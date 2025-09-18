ETV Bharat / business

भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद का समाधान अगले 8–10 हफ्तों में संभव: CEA

अमेरिका ने भारत से अमेरिका में आयात होने वाले सामानों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया, जिसमें 25 प्रतिशत रूसी तेल खरीदने पर जुर्माना शामिल है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 18, 2025 at 4:21 PM IST

नई दिल्ली: मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंथा नागेश्वरन ने गुरुवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच लगे टैरिफ विवाद का समाधान आगामी 8 से 10 हफ्तों में संभव है. यह जानकारी उन्होंने भारत चेम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित इंटरैक्टिव सेशन में दी. CEA नागेश्वरन ने कहा, “सरकारों के बीच बातचीत जारी है. मेरी धारणा है कि अगले 8–10 हफ्तों में अमेरिका द्वारा भारत के सामानों पर लगाए गए टैरिफ का समाधान देखने को मिल सकता है.”

अमेरिका द्वारा टैरिफ और उसका प्रभाव
अमेरिका ने 27 अगस्त से भारत से आयात होने वाले सामानों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, जिसमें से 25 प्रतिशत रूसी तेल खरीदने के कारण जुर्माना है. यह विशेष रूप से श्रम-गहन क्षेत्रों जैसे झींगा, वस्त्र, चमड़ा और जूते के निर्यात को प्रभावित कर रहा है. इस कदम के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए. भारत ने इन टैरिफों को “अन्यायपूर्ण” करार दिया है.

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता फिर शुरू
इस टैरिफ घोषणा के बीच दोनों देशों के प्रतिनिधि द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) पर वार्ता कर रहे थे. मुख्य वार्ता अधिकारियों ने प्रस्तावित समझौते पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की, ताकि टैरिफ के कारण उत्पन्न समस्याओं को सुलझाया जा सके. अमेरिका की टीम का नेतृत्व ब्रेंडन लिन्च, असिस्टेंट यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (साउथ एंड सेंट्रल एशिया) कर रहे हैं, जबकि भारत की ओर से राजेश अग्रवाल, विशेष सचिव वाणिज्य विभाग, मुख्य वार्ता अधिकारी हैं. दोनों पक्ष मार्च से द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर वार्ता कर रहे हैं. अब तक पांच दौर की वार्ता हो चुकी है, और छठे दौर के लिए अगस्त 25 से अमेरिकी टीम भारत आने वाली थी, लेकिन इसे रद्द कर दिया गया.

ट्रम्प का बयान
पिछले सप्ताह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि भारत पर टैरिफ लगाना “आसान काम नहीं है” और इससे दोनों देशों के बीच तनाव पैदा होता है. ट्रम्प ने कहा, “भारत हमारा सबसे बड़ा ग्राहक था. मैंने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ इसलिए लगाया क्योंकि वे रूस से तेल खरीद रहे हैं. यह आसान नहीं था और इससे भारत के साथ संबंधों में खटास आई.”

इससे स्पष्ट है कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक वार्ता और कूटनीतिक प्रयास जारी हैं, और निकट भविष्य में टैरिफ विवाद सुलझने की संभावना है.

यह भी पढ़ें- बढ़ते टैरिफ के बीच अमेरिका को निर्यात 16.3% घटा; GST सुधार की उम्मीद पर ICRA ने वित्त वर्ष 2026 के GDP अनुमान को 6.5% तक बढ़ाया

