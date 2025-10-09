ETV Bharat / business

भारत-यूके के बीच आर्थिक साझेदारी को नई दिशा, JETCO पुनर्गठन पर हस्ताक्षर

मुंबई: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को भारत और ब्रिटेन के बीच संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति (JETCO) के पुनर्गठन के लिए 'Terms of Reference' पर हस्ताक्षर की घोषणा की. यह कदम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के भारत दौरे के दौरान लिया गया. विशेषज्ञों का मानना है कि यह भारत-यूके CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) को लागू करने और व्यापारिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

JETCO एक ऐसा मंच प्रदान करता है, जहां ब्रिटेन की कंपनियां भारत के व्यवसायिक और नीति निर्धारण नेताओं के साथ अपने संबंध मजबूत कर सकती हैं और नए साझेदारी अवसर विकसित कर सकती हैं. UK India Business Council ब्रिटिश कंपनियों को भारत में उनके व्यावसायिक लक्ष्यों को हासिल करने में मार्गदर्शन और सहयोग देता है.

पीयूष गोयल ने ट्वीट किया, “भारत-यूके आर्थिक साझेदारी एक नए चरण में प्रवेश कर रही है! JETCO के पुनर्गठन के लिए Terms of Reference पर हस्ताक्षर की घोषणा करके बहुत खुश हूं.” उन्होंने कहा कि यह संस्थागत पुनर्गठन रणनीतिक संवाद को मजबूत करेगा, CETA के कार्यान्वयन को गति देगा और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के हमारे साझा लक्ष्यों को साकार करेगा.

दोनों पक्षों ने समझौते के त्वरित, समन्वित और परिणामोन्मुखी कार्यान्वयन के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की. इसका उद्देश्य दोनों देशों के व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए CETA की पूरी क्षमता का लाभ सुनिश्चित करना है. मंत्रीगणों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने की साझा महत्वाकांक्षा दोहराई, और इसके लिए उन्नत विनिर्माण, डिजिटल व्यापार, स्वच्छ ऊर्जा और सेवा क्षेत्रों में दोनों अर्थव्यवस्थाओं की पूरकता का लाभ उठाने पर जोर दिया.

CETA के लाभों को अधिकतम करने के लिए नियामक सहयोग, गैर-शुल्क बाधाओं का समाधान और सप्लाई चेन इंटीग्रेशन पर भी चर्चा की गई.