भारत 2030 तक विश्व के शीर्ष 10 शिपबिल्डिंग देशों में शामिल होगा: सर्बानंद सोनोवाल

ETV Bharat / business

नई दिल्ली: केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत 2030 तक दुनिया के शीर्ष 10 शिपबिल्डिंग देशों में और 2047 तक शीर्ष 5 देशों में शामिल होगा. उन्होंने यह बात VOC पोर्ट, तमिल नाडु में भारत की पहली पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन करते हुए कही.

ग्रीन हाइड्रोजन से ऊर्जा में क्रांति

3.87 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित इस सुविधा में ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा, जो पोर्ट कॉलोनी के स्ट्रीट लाइट्स और ई-वी चार्जिंग स्टेशन को ऊर्जा प्रदान करेगा. VOC पोर्ट देश का पहला ऐसा पोर्ट बन गया है जो ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करता है.

सोनोवाल ने 35.34 करोड़ रुपये की लागत से पायलट ग्रीन मेथनॉल बंकिंग और रिफ्यूलिंग सुविधा की आधारशिला भी रखी. यह परियोजना प्रस्तावित कोस्टल ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर (कांडला से तुटिकोरिन) के तहत दक्षिण भारत में VOC पोर्ट को ग्रीन बंकिंग हब बनाएगी.

अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन

मंत्री ने 400 केडब्ल्यू रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया, जिससे पोर्ट की सोलर क्षमता 1.04 मेगावाट तक पहुंच गई, जो भारतीय पोर्ट्स में सबसे अधिक है. इसके अलावा, 24.5 करोड़ रुपये की लिंक कन्वेयर परियोजना ने कोल जेट्टी-I और पोर्ट स्टैक यार्ड को जोड़ा, जिससे दक्षता 0.72 एमएमटीपीए बढ़ी.

सोनोवाल ने 6 मेगावाट विंड फार्म, 90 करोड़ रुपये की मल्टी-कार्गो बर्थ, 3.37 किमी की चार-लेन सड़क, और तमिल नाडु मरीटाइम हेरिटेज म्यूज़ियम की आधारशिला भी रखी.