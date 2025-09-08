ETV Bharat / business

GST हटने से बीमा पॉलिसीधारकों को मिलेगा लाभ, जानें कितना होगा वास्तविक बचत

जीएसटी हटने से बीमा प्रीमियम में राहत मिलेगी. वास्तविक बचत बीमा कंपनियों की रणनीति पर निर्भर करेगी, निवेश और क्लेम सेटलमेंट पर भी असर पड़ेगा.

सांकेतिक फोटो (getty image)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 8, 2025 at 5:38 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल (GST Council) के हालिया फैसले के अनुसार अब व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (Life and Health Insurance Premiums) पर जीएसटी लागू नहीं होगा. यह फैसला 22 सितंबर 2025 से लागू होगा और पॉलिसीधारकों को राहत देने की उम्मीद है. हालांकि, सवाल यह है कि क्या बीमा लेने वालों को वास्तव में पूरी 18% की बचत मिलेगी.

पहली नजर में लग सकता है कि यह छूट सीधे प्रीमियम में कमी का कारण बनेगी. उदाहरण के तौर पर, अगर पहले ₹1,000 के प्रीमियम पर 18% जीएसटी यानी ₹1,180 चुकाने होते थे, तो अब केवल ₹1,000 ही देने होंगे. लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि वास्तविक फायदा बीमा कंपनियों की रणनीति पर निर्भर करेगा.

बीमा कंपनियों के पास मुख्य रूप से दो विकल्प हैं. पहला, वे अपने मुनाफे के मार्जिन में कमी करके पूरी 18% बचत को ग्राहकों तक पहुंचा दें. दूसरा, कंपनियां बेस प्रीमियम बढ़ा सकती हैं ताकि लागत की भरपाई हो जाए. पारंपरिक और प्रतिस्पर्धी सेगमेंट जैसे टर्म इंश्योरेंस में कंपनियां कम मार्जिन वाली रणनीति अपनाकर ग्राहकों को बनाए रखने का प्रयास कर सकती हैं.

पारंपरिक बचत योजनाओं जैसे एंडोमेंट और ULIP में फायदा निवेश पर नजर आएगा. पहले जब निवेशक इन योजनाओं में एक लाख रुपये निवेश करते थे, तो इसका एक हिस्सा जीएसटी में चला जाता था. अब यह पूरी राशि निवेश में जाएगी और रिटर्न भी बढ़ जाएगा. इससे निवेशकों को लंबी अवधि में अधिक लाभ होगा.

क्लेम सेटलमेंट और जोखिम प्रबंधन पर असर
जीएसटी हटाने से प्रीमियम कम होगा, जिससे ज्यादा लोग बीमा लेने के लिए प्रेरित होंगे और रिस्क पूल मजबूत होगा. कवरश्योर के फाउंडर और CEO सौरभ विजयवर्गीय ने मिंट को बताया कि, प्रीमियम कम होने से बीमा कंपनियों के पास कम उम्र और स्वस्थ लोग भी बीमा लेने लगेंगे, जिससे क्लेम्स की संख्या घट सकती है. इससे क्लेम सेटलमेंट और प्रबंधन बेहतर होगा.

विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि वास्तविक बचत बीमा कंपनियों के निर्णय पर निर्भर करेगी. इसलिए पॉलिसीधारकों को अपनी पॉलिसी प्रीमियम और बदलावों पर नजर रखनी चाहिए. नियामक पारदर्शिता सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएंगे.

कुल मिलाकर, जीएसटी हटाने का यह कदम बीमा को अधिक किफायती बनाने और अधिक लोगों तक बीमा कवच पहुँचाने में मदद करेगा, हालांकि पूरी 18% बचत हर पॉलिसीधारक को नहीं मिल सकती.

HEALTH INSURANCE GST EXEMPTIONINSURANCE POLICY GST REMOVALINSURANCE SAVINGS INDIAGST IMPACT ON INSURANCELIFE INSURANCE GST 2025

