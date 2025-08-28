नई दिल्ली: भारत और जापान के बीच रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंचने जा रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान की तीन दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे. वे अपने जापानी समकक्ष शिगेरु इशिबा के आमंत्रण पर 15वें भारत–जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे. इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी को नई दिशा मिलेगी. पिछले दो वर्षों में ही 170 से अधिक समझौते (MoUs) हुए हैं, जिनमें 13 अरब डॉलर से अधिक का निवेश सुनिश्चित हुआ है.

औद्योगिक क्षेत्र में मजबूत साझेदारी

गुजरात और आंध्र प्रदेश में निप्पॉन स्टील के बड़े प्रोजेक्ट्स से लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र में टोयोटा और सुजुकी के विस्तार, तथा सुमितोमो रियल्टी के अरबों डॉलर के निवेश तक—जापानी कंपनियाँ भारत के औद्योगिक ढांचे में मजबूत आधार बना रही हैं. सुजुकी ने गुजरात में नया प्लांट लगाने के लिए 35 हजार करोड़ रुपये की योजना बनाई है, वहीं टोयोटा किर्लोस्कर कर्नाटक और महाराष्ट्र में लगभग 23 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगी. जेएफई स्टील द्वारा विद्युत इस्पात उत्पादन को बढ़ाने के लिए 44,500 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है.

छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए अवसर

जापान के सहयोग से भारतीय SMEs को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में शामिल होने का अवसर मिल रहा है. टोक्यो इलेक्ट्रॉन, फुजीफिल्म और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे साझेदार भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित कर रहे हैं. फुजित्सु अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के लिए 9,000 भारतीय इंजीनियरों की भर्ती करेगा. इससे न केवल तकनीकी हस्तांतरण होगा बल्कि भारतीय कंपनियों को वैश्विक मानकों पर काम करने का मौका भी मिलेगा.

ग्रामीण भारत और हरित ऊर्जा

जापानी निवेश भारत के ग्रामीण इलाकों को भी बदल रहा है. सोजिट्ज़ कॉर्पोरेशन और इंडियन ऑयल मिलकर 395 मिलियन डॉलर की लागत से 30 बायोगैस प्लांट स्थापित कर रहे हैं, जो हर साल 16 लाख टन उत्पादन करेंगे. किसानों को फसल अवशेष और कृषि अपशिष्ट देने के बदले अतिरिक्त आय होगी. इसी तरह, सुजुकी मोटर और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के सहयोग से गुजरात के बनासकांठा जिले में चार बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिनकी लागत 230 करोड़ रुपये है. यह परियोजना गाय के गोबर से कार्बन-न्यूट्रल बायोगैस बनाकर सीएनजी गाड़ियों के लिए ईंधन उपलब्ध कराएगी.

निर्यात और वैश्विक सप्लाई चेन

निप्पॉन स्टील की परियोजनाएँ भारत से ऑटो और ऊर्जा बाज़ारों में स्पेशलिटी स्टील निर्यात को बढ़ाएंगी. वहीं, टोयोटा और सुजुकी भारत में निर्मित हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया में निर्यात करेंगे. इस तरह "मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड" का लक्ष्य और मजबूत होगा.

मानव संसाधन और ज्ञान का आदान-प्रदान

भारत–जापान टैलेंट ब्रिज प्रोग्राम और METI की पहल के तहत पाँच वर्षों में 50,000 भारतीय और जापानी छात्रों, प्रोफेसरों और पेशेवरों को अध्ययन, इंटर्नशिप और रोजगार के अवसर मिलेंगे. इससे दोनों देशों के बीच शैक्षिक और कौशल विकास सहयोग नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा.

पूर्वोत्तर भारत और एक्ट ईस्ट नीति

असम सरकार और ASEAN होल्डिंग्स के बीच हुए समझौते ने जापान की भारत के पूर्वोत्तर में बढ़ती भूमिका को रेखांकित किया है. यह भारत की एक्ट ईस्ट नीति और क्षेत्रीय विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

वैश्विक रणनीतिक सहयोग

हाल ही में टोक्यो में हुए 9वें TICAD शिखर सम्मेलन और जापान–भारत–अफ्रीका फोरम में भारत को अफ्रीका और मध्य पूर्व में औद्योगिक कॉरिडोर और कनेक्टिविटी का "एंकर कंट्री" माना गया. प्राथमिक क्षेत्रों में खनिज सुरक्षा (लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ), सेमीकंडक्टर और EV सप्लाई चेन, तथा नए निर्यात बाज़ारों की खोज शामिल हैं. भारत–जापान की यह गहरी होती साझेदारी न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे एशिया और विश्व के लिए नए अवसरों का द्वार खोल रही है.

