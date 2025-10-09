कतर में भारत का UPI पेमेंट सेवा उपलब्ध, इन देशों में भी भारतीय कर सकते हैं ट्रांजैक्शन… जानें पूरी लिस्ट
कतर हाल ही में उन आठ देशों में शामिल हुआ, जहां एनपीसीआई ने UPI पेमेंट्स शुरू किए, भारतीय यात्रियों के लिए डिजिटल भुगतान आसान बना.
Published : October 9, 2025 at 4:07 PM IST|
Updated : October 9, 2025 at 4:27 PM IST
हैदराबाद: भारत में Unified Payments Interface (UPI) ने डिजिटल लेनदेन के तौर-तरीकों को पूरी तरह बदल दिया है. अब भारतीय उपभोक्ता किराने का सामान खरीदते समय, ऑटो-रिक्शा या कैब का भाड़ा चुकाते समय, या होटल और रेस्तरां में बिल भुगतान करते समय बस अपने स्मार्टफोन से QR कोड स्कैन कर कुछ ही सेकंड में पेमेंट कर सकते हैं. यह सहज और त्वरित भुगतान तरीका अब भारतीय नागरिकों के लिए एक आदत बन चुका है. अक्टूबर 2025 तक लगभग 491 मिलियन भारतीय UPI का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहे हैं.
हालांकि, अंतरराष्ट्रीय यात्रा में यह सुविधा हर देश में उपलब्ध नहीं है. भारतीय यात्रियों के लिए अच्छी खबर यह है कि अब कतर में भी UPI का उपयोग संभव हो गया है. NPCI International Payments Ltd (NIPL) ने Qatar National Bank (QNB) के साथ मिलकर कतर में प्रमुख पर्यटन स्थलों और Duty-Free आउटलेट्स पर QR कोड आधारित UPI पेमेंट की सुविधा शुरू की है. इस सुविधा से भारतीय पर्यटक और वहां रह रहे प्रवासी भारतीय अब नकदी बदलने या अतिरिक्त शुल्क देने की परेशानी से बच सकते हैं.
UPI अब किन देशों में उपलब्ध है?
1. भूटान
भूटान ने 2021 में BHIM ऐप के माध्यम से UPI को अपनाया. भारतीय पर्यटक अब चुनिंदा भूटानी दुकानों और सेवाओं पर QR कोड से भुगतान कर सकते हैं. इसने छोटे शहरों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया है. मुद्रा विनिमय दर: 1 INR = 0.11 BTN
2. फ्रांस
फ्रांस ने फरवरी 2024 में UPI को स्वीकार किया. एफिल टावर सहित प्रमुख शहरों में कुछ सीमित आउटलेट्स पर भुगतान संभव है. कई फ्रांसीसी बैंक अब UPI के जरिए रेमिटेंस की सुविधा भी देते हैं. मुद्रा विनिमय दर: 1 INR = 0.011 EUR
3. मॉरीशस
फरवरी 2024 से भारतीय पर्यटक मॉरीशस में सीधे UPI के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं. इससे छोटे दुकानदारों और सेवा प्रदाताओं में डिजिटल भुगतान लोकप्रिय हुआ है. मुद्रा विनिमय दर: 1 INR = 0.051 MUR
4. नेपाल
नेपाल में UPI 2024 में Fonepay के जरिए शुरू हुआ. भारतीय पर्यटक होटल, रेस्टोरेंट और दैनिक सेवाओं का भुगतान तुरंत कर सकते हैं. मुद्रा विनिमय दर: 1 INR = 1.57 NPR
5. सिंगापुर
सिंगापुर में UPI को PayNow से जोड़ा गया. रिटेल और P2P लेनदेन दोनों में भुगतान संभव है. कई फिनटेक ऐप्स भारतीय यूजर्स को बिल भुगतान और अकाउंट टॉप-अप की सुविधा देते हैं. मुद्रा विनिमय दर: 1 INR = 0.017 SGD
6. श्रीलंका
श्रीलंका में चुनिंदा व्यापारी अब UPI स्वीकार करते हैं. इससे भारतीय यात्रियों को मुद्रा परिवर्तन और ATM शुल्क से बचाव मिलता है. मुद्रा विनिमय दर: 1 INR = 0.27 LKR
7. UAE
दुबई और अबू धाबी में भारतीय पर्यटक और प्रवासी अब UPI के माध्यम से सुरक्षित और सहज लेनदेन कर सकते हैं. यह सुविधा रेमिटेंस भेजने में भी मदद करती है. मुद्रा विनिमय दर: 1 INR = 0.043 AED
8. कतर
हाल ही में QNB के माध्यम से कतर में UPI लॉन्च हुआ. प्रमुख रिटेल और पर्यटन स्थलों पर QR-आधारित रियल-टाइम पेमेंट की सुविधा अब उपलब्ध है. मुद्रा विनिमय दर: 1 INR = 0.045 QAR
फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना है कि UPI का अंतरराष्ट्रीय विस्तार भारतीय यात्रियों और प्रवासियों के लिए डिजिटल लेनदेन को और आसान बना रहा है. QR कोड आधारित भुगतान सुविधा से नकद की आवश्यकता कम हुई है और विदेशी मुद्रा विनिमय की परेशानी भी घट गई है.
