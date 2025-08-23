ETV Bharat / business

अमेरिका जाने वाली डाक सेवाओं पर भारत ने लगाई अस्थायी रोक, केवल लेटर और 100 डॉलर तक के गिफ्ट भेजे जा सकेंगे - POSTAL SERVICES TO US SUSPENDED

भारत ने अमेरिका जाने वाली डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से रोक दिया. केवल 100 डॉलर तक के गिफ्ट और लेटर ही भेजे जा सकेंगे.

Etv Bharat
अमेरिका के टैरिफ के जवाब में भारत ने लगाई अमेरिका डाक सेवा अस्थायी निलंबन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 23, 2025 at 4:26 PM IST

Updated : August 23, 2025 at 4:36 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: डाक विभाग ने अमेरिका जाने वाली सभी डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला किया है. यह कदम अमेरिका सरकार द्वारा हाल ही में जारी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नंबर 14324 के कारण उठाया गया है. इस आदेश के तहत 29 अगस्त, 2025 से अमेरिका भेजी जाने वाली 800 अमेरिकी डॉलर तक की वस्तुओं पर मिलने वाली ड्यूटी-फ्री छूट समाप्त कर दी गई है.

अब अमेरिका भेजी जाने वाली सभी वस्तुएं, चाहे उनका मूल्य कुछ भी हो, कस्टम ड्यूटी के अधीन होंगी. हालांकि, 100 अमेरिकी डॉलर तक के गिफ्ट आइटम और लेटर/डॉक्यूमेंट्स पहले की तरह बिना शुल्क भेजे जा सकेंगे.

अमेरिका के कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) ने कुछ गाइडलाइन जारी की हैं, लेकिन ड्यूटी वसूली और अन्य तकनीकी प्रक्रियाओं को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है. इसी कारण से एयरलाइनों ने 25 अगस्त, 2025 से अमेरिका के लिए पार्सल और अन्य सामान स्वीकार करने से इनकार कर दिया है.

ग्राहकों के लिए रिफंड का विकल्प
डाक विभाग ने कहा है कि जो ग्राहक पहले ही अमेरिका के लिए सामान बुक कर चुके हैं, वे पोस्टेज रिफंड का लाभ उठा सकते हैं. विभाग ने आश्वासन दिया है कि स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और अमेरिका के लिए सेवाओं को जल्द बहाल करने की पूरी कोशिश की जा रही है.

रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा पर भ्रम स्पष्ट किया
कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा था कि इंडिया पोस्ट 1 सितंबर, 2025 से रजिस्टर्ड पोस्ट बंद कर देगा. इस दावे की पड़ताल करते हुए प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने स्पष्ट किया कि रजिस्टर्ड पोस्ट बंद नहीं हो रही है. बल्कि इसे स्पीड पोस्ट में मर्ज किया जा रहा है. रजिस्टर्ड पोस्ट की सभी जरूरी सुविधाएं पहले की तरह उपलब्ध रहेंगी, केवल अब यह स्पीड पोस्ट के अंतर्गत आएगी. इसका लाभ ग्राहकों को होगा और सेवा की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आएगी.

विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम ग्राहकों और डाक नेटवर्क दोनों के हित में उठाया गया है. छोटे गिफ्ट्स और लेटर भेजने में कोई रुकावट नहीं आएगी, जबकि बड़े पार्सल और उच्च मूल्य की वस्तुएं फिलहाल अस्थायी रूप से अमेरिका भेजी नहीं जा सकती हैं.

डाक विभाग ने ग्राहकों से अनुरोध किया है कि वे डाक सेवाओं के लिए नियमित अपडेट्स के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें और किसी भी असुविधा या भ्रम से बचें.

यह भी पढ़ें- इस हफ्ते आएंगे 10 नए IPO, छोटे निवेशकों को मिलेगा बड़ा मौका

नई दिल्ली: डाक विभाग ने अमेरिका जाने वाली सभी डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला किया है. यह कदम अमेरिका सरकार द्वारा हाल ही में जारी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नंबर 14324 के कारण उठाया गया है. इस आदेश के तहत 29 अगस्त, 2025 से अमेरिका भेजी जाने वाली 800 अमेरिकी डॉलर तक की वस्तुओं पर मिलने वाली ड्यूटी-फ्री छूट समाप्त कर दी गई है.

अब अमेरिका भेजी जाने वाली सभी वस्तुएं, चाहे उनका मूल्य कुछ भी हो, कस्टम ड्यूटी के अधीन होंगी. हालांकि, 100 अमेरिकी डॉलर तक के गिफ्ट आइटम और लेटर/डॉक्यूमेंट्स पहले की तरह बिना शुल्क भेजे जा सकेंगे.

अमेरिका के कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) ने कुछ गाइडलाइन जारी की हैं, लेकिन ड्यूटी वसूली और अन्य तकनीकी प्रक्रियाओं को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है. इसी कारण से एयरलाइनों ने 25 अगस्त, 2025 से अमेरिका के लिए पार्सल और अन्य सामान स्वीकार करने से इनकार कर दिया है.

ग्राहकों के लिए रिफंड का विकल्प
डाक विभाग ने कहा है कि जो ग्राहक पहले ही अमेरिका के लिए सामान बुक कर चुके हैं, वे पोस्टेज रिफंड का लाभ उठा सकते हैं. विभाग ने आश्वासन दिया है कि स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और अमेरिका के लिए सेवाओं को जल्द बहाल करने की पूरी कोशिश की जा रही है.

रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा पर भ्रम स्पष्ट किया
कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा था कि इंडिया पोस्ट 1 सितंबर, 2025 से रजिस्टर्ड पोस्ट बंद कर देगा. इस दावे की पड़ताल करते हुए प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने स्पष्ट किया कि रजिस्टर्ड पोस्ट बंद नहीं हो रही है. बल्कि इसे स्पीड पोस्ट में मर्ज किया जा रहा है. रजिस्टर्ड पोस्ट की सभी जरूरी सुविधाएं पहले की तरह उपलब्ध रहेंगी, केवल अब यह स्पीड पोस्ट के अंतर्गत आएगी. इसका लाभ ग्राहकों को होगा और सेवा की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आएगी.

विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम ग्राहकों और डाक नेटवर्क दोनों के हित में उठाया गया है. छोटे गिफ्ट्स और लेटर भेजने में कोई रुकावट नहीं आएगी, जबकि बड़े पार्सल और उच्च मूल्य की वस्तुएं फिलहाल अस्थायी रूप से अमेरिका भेजी नहीं जा सकती हैं.

डाक विभाग ने ग्राहकों से अनुरोध किया है कि वे डाक सेवाओं के लिए नियमित अपडेट्स के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें और किसी भी असुविधा या भ्रम से बचें.

यह भी पढ़ें- इस हफ्ते आएंगे 10 नए IPO, छोटे निवेशकों को मिलेगा बड़ा मौका

Last Updated : August 23, 2025 at 4:36 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

POSTAL SERVICES TO USअमेरिका डाक निलंबनअंतर्राष्ट्रीय डाक शुल्कअमेरिका भेजी जाने वाली डाकPOSTAL SERVICES TO US SUSPENDED

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पांच साल बाद TikTok की वेबसाइट भारत में खुली? भारत सरकार की तरफ से आया ये बयान

अजरबैजान से झारखंड लाया गया मोस्ट वांटेड मयंक सिंह, रामगढ़ कोर्ट में किया जाएगा पेश

National Space Day 2025: अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूता भारत – मंगल से चांद तक की गौरवगाथा

हल्की दाड़ी, हैवी मूछे, 'बैटल ऑफ गलवान' में ऐसा दिखेगा सलमान खान का आर्मी मैन लुक, बिग बॉस 19 से आई तस्वीरें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.