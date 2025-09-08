ETV Bharat / business

GST हटने से बीमा पॉलिसीधारकों को मिलेगा लाभ, जानें कितना होगा वास्तविक बचत

नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल (GST Council) के हालिया फैसले के अनुसार अब व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (Life and Health Insurance Premiums) पर जीएसटी लागू नहीं होगा. यह फैसला 22 सितंबर 2025 से लागू होगा और पॉलिसीधारकों को राहत देने की उम्मीद है. हालांकि, सवाल यह है कि क्या बीमा लेने वालों को वास्तव में पूरी 18% की बचत मिलेगी.

पहली नजर में लग सकता है कि यह छूट सीधे प्रीमियम में कमी का कारण बनेगी. उदाहरण के तौर पर, अगर पहले ₹1,000 के प्रीमियम पर 18% जीएसटी यानी ₹1,180 चुकाने होते थे, तो अब केवल ₹1,000 ही देने होंगे. लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि वास्तविक फायदा बीमा कंपनियों की रणनीति पर निर्भर करेगा.

बीमा कंपनियों के पास मुख्य रूप से दो विकल्प हैं. पहला, वे अपने मुनाफे के मार्जिन में कमी करके पूरी 18% बचत को ग्राहकों तक पहुंचा दें. दूसरा, कंपनियां बेस प्रीमियम बढ़ा सकती हैं ताकि लागत की भरपाई हो जाए. पारंपरिक और प्रतिस्पर्धी सेगमेंट जैसे टर्म इंश्योरेंस में कंपनियां कम मार्जिन वाली रणनीति अपनाकर ग्राहकों को बनाए रखने का प्रयास कर सकती हैं.

पारंपरिक बचत योजनाओं जैसे एंडोमेंट और ULIP में फायदा निवेश पर नजर आएगा. पहले जब निवेशक इन योजनाओं में एक लाख रुपये निवेश करते थे, तो इसका एक हिस्सा जीएसटी में चला जाता था. अब यह पूरी राशि निवेश में जाएगी और रिटर्न भी बढ़ जाएगा. इससे निवेशकों को लंबी अवधि में अधिक लाभ होगा.