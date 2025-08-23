नई दिल्ली: डाक विभाग ने अमेरिका जाने वाली सभी डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला किया है. यह कदम अमेरिका सरकार द्वारा हाल ही में जारी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नंबर 14324 के कारण उठाया गया है. इस आदेश के तहत 29 अगस्त, 2025 से अमेरिका भेजी जाने वाली 800 अमेरिकी डॉलर तक की वस्तुओं पर मिलने वाली ड्यूटी-फ्री छूट समाप्त कर दी गई है.

अब अमेरिका भेजी जाने वाली सभी वस्तुएं, चाहे उनका मूल्य कुछ भी हो, कस्टम ड्यूटी के अधीन होंगी. हालांकि, 100 अमेरिकी डॉलर तक के गिफ्ट आइटम और लेटर/डॉक्यूमेंट्स पहले की तरह बिना शुल्क भेजे जा सकेंगे.

अमेरिका के कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) ने कुछ गाइडलाइन जारी की हैं, लेकिन ड्यूटी वसूली और अन्य तकनीकी प्रक्रियाओं को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है. इसी कारण से एयरलाइनों ने 25 अगस्त, 2025 से अमेरिका के लिए पार्सल और अन्य सामान स्वीकार करने से इनकार कर दिया है.

ग्राहकों के लिए रिफंड का विकल्प

डाक विभाग ने कहा है कि जो ग्राहक पहले ही अमेरिका के लिए सामान बुक कर चुके हैं, वे पोस्टेज रिफंड का लाभ उठा सकते हैं. विभाग ने आश्वासन दिया है कि स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और अमेरिका के लिए सेवाओं को जल्द बहाल करने की पूरी कोशिश की जा रही है.

रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा पर भ्रम स्पष्ट किया

कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा था कि इंडिया पोस्ट 1 सितंबर, 2025 से रजिस्टर्ड पोस्ट बंद कर देगा. इस दावे की पड़ताल करते हुए प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने स्पष्ट किया कि रजिस्टर्ड पोस्ट बंद नहीं हो रही है. बल्कि इसे स्पीड पोस्ट में मर्ज किया जा रहा है. रजिस्टर्ड पोस्ट की सभी जरूरी सुविधाएं पहले की तरह उपलब्ध रहेंगी, केवल अब यह स्पीड पोस्ट के अंतर्गत आएगी. इसका लाभ ग्राहकों को होगा और सेवा की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आएगी.

विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम ग्राहकों और डाक नेटवर्क दोनों के हित में उठाया गया है. छोटे गिफ्ट्स और लेटर भेजने में कोई रुकावट नहीं आएगी, जबकि बड़े पार्सल और उच्च मूल्य की वस्तुएं फिलहाल अस्थायी रूप से अमेरिका भेजी नहीं जा सकती हैं.

डाक विभाग ने ग्राहकों से अनुरोध किया है कि वे डाक सेवाओं के लिए नियमित अपडेट्स के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें और किसी भी असुविधा या भ्रम से बचें.

