भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद का समाधान अगले 8–10 हफ्तों में संभव: CEA

नई दिल्ली: मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंथा नागेश्वरन ने गुरुवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच लगे टैरिफ विवाद का समाधान आगामी 8 से 10 हफ्तों में संभव है. यह जानकारी उन्होंने भारत चेम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित इंटरैक्टिव सेशन में दी. CEA नागेश्वरन ने कहा, “सरकारों के बीच बातचीत जारी है. मेरी धारणा है कि अगले 8–10 हफ्तों में अमेरिका द्वारा भारत के सामानों पर लगाए गए टैरिफ का समाधान देखने को मिल सकता है.”

अमेरिका द्वारा टैरिफ और उसका प्रभाव

अमेरिका ने 27 अगस्त से भारत से आयात होने वाले सामानों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, जिसमें से 25 प्रतिशत रूसी तेल खरीदने के कारण जुर्माना है. यह विशेष रूप से श्रम-गहन क्षेत्रों जैसे झींगा, वस्त्र, चमड़ा और जूते के निर्यात को प्रभावित कर रहा है. इस कदम के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए. भारत ने इन टैरिफों को “अन्यायपूर्ण” करार दिया है.

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता फिर शुरू

इस टैरिफ घोषणा के बीच दोनों देशों के प्रतिनिधि द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) पर वार्ता कर रहे थे. मुख्य वार्ता अधिकारियों ने प्रस्तावित समझौते पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की, ताकि टैरिफ के कारण उत्पन्न समस्याओं को सुलझाया जा सके. अमेरिका की टीम का नेतृत्व ब्रेंडन लिन्च, असिस्टेंट यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (साउथ एंड सेंट्रल एशिया) कर रहे हैं, जबकि भारत की ओर से राजेश अग्रवाल, विशेष सचिव वाणिज्य विभाग, मुख्य वार्ता अधिकारी हैं. दोनों पक्ष मार्च से द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर वार्ता कर रहे हैं. अब तक पांच दौर की वार्ता हो चुकी है, और छठे दौर के लिए अगस्त 25 से अमेरिकी टीम भारत आने वाली थी, लेकिन इसे रद्द कर दिया गया.