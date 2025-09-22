ETV Bharat / business

अमेरिकी वीजा शुल्क बढ़ने पर टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो और टेक महिंद्रा के शेयर धड़ाम

नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई एच-1बी वीजा नीति की घोषणा के बाद भारतीय शेयर बाजार में आज आईटी क्षेत्र के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई. शुक्रवार को घोषित इस नीति के तहत एच-1बी वीजा की फीस को एकमुश्त 100,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 88 लाख रुपए) कर दिया गया है. इस फैसले ने भारतीय आईटी कंपनियों के निवेशकों में चिंता पैदा कर दी और सोमवार सुबह बाजार खुलते ही टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा और कोफोर्ज जैसे प्रमुख कंपनियों के शेयरों में 3 से 6 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई. निफ्टी आईटी इंडेक्स भी 3 फीसदी से अधिक लुढ़ककर 35,482 अंक पर आ गया. IT शेयरों में आई गिरावट का असर

विशेष रूप से टेक महिंद्रा के शेयर 5 प्रतिशत से अधिक गिरकर 1,453 रुपये तक पहुंच गए. इसी तरह इंफोसिस और टीसीएस के शेयर क्रमशः 1,482 और 3,065 रुपये पर आ गए. एचसीएल टेक, कोफोर्ज और एमफेसिस के शेयरों में भी 3 प्रतिशत से अधिक की कमी देखी गई. इस गिरावट ने निवेशकों में आईटी क्षेत्र की वृद्धि को लेकर पहले से बनी आशाओं को झटका दिया. विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम वैश्विक मांग में सुधार के संकेतों के बीच आईटी कंपनियों के लिए नई अनिश्चितता पैदा कर रहा है. भारतीय IT शेयरों पर ट्रंप की नई वीजा नीति का प्रभाव (डेटा टेबल) कंपनी का नाम (Company) गिरावट (%) (Drop %) नया शेयर मूल्य (Share Price) ₹ टेक महिंद्रा (Tech Mahindra) 5%+ 1,453 इंफोसिस (Infosys) ~3% 1,482 टीसीएस (TCS) ~3% 3,065 एचसीएल टेक्नोलॉजीज (HCL) 3%+ 1,415 कोफोर्ज (Coforge) 3%+ 1,702 एमफेसिस (Mphasis) 3%+ 2,817