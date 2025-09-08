ETV Bharat / business

इजराइली वित्त मंत्री बेजेलेल स्मोट्रिच की भारत यात्रा, द्विपक्षीय निवेश संधि पर जल्द हस्ताक्षर की संभावना

नई दिल्ली: इजराइली वित्त मंत्री बेजेलेल स्मोट्रिच आज अपनी तीन दिवसीय भारत यात्रा पर पहुंच रहे हैं. इस दौरे के दौरान भारत और इजराइल के बीच एक द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) पर हस्ताक्षर होने की संभावना है, जो दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की नींव रखेगी.

स्मोट्रिच के कार्यक्रम में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात शामिल है. दिल्ली के अलावा, वह मुंबई और गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी का भी दौरा करेंगे.

सूत्रों के अनुसार, इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय बैठकों के माध्यम से भारत और इजराइल के आर्थिक एवं वित्तीय रिश्तों को गहरा करना और बीआईटी सहित महत्वपूर्ण समझौतों के लिए साझा आधार तैयार करना है. दोनों देशों के बीच बीआईटी निवेशकों को न्यूनतम मानक व्यवहार और गैर-भेदभाव का आश्वासन देता है, और मध्यस्थता के माध्यम से विवाद समाधान के लिए स्वतंत्र मंच उपलब्ध कराता है.

बीआईटी निवेशकों को अधिग्रहण, पारदर्शिता, हस्तांतरण और नुकसान की भरपाई में सुरक्षा प्रदान करेगा. इज़राइल ने अब तक 15 से अधिक देशों के साथ बीआईटी पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें जापान, यूएई, फिलीपींस, थाईलैंड और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं.

क्रिसिल इंटेलिजेंस के अनुसार, बीआईटी से दोनों देशों में निवेश बढ़ने की उम्मीद है, जिससे व्यवसायों और अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होगा. इस वर्ष यह किसी भी इजराइली मंत्री की भारत की चौथी यात्रा है. पर्यटन मंत्री हैम काट्ज़, अर्थव्यवस्था एवं उद्योग मंत्री नीर बरकत और कृषि एवं खाद्य सुरक्षा मंत्री एवी डिचर ने इस वर्ष भारत का दौरा किया था.