भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार वार्ता तेज, वरिष्ठ अधिकारी इस सप्ताह अमेरिका जाएंगे
भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत जारी, वरिष्ठ अधिकारी अमेरिका जाएंगे. समझौता 2030 तक व्यापार को 500 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखता है.
Published : October 13, 2025 at 3:38 PM IST
नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते (Bilateral Trade Agreement – BTA) को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज हो गई है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया कि इस सप्ताह भारत की वरिष्ठ अधिकारियों की टीम व्यापार वार्ता के लिए अमेरिका का दौरा करेगी. अधिकारियों के अनुसार, प्रस्तावित व्यापार समझौते पर बातचीत सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है.
साल 2025 की फरवरी में दोनों देशों के नेताओं ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रस्ताव पर बातचीत करें. इस समझौते का पहला चरण इस साल अक्टूबर-नवंबर तक पूरा करने की योजना बनाई गई थी. अब तक पांच दौर की वार्ता सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है.
अधिकारी ने कहा, "भारतीय टीम इस सप्ताह अमेरिका जाएगी." इससे पहले, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पिछले महीने न्यूयॉर्क का दौरा कर व्यापार वार्ता की थी. उस बैठक के बाद भारत और अमेरिका ने सहमति जताई कि दोनों पक्ष जल्द से जल्द आपसी लाभकारी व्यापार समझौते को अंतिम रूप देंगे. दोनों देशों ने व्यापार समझौते के विभिन्न पहलुओं पर सार्थक चर्चा की.
बैठकों के दौरान मंत्री ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) जेम्सन ग्रीयर और भारत में अमेरिकी राजदूत-निर्धारित सर्जियो गोर से मुलाकात की. यह वार्ता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका ने भारतीय माल पर 25 प्रतिशत प्रतिपक्षीय शुल्क और रूस से कच्चे तेल की खरीद के लिए अतिरिक्त 25 प्रतिशत दंडात्मक शुल्क लगाया हुआ है. वर्तमान में भारतीय उत्पादों पर कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अतिरिक्त आयात शुल्क लागू है.
प्रस्तावित समझौता भारत-अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक दोगुना करने का लक्ष्य रखता है, जो वर्तमान में 191 बिलियन अमेरिकी डॉलर है. दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते मजबूत हैं और यह समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए लाभकारी साबित होगा.
2024-25 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा. इस अवधि में द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 131.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें भारत के निर्यात का हिस्सा 86.5 बिलियन डॉलर था. अमेरिका भारत के कुल वस्तु निर्यात का लगभग 18 प्रतिशत, आयात का 6.22 प्रतिशत और देश के कुल व्यापार का 10.73 प्रतिशत हिस्सा है.
विशेषज्ञों का कहना है कि भारत-अमेरिका के इस प्रस्तावित व्यापार समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापारिक अवसर बढ़ेंगे, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका मजबूत होगी. वरिष्ठ अधिकारियों की आगामी अमेरिकी यात्रा इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.
