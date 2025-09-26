ETV Bharat / business

शेयर बाजार में दबाव के बावजूद भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर चर्चा आगे बढ़ी

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात की; समझौता जल्दी होने पर भारत के टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, आईटी और फार्मा सेक्टरों को लाभ होगा.

उद्योग मंत्री पीयूष गोयल
उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 26, 2025 at 3:49 PM IST

नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच संभावित व्यापार समझौते (Trade Agreement) को लेकर बातचीत तेज हो गई है. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 22 से 24 सितंबर 2025 तक अमेरिका का दौरा किया. इस दौरान अमेरिकी सरकार और निवेशकों से उच्चस्तरीय मुलाकातें हुईं, जिनमें दोनों पक्षों ने व्यापार समझौते के शुरुआती ढांचे पर विचार साझा किए और इसे जल्द से जल्द परस्पर लाभकारी समझौते में बदलने पर सहमति जताई.

उच्चस्तरीय बैठकें और चर्चा
इस दौरान मंत्री गोयल ने यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीयर और भारत में नामित अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की. दोनों देशों ने संभावित व्यापार समझौते की रूपरेखा और प्राथमिकताओं पर चर्चा की. बैठक में भारत ने घरेलू उद्योग और निर्यातकों के हितों की सुरक्षा पर जोर दिया, जबकि अमेरिकी पक्ष ने बाजार पहुंच और पारदर्शिता को लेकर अपनी बात रखी.

निवेशकों में बढ़ा भरोसा
प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिकी कंपनियों और निवेशकों से भी वार्ता की. अमेरिकी निवेशकों ने भारत की ग्रोथ स्टोरी पर विश्वास जताया और कहा कि वे देश में अपने कारोबार को और तेजी से बढ़ाने के इच्छुक हैं. उनका मानना है कि भारत का बड़ा उपभोक्ता बाजार, मजबूत अर्थव्यवस्था और डिजिटल सुधार विदेशी पूंजी के लिए आकर्षण का केंद्र हैं.

सकारात्मक संकेत
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, इस दौरे की चर्चा बेहद रचनात्मक और सकारात्मक रही. दोनों देशों ने माना कि व्यापार समझौता सिर्फ गुड्स और सर्विसेज तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें निवेश, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और रोजगार के अवसरों को भी शामिल किया जाना चाहिए.

संभावित लाभ
अगर यह समझौता जल्द ही अंतिम रूप लेता है तो भारत के टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, आईटी सर्विसेज और फार्मा सेक्टरों को बड़ा लाभ मिलेगा. वहीं, अमेरिकी निवेशकों के लिए भारत का तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार और डिजिटलीकरण सबसे बड़ा आकर्षण होगा.

इस दौरे ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत वैश्विक व्यापार और निवेश के लिए खुला है और अमेरिका के साथ साझेदारी को और मजबूत करना चाहता है. अब सभी की निगाहें इस पर हैं कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील कब तक अंतिम रूप लेती है और दोनों देशों के व्यापारिक और निवेशिक हितों को संतुलित करती है.

