPI मुद्रास्फीति मई में 0.39% पर आ गई थी, जो पिछले 14 महीनों का सबसे निचला स्तर था. खाद्य सूचकांक में 2.15% की गिरावट आई, जबकि ईंधन की कीमतों में 2.43% की कमी दर्ज की गई. इसके परिणामस्वरूप थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति नकारात्मक हो गई.

विशेषज्ञों का मानना है कि WPI मुद्रास्फीति में गिरावट का असर खुदरा मुद्रास्फीति (CPI) पर भी पड़ेगा क्योंकि थोक वस्तुओं की कीमतें खुदरा स्तर तक जाती हैं. ईंधन की कीमतों में कमी से परिवहन लागत भी घटती है, जिससे आम उपभोक्ता पर दबाव कम होता है.

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति जुलाई 2025 में 1.55% पर आ गई, जो पिछले साल की तुलना में कम है और जून 2017 के बाद से सबसे निचला स्तर है. यह जून 2025 के 2.1% के स्तर से 55 आधार अंक कम है. खाद्य मुद्रास्फीति जुलाई में -1.76% पर नकारात्मक रही, जिसमें दालें, सब्जियां, अनाज, अंडे और चीनी की कीमतों में गिरावट का योगदान रहा.

जुलाई 2025 के दौरान परिवहन, संचार और शिक्षा की लागत में कमी और आवास मुद्रास्फीति में मामूली गिरावट ने भी कुल मुद्रास्फीति को कम करने में मदद की.

आरबीआई ने 2025-26 के लिए CPI मुद्रास्फीति 3.1% आंकी है. RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा के अनुसार, मानसून की स्थिर प्रगति, मजबूत खरीफ बुवाई, पर्याप्त जलाशय स्तर और खाद्यान्न का आरामदायक बफर स्टॉक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायक हैं. हालांकि, चौथी तिमाही और उसके बाद 4% से ऊपर मुद्रास्फीति बढ़ने की संभावना बनी हुई है, मुख्य रूप से प्रतिकूल आधार प्रभाव और नीतिगत कारकों के कारण.

इस गिरावट से उपभोक्ताओं और व्यवसायों को अल्पकालिक राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन मुद्रास्फीति की दिशा और RBI की नीतिगत प्रतिक्रिया पर बाजार की नजर बनी रहेगी.

यह भी पढ़ें- RBI ने 13 अगस्त को कर दी बैंक हॉलिडे, जानिए क्या है वजह, आपके शहर में BANK खुले हैं या बंद, जानिए