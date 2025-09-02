ETV Bharat / business

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर चर्चा चल रही है, पीयूष गोयल ने कहा- चीन से भी संबंध सुधरें - INDIA US TRADE DEAL

पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया कि भारत केवल अमेरिका ही नहीं, बल्कि अन्य देशों से भी नए व्यापारिक समझौतों पर काम कर रहा है.

Etv Bharat
पीयूष गोयल का बयान: भारत-अमेरिका व्यापार डील पर चर्चा जारी (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 2, 2025 at 4:04 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) को लेकर बातचीत तेज हो गई है. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राजधानी दिल्ली में आयोजित एक सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम के दौरान बताया कि दोनों देशों के बीच इस विषय पर लगातार चर्चा हो रही है. उन्होंने कहा कि यह समझौता न केवल भारत और अमेरिका के लिए, बल्कि वैश्विक व्यापार के संतुलन के लिहाज से भी अहम साबित होगा.

गोयल ने जानकारी दी कि इस वर्ष मार्च में BTA को लेकर बातचीत की शुरुआत हुई थी और अब तक पांच दौर की बैठकें हो चुकी हैं. हालांकि, हाल ही में अमेरिका ने 27 अगस्त से भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लागू कर दिया, जिसके बाद अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने 25 अगस्त को होने वाली अपनी भारत यात्रा को टाल दिया. इसके बावजूद भारत सरकार को भरोसा है कि आगे की बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ेगी और समझौता दोनों देशों के लिए फायदेमंद रहेगा.

अन्य देशों के साथ भी व्यापारिक वार्ता
पीयूष गोयल ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य देशों के साथ भी नए व्यापारिक समझौतों को लेकर वार्ता जारी है. उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन, चिल्ली, पेरू, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ओमान के साथ बातचीत चल रही है. वहीं, यूरोपीयन फ्री ट्रेड यूनियन (EFTA) और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के साथ भारत पहले ही समझौते पूरे कर चुका है. मंत्री ने बताया कि इन समझौतों से भारत की वैश्विक व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी और निर्यात को नई ऊर्जा मिलेगी.

गोयल ने कहा कि “काफी काम हो चुका है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है. आने वाले समय में भारत वैश्विक व्यापार नेटवर्क में और अधिक मजबूती से जुड़ सकेगा.”

चीन के साथ रिश्तों में सुधार
कार्यक्रम के दौरान वाणिज्य मंत्री ने चीन के साथ संबंधों पर भी बयान दिया. उन्होंने कहा कि भारत और चीन के रिश्ते धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO Summit 2025) में भाग लेने के लिए चीन का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने व्यापारिक सहयोग को बढ़ाने के साथ-साथ सीमा पर तनाव कम करने पर सहमति जताई. यह प्रधानमंत्री मोदी का सात साल बाद चीन का दौरा था, जिसने द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा दी है.

यह भी पढ़ें- 'भारत आएं, निवेश करें', सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए मंत्री वैष्णव ने दी वैश्विक निवेशकों को खुली दावत

नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) को लेकर बातचीत तेज हो गई है. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राजधानी दिल्ली में आयोजित एक सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम के दौरान बताया कि दोनों देशों के बीच इस विषय पर लगातार चर्चा हो रही है. उन्होंने कहा कि यह समझौता न केवल भारत और अमेरिका के लिए, बल्कि वैश्विक व्यापार के संतुलन के लिहाज से भी अहम साबित होगा.

गोयल ने जानकारी दी कि इस वर्ष मार्च में BTA को लेकर बातचीत की शुरुआत हुई थी और अब तक पांच दौर की बैठकें हो चुकी हैं. हालांकि, हाल ही में अमेरिका ने 27 अगस्त से भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लागू कर दिया, जिसके बाद अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने 25 अगस्त को होने वाली अपनी भारत यात्रा को टाल दिया. इसके बावजूद भारत सरकार को भरोसा है कि आगे की बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ेगी और समझौता दोनों देशों के लिए फायदेमंद रहेगा.

अन्य देशों के साथ भी व्यापारिक वार्ता
पीयूष गोयल ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य देशों के साथ भी नए व्यापारिक समझौतों को लेकर वार्ता जारी है. उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन, चिल्ली, पेरू, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ओमान के साथ बातचीत चल रही है. वहीं, यूरोपीयन फ्री ट्रेड यूनियन (EFTA) और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के साथ भारत पहले ही समझौते पूरे कर चुका है. मंत्री ने बताया कि इन समझौतों से भारत की वैश्विक व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी और निर्यात को नई ऊर्जा मिलेगी.

गोयल ने कहा कि “काफी काम हो चुका है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है. आने वाले समय में भारत वैश्विक व्यापार नेटवर्क में और अधिक मजबूती से जुड़ सकेगा.”

चीन के साथ रिश्तों में सुधार
कार्यक्रम के दौरान वाणिज्य मंत्री ने चीन के साथ संबंधों पर भी बयान दिया. उन्होंने कहा कि भारत और चीन के रिश्ते धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO Summit 2025) में भाग लेने के लिए चीन का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने व्यापारिक सहयोग को बढ़ाने के साथ-साथ सीमा पर तनाव कम करने पर सहमति जताई. यह प्रधानमंत्री मोदी का सात साल बाद चीन का दौरा था, जिसने द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा दी है.

यह भी पढ़ें- 'भारत आएं, निवेश करें', सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए मंत्री वैष्णव ने दी वैश्विक निवेशकों को खुली दावत

For All Latest Updates

TAGGED:

भारत अमेरिका ट्रेड डीलभारत अमेरिका व्यापारSCO SUMMIT 2025PIYUSH GOYAL ON TRADE DEALINDIA US TRADE DEAL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

SCO Summit 2025: तियानजिन घोषणापत्र में भारत के 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' मंत्र की गूंज

संजू सैमसन ने एशिया कप से पहले उड़ाया गर्दा, फिर खेली तूफानी पारी, कप्तान और कोच की बढ़ाई चिंता

'कपड़े चमकाएगा, मच्छरों को भी मार भगाएगा', IIT Delhi ने बनाया खास किस्म का डिटर्जेंट, जानिए कैसे करता है काम

तीन दशक बाद नए अवतार में दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी Double Decker बसें, जानिए क्या है खासियत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.