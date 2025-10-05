ETV Bharat / business

अक्टूबर में IPO मार्केट में हलचल, निवेशकों की नजर TATA कैपिटल और LG इलेक्ट्रॉनिक्स पर

अक्टूबर में भारत का IPO मार्केट 5 बिलियन डॉलर पार कर सकता है, टाटा कैपिटल और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के बड़े इश्यू निवेशकों को आकर्षित करेंगे.

सांकेतिक फोटो (Ians)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 5, 2025 at 1:13 PM IST

3 Min Read
मुंबई: भारत का आईपीओ मार्केट इस समय एक अहम दौर में प्रवेश कर रहा है. अक्टूबर महीने में होने वाले इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) से जुटाई जाने वाली कुल रकम 5 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर को पार करने की संभावना है. आने वाले सप्ताह में दो बड़े आईपीओ—टाटा कैपिटल लिमिटेड (Tata Capital Ltd) और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड (LG Electronics India Ltd)—खुलने वाले हैं.

भारत में इस तेजी का कारण कंपनियों की पूंजी जुटाने की सक्रियता, मजबूत डोमेस्टिक कैपिटल, म्यूचुअल फंड्स में निवेश में बढ़ोतरी और पिछले 9 साल में रिकॉर्ड तेजी वाले शेयर बाजार को माना जा रहा है. भले ही टैरिफ और भू-राजनीतिक तनाव मौजूद हों, निवेशकों का भरोसा मजबूत बना हुआ है.

टाटा कैपिटल का आईपीओ
टाटा कैपिटल का 1.7 बिलियन डॉलर का आईपीओ टाटा ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विसेज यूनिट में निवेश का बड़ा अवसर है. यह पिछले साल हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के 3.3 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड आईपीओ के बाद सबसे बड़ा इश्यू होगा. इस इश्यू में मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, व्हाइट ओक कैपिटल और स्थानीय म्यूचुअल फंड जैसे प्रमुख एंकर निवेशक शामिल हैं. टाटा कैपिटल का आईपीओ 6 से 8 अक्टूबर तक खुला रहेगा और 13 अक्टूबर को लिस्ट होगा.

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का आईपीओ
एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का आईपीओ भारत की तेजी से बढ़ती खपत आधारित अर्थव्यवस्था में निवेशकों को हिस्सा लेने का अवसर देगा. इसका इश्यू 7 से 9 अक्टूबर तक खुलेगा और लिस्टिंग 14 अक्टूबर को होगी. दोनों कंपनियों के इश्यू अक्टूबर के बाकी आईपीओ के लिए टोन सेट करेंगे.

दुनिया का चौथा सबसे व्यस्त IPO मार्केट
ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक, 2025 की तीसरी तिमाही तक भारत ने 11.2 अरब डॉलर जुटाकर दुनिया का चौथा सबसे व्यस्त आईपीओ मार्केट बना लिया है. पिछले साल यह आंकड़ा 21 अरब डॉलर का रिकॉर्ड था. जेपी मॉर्गन, जेएम फाइनेंशियल और कोटक महिंद्रा कैपिटल जैसी वित्तीय संस्थाओं का मानना है कि भारत का IPO मार्केट आने वाले महीनों में और मजबूत होगा. रेगुलेटरी सुधार और आरबीआई द्वारा लोन नियमों में ढील ने निवेशकों का विश्वास बढ़ाया है.

हालांकि, बड़े आईपीओ का डेब्यू हमेशा निवेशकों के लिए अनुकूल नहीं रहा. उदाहरण के लिए, हुंडई मोटर के शेयर लिस्टिंग के पहले दिन 7 प्रतिशत टूटे थे, वहीं एलआईसी और पेटीएम के इश्यू में भी शुरुआती ट्रेडिंग में नुकसान हुआ था. फिर भी टाटा और एलजी जैसी मजबूत ब्रांड्स के कारण निवेशकों की दिलचस्पी इस बार बनी रहने की संभावना है, जब तक कोई नकारात्मक वैश्विक घटना सामने नहीं आती.

