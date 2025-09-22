अमेरिकी वीजा शुल्क बढ़ने पर टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो और टेक महिंद्रा के शेयर धड़ाम
ट्रंप की नई H-1B वीजा नीति से भारतीय IT शेयरों में भारी गिरावट, निफ्टी IT इंडेक्स 35,482 अंक पर आ गया.
Published : September 22, 2025 at 3:03 PM IST
नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई एच-1बी वीजा नीति की घोषणा के बाद भारतीय शेयर बाजार में आज आईटी क्षेत्र के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई. शुक्रवार को घोषित इस नीति के तहत एच-1बी वीजा की फीस को एकमुश्त 100,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 88 लाख रुपए) कर दिया गया है. इस फैसले ने भारतीय आईटी कंपनियों के निवेशकों में चिंता पैदा कर दी और सोमवार सुबह बाजार खुलते ही टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा और कोफोर्ज जैसे प्रमुख कंपनियों के शेयरों में 3 से 6 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई. निफ्टी आईटी इंडेक्स भी 3 फीसदी से अधिक लुढ़ककर 35,482 अंक पर आ गया.
IT शेयरों में आई गिरावट का असर
विशेष रूप से टेक महिंद्रा के शेयर 5 प्रतिशत से अधिक गिरकर 1,453 रुपये तक पहुंच गए. इसी तरह इंफोसिस और टीसीएस के शेयर क्रमशः 1,482 और 3,065 रुपये पर आ गए. एचसीएल टेक, कोफोर्ज और एमफेसिस के शेयरों में भी 3 प्रतिशत से अधिक की कमी देखी गई. इस गिरावट ने निवेशकों में आईटी क्षेत्र की वृद्धि को लेकर पहले से बनी आशाओं को झटका दिया. विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम वैश्विक मांग में सुधार के संकेतों के बीच आईटी कंपनियों के लिए नई अनिश्चितता पैदा कर रहा है.
भारतीय IT शेयरों पर ट्रंप की नई वीजा नीति का प्रभाव (डेटा टेबल)
|कंपनी का नाम (Company)
|गिरावट (%) (Drop %)
|नया शेयर मूल्य (Share Price) ₹
|टेक महिंद्रा (Tech Mahindra)
|5%+
|1,453
|इंफोसिस (Infosys)
|~3%
|1,482
|टीसीएस (TCS)
|~3%
|3,065
|एचसीएल टेक्नोलॉजीज (HCL)
|3%+
|1,415
|कोफोर्ज (Coforge)
|3%+
|1,702
|एमफेसिस (Mphasis)
|3%+
|2,817
निफ्टी IT इंडेक्स (Nifty IT Index)
|इंडेक्स
|गिरावट (%)
|नया स्तर (Points)
|निफ्टी IT
|3%+
|35,482
एच-1बी वीजा नीति का महत्व
भारतीय आईटी कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार सबसे बड़ा राजस्व स्रोत है. ये कंपनियां अपने कर्मचारियों को अमेरिका में ऑनसाइट प्रोजेक्ट्स पर भेजती हैं, जिसके लिए एच-1बी वीजा जरूरी होता है. ट्रंप ने इस वीजा की फीस बढ़ाकर कंपनियों पर भारी वित्तीय दबाव डाल दिया है. हालांकि, व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है कि यह शुल्क केवल नए एच-1बी आवेदनों पर लागू होगा और मौजूदा वीजा धारकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा. नवीनीकरण या पुनः प्रवेश पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा.
निवेशकों और बाजार विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया
विशेषज्ञों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि जब सोमवार को बाजार खुलेगा, तो आईटी शेयर नई नीति के प्रभाव को तुरंत दिखाएंगे. आज यह आशंका सही साबित हुई. हालांकि, कंपनियों के लिए नुकसान सीमित हो सकता है क्योंकि वे अतिरिक्त शुल्क क्लाइंट्स पर डालने की कोशिश कर सकती हैं. फिर भी, नई नीति ने भारतीय आईटी क्षेत्र में अनिश्चितता और जोखिम की भावना को बढ़ा दिया है.
इस घटना ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिकी एच-1बी वीजा नियमों में बदलाव सीधे भारतीय आईटी कंपनियों और उनके शेयरों पर असर डाल सकते हैं, खासकर उन कंपनियों पर जिनका अमेरिकी बाजार में अधिक प्रभाव है.
