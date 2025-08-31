ETV Bharat / business

भारत ने अमेरिका जाने वाली सभी डाक सेवाओं पर लगाई रोक... ई-कॉमर्स और व्यक्तिगत शिपमेंट पर होगा बड़ा असर - US BOUND MAIL HALTED

भारत ने अमेरिका जाने वाले सभी डाक सेवाओं की बुकिंग रोक दी, अमेरिकी कस्टम नियमों की अस्पष्टता और डाक वाहकों की परेशानियों के कारण.

भारत ने अमेरिका जाने वाली सभी डाक सेवाओं पर लगाई रोक (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 31, 2025 at 10:55 AM IST

Updated : August 31, 2025 at 11:05 AM IST

नई दिल्ली: डाक विभाग (डीओपी) ने एक महत्वपूर्ण घोषणा में भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सभी प्रकार की डाक सेवाओं को पूरी तरह से निलंबित कर दिया है. यह निलंबन न केवल बड़े निर्यातकों के लिए बल्कि उन सभी व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए भी एक बड़ा झटका है जो अमेरिका में अपने प्रियजनों को पत्र, दस्तावेज या उपहार भेजते हैं.

क्या हुआ है?
डीओपी ने पहले अमेरिका के लिए कुछ चुनिंदा डाक सेवाओं को निलंबित किया था, जिसमें $100 तक के मूल्य के पत्रों, दस्तावेजों और उपहार वस्तुओं को छूट दी गई थी. लेकिन अब, स्थिति बदल गई है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि "यूएस-बाउंड मेल के परिवहन के लिए वाहक की अक्षमता और अपरिभाषित नियामक तंत्रों" को देखते हुए, सक्षम प्राधिकारी ने संयुक्त राज्य अमेरिका को सभी प्रकार के मेल को पूरी तरह से निलंबित करने का फैसला किया है, जिसमें $100 तक के मूल्य के पत्र/दस्तावेज और उपहार भी शामिल हैं."

इस पूर्ण निलंबन के पीछे क्या कारण है?
इस कठोर निर्णय के पीछे कई कारण हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख अमेरिकी प्रशासन द्वारा जारी एक कार्यकारी आदेश है और हवाई कंपनियों की असमर्थता है.

अमेरिकी कार्यकारी आदेश (30 जुलाई, 2025)
अमेरिकी प्रशासन ने 30 जुलाई, 2025 को एक कार्यकारी आदेश जारी किया था, जिसके तहत "डी मिनिमिस छूट" (de minimis exemption) को वापस लिया जाना है. वर्तमान में, इस छूट के तहत $800 तक के मूल्य के सामानों को शुल्क-मुक्त भेजा जा सकता था. यह छूट 29 अगस्त, 2025 से समाप्त हो जाएगी. इसका सीधा अर्थ यह है कि भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले छोटे मूल्य के सामानों पर भी अब टैरिफ और शुल्क लागू हो सकते हैं, जिससे उनकी लागत बढ़ जाएगी. यह नया नियम IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) टैरिफ ढांचे के तहत आएगा.

परिवहन वाहकों की अक्षमता और नियामक मुद्दे
डाक विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यूएस-बाउंड मेल के परिवहन के लिए वाहक (जैसे एयरलाइंस) अब सक्षम नहीं हैं. अमेरिकी कार्यकारी आदेश में यह भी कहा गया है कि शिपमेंट को केवल अंतर्राष्ट्रीय डाक नेटवर्क, या यूएस सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (सीबीपी) द्वारा अनुमोदित अन्य "योग्य पक्षों" के माध्यम से ही वितरित किया जाना चाहिए. परिणामस्वरूप, अमेरिका जाने वाली हवाई कंपनियों ने परिचालन और तकनीकी तत्परता की कमी का हवाला देते हुए 25 अगस्त, 2025 के बाद डाक खेप स्वीकार करने में असमर्थता व्यक्त की है.

किन उत्पादों और व्यक्तियों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर?
यह निलंबन भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों को बुरी तरह प्रभावित करेगा. जिन मुख्य उत्पादों को भारत से ई-कॉमर्स के माध्यम से निर्यात किया जाता है, उनमें शामिल हैं:

  • परिधान
  • छोटे आकार के कालीन
  • रत्न और आभूषण
  • कल्याण उत्पाद
  • हस्तशिल्प
  • इलेक्ट्रॉनिक्स
  • जूते

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (एफआईआरओ) के महानिदेशक अजय सहाय ने इस स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है, "मुझे (डी मिनिमिस छूट के निरसन के कारण) लगभग एक महीने तक व्यवधान की उम्मीद है." उन्होंने यह भी जोड़ा कि "वर्तमान में, ई-कॉमर्स खिलाड़ी लागत की समीक्षा कर रहे हैं और अमेरिकी उपभोक्ता वहन कर सकते हैं, ऐसी अतिरिक्त लागत की सीमा का अध्ययन कर रहे हैं."

सिर्फ़ व्यवसाय ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से उपहार भेजने वाले, महत्वपूर्ण दस्तावेज़ भेजने वाले छात्र, या परिवार के सदस्य भी इस निलंबन से प्रभावित होंगे.

अब आगे क्या?
फिलहाल, भारत से अमेरिका के लिए डाक मार्ग बंद हो चुके हैं. यह स्पष्ट है कि भारतीय निर्यातकों और व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं को अब अमेरिका में अपने शिपमेंट भेजने के लिए वैकल्पिक चैनलों और समाधानों की तलाश करनी होगी. इसमें निजी कूरियर सेवाओं का उपयोग करना शामिल हो सकता है, लेकिन उन पर 'डी मिनिमिस छूट' के वापस लेने का प्रभाव और अतिरिक्त टैरिफ का बोझ पड़ने की संभावना है.

