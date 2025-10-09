ETV Bharat / business

कतर में भारत का UPI पेमेंट सेवा उपलब्ध, इन देशों में भी भारतीय कर सकते हैं ट्रांजैक्शन… जानें पूरी लिस्ट

हैदराबाद: भारत में Unified Payments Interface (UPI) ने डिजिटल लेनदेन के तौर-तरीकों को पूरी तरह बदल दिया है. अब भारतीय उपभोक्ता किराने का सामान खरीदते समय, ऑटो-रिक्शा या कैब का भाड़ा चुकाते समय, या होटल और रेस्तरां में बिल भुगतान करते समय बस अपने स्मार्टफोन से QR कोड स्कैन कर कुछ ही सेकंड में पेमेंट कर सकते हैं. यह सहज और त्वरित भुगतान तरीका अब भारतीय नागरिकों के लिए एक आदत बन चुका है. अक्टूबर 2025 तक लगभग 491 मिलियन भारतीय UPI का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहे हैं.

हालांकि, अंतरराष्ट्रीय यात्रा में यह सुविधा हर देश में उपलब्ध नहीं है. भारतीय यात्रियों के लिए अच्छी खबर यह है कि अब कतर में भी UPI का उपयोग संभव हो गया है. NPCI International Payments Ltd (NIPL) ने Qatar National Bank (QNB) के साथ मिलकर कतर में प्रमुख पर्यटन स्थलों और Duty-Free आउटलेट्स पर QR कोड आधारित UPI पेमेंट की सुविधा शुरू की है. इस सुविधा से भारतीय पर्यटक और वहां रह रहे प्रवासी भारतीय अब नकदी बदलने या अतिरिक्त शुल्क देने की परेशानी से बच सकते हैं.

UPI अब किन देशों में उपलब्ध है?

1. भूटान

भूटान ने 2021 में BHIM ऐप के माध्यम से UPI को अपनाया. भारतीय पर्यटक अब चुनिंदा भूटानी दुकानों और सेवाओं पर QR कोड से भुगतान कर सकते हैं. इसने छोटे शहरों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया है. मुद्रा विनिमय दर: 1 INR = 0.11 BTN

फ्रांस में यूपीआई भारतीय यात्रियों को चुनिंदा व्यापारियों, रेस्तरां और सेवा प्रदाताओं को निर्बाध भुगतान करने की सुविधा देता है (Canva)

2. फ्रांस

फ्रांस ने फरवरी 2024 में UPI को स्वीकार किया. एफिल टावर सहित प्रमुख शहरों में कुछ सीमित आउटलेट्स पर भुगतान संभव है. कई फ्रांसीसी बैंक अब UPI के जरिए रेमिटेंस की सुविधा भी देते हैं. मुद्रा विनिमय दर: 1 INR = 0.011 EUR

3. मॉरीशस

फरवरी 2024 से भारतीय पर्यटक मॉरीशस में सीधे UPI के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं. इससे छोटे दुकानदारों और सेवा प्रदाताओं में डिजिटल भुगतान लोकप्रिय हुआ है. मुद्रा विनिमय दर: 1 INR = 0.051 MUR