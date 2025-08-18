ETV Bharat / business

भारत में जुलाई 2025 में बेरोजगारी दर घटकर 5.2% पर, रोजगार के अवसरों में सुधार - INDIA JOBS 2025

जुलाई 2025 में भारत की बेरोजगारी दर 5.2% पर पहुंची, ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में रोजगार बढ़ा, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने रोजगार सृजन में योगदान दिया.

सांकेतिक फोटो (canva)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 18, 2025 at 6:45 PM IST

Updated : August 18, 2025 at 6:53 PM IST

नई दिल्ली: रोजगार के क्षेत्र में अच्छी खबर है. जुलाई 2025 में भारत की बेरोजगारी दर घटकर 5.2% हो गई, जो जून 2025 में 5.6% थी. यह कमी यह दर्शाती है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बेहतर हुए हैं. यह जानकारी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के लेटेस्ट आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) में दी गई है.

श्रम बल भागीदारी में सुधार
15 साल और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) जुलाई में 54.9% रही, जबकि जून में यह 54.2% थी. ग्रामीण क्षेत्रों में LFPR 56.9% और शहरी क्षेत्रों में 50.7% रही. यह आंकड़े दर्शाते हैं कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बेहतर हुए हैं.

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति
ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा और कृषि से जुड़ी मौसमी गतिविधियों ने रोजगार की स्थिति मजबूत की है. फसल कटाई और संबंधित कृषि गतिविधियों में वृद्धि ने ग्रामीण युवाओं और मजदूरों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया. इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और स्थानीय उद्योगों के विस्तार से भी रोजगार के अवसर बढ़े हैं.

शहरी क्षेत्रों में रोजगार
शहरी क्षेत्रों में रिटेल, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नई भर्ती ने बेरोजगारी दर घटाने में मदद की. बड़ी कंपनियों और मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों ने युवाओं को काम पर रखा, जिससे रोजगार सृजन में सकारात्मक प्रभाव पड़ा. इससे न केवल युवाओं को नौकरी मिली बल्कि शहरों में उपभोक्ता बाजार को भी बढ़ावा मिला.

चुनौतियां और भविष्य की दिशा
हालांकि, संगठित क्षेत्र में स्थायी नौकरियों की कमी अभी भी एक चुनौती है. आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि बेरोजगारी दर में गिरावट अच्छी खबर है, लेकिन इसे टिकाऊ बनाने के लिए सरकार को कौशल विकास, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन और MSME सेक्टर को बढ़ावा देना होगा. यदि निवेश और औद्योगिक गतिविधियों की गति तेज़ रहती है, तो आने वाले महीनों में रोजगार की स्थिति और बेहतर हो सकती है.

जुलाई 2025 में बेरोजगारी दर में गिरावट यह दर्शाती है कि भारत में रोजगार के अवसरों में सुधार हो रहा है. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नई नौकरियों ने युवाओं को काम उपलब्ध कराया है. हालांकि, स्थायी रोजगार सुनिश्चित करना, कौशल विकास और उद्योगों में निवेश बढ़ाना आवश्यक है, ताकि यह सकारात्मक रुझान लंबे समय तक जारी रहे और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले.

