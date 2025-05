ETV Bharat / business

भारत आगे निकला या जापान पीछे रह गया, छिड़ी बहस, जानिए क्या है सच्चाई - INDIA REALLY OVERTOOK JAPAN

प्रतीकात्मक फोटो ( Getty Image )

Published : May 26, 2025 at 4:11 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 4:50 PM IST

नई दिल्ली: भारत ने नॉमिनल जीडीपी में जापान को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है. अब सवाल यह है कि क्या हम वाकई आगे बढ़े हैं या जापान पीछे रह गया? वेल्थ एडवाइजर हर्षल बट्टे ने लिंक्डइन पर पोस्ट कर इसको एक्सप्लेन किया है. भारत आगे निकला या जापान पीछे रह गया!

वेल्थ एडवाइजर हर्षल बट्टे लिंक्डइन पर लिखा कि यह मील का पत्थर सिर्फ जापान से आगे निकलने के बारे में नहीं है, यह उनके पतन और हमारी डेवलपमेंट की कहानी है. हर्षल बट्टे ने आगे लिखा कि 2010 में जापान की अर्थव्यवस्था करीब 6 ट्रिलियन डॉलर की थी. आज यह घटकर करीब 4.2 ट्रिलियन डॉलर रह गई है - बढ़ती उम्र की आबादी, स्थिर प्रोडक्टिविटी और लंबे समय से चल रही डिफ्लेशन के कारण ये सब हुआ है. इसके उलटा भारत ने 4 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को छू लिया है, जिसने महज एक दशक में अपने नाममात्र जीडीपी को दोगुना कर दिया है और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का अनुमान है कि 2025 में भारत की वृद्धि दर मजबूत रहेगी, जो 6.2 फीसदी और 6.5 फीसदी के बीच रहेगी, जो बढ़ती खपत, पूंजीगत खर्च और संरचनात्मक सुधारों से प्रेरित है. पिछले दस वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय भी दोगुनी हो गई है, और इसके वैश्विक निवेश प्रवाह में वृद्धि जारी है. इसके बावजूद वेल्थ एडवाइजर हर्षल बट्टे ने चेतावनी दी है कि भारत पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहा है. उन्होंने लिखा कि अपनी क्षमता को सही मायनों में उजागर करने के लिए भारत को 8 फीसदी से अधिक की सतत जीडीपी बढ़ोतरी की आवश्यकता है - जो चीन और जापान ने अपने चरम सालों में हासिल की थी. इसके लिए पूंजी निर्माण 32 फीसदी से ऊपर बढ़ना चाहिए. आज भी यह लगभग 24 फीसदी है. इसमें डाउट शक नहीं कि प्रगति हुई है, लेकिन आगे भी एक लंबा रास्ता तय करना है. और शायद यही बात भारत को आज दुनिया में सबसे भरोसेमंद संपत्ति डेस्टिनेशन बनाती है. उभरता हुआ, सुधार करता हुआ, और और अधिक के लिए तैयार.

नीति और भू-राजनीतिक रणनीतिकार सिद्धार्थ ने कहा कि भारत आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि आगे निकल रहा है. उन्होंने कहा कि भारत की प्रति व्यक्ति आय ज्यादातर यूरोपीय देशों से ज्यादा तेजी से बढ़ी है. उन्होंने कहा कि जब भी भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती है, तो कोई न कोई यह बोलता है कि लेकिन प्रति व्यक्ति जीडीपी कम है! भारत मोनाको नहीं है. यह 1.4 बिलियन लोगों की तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है. 2023 में प्रति व्यक्ति वृद्धि 9.2 फीसदी होगी, जो यूरोप के अधिकांश देशों से अधिक है. आप किसी बड़े देश को बुटीक मेट्रिक्स से नहीं मापते. आप इसे गति, पैमाने और रणनीतिक प्रभाव से मापते हैं. भारत पकड़ नहीं रहा है, यह आगे निकल रहा है. इससे निपटें. एक अन्य पोस्ट के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत सही रास्ते पर है और इसकी प्रति व्यक्ति आय अभी भी बढ़ रही है और स्थिर नहीं है. उन्होंने कहा कि बड़ी आबादी होना निश्चित रूप से मायने रखता है. कैसे भारत और तेजी से बढ़ेगा? भारत की कैपिटल फॉर्मेशन रेट बुनियादी ढांचे, कारखानों और परिसंपत्तियों के निर्माण में निवेश किए गए सकल घरेलू उत्पाद का हिस्सा वर्तमान में लगभग 24 फीसदी है. वेल्थ एडवाइजर हर्षल बट्टे के अनुसार लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने और दीर्घकालिक आर्थिक लचीलापन बनाने के लिए उत्पादकता और उत्पादन को अनलॉक करने के लिए इसे कम से कम 32 फीसदी तक बढ़ाना होगा.

जापान की गिरावट काफी हद तक जनसांख्यिकीय है. इसकी लगभग 30 फीसदी आबादी अब 65 वर्ष से अधिक आयु की है, और इसका कामकाजी आयु वर्ग सिकुड़ रहा है. इससे पुरानी श्रम की कमी, सुस्त खपत और बढ़ते सामाजिक सुरक्षा बोझ पैदा हुए हैं. जापान का विकास मॉडल, जिसे कभी दुनिया भर में जलन होती थी, अब एक संरचनात्मक जाल में फंस गया है. इसके उलटा भारत की औसत आयु केवल 29.5 है, और इसकी 6 फीसदी से भी कम आबादी 65 से ऊपर है. यह जनसांख्यिकीय लाभांश भारत को बढ़त देता है अगर इसे शिक्षा, नौकरी सृजन और कौशल के माध्यम से इस्तेमाल किया जा सके. लेकिन सिर्फ जनसांख्यिकी ही नियति नहीं है. बुनियादी ढांचे, उत्पादकता और निवेश के बिना, युवाओं की संख्या में वृद्धि आसानी से बोझ बन सकती है. ये भी पढ़ें- एक नजर में देखें दुनिया के 10 अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों की लिस्ट, जानें कौन हैं भारत से आगे - TOP 10 ECONOMIES IN WORLD

