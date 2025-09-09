भारत-इजराइल द्विपक्षीय निवेश समझौते से क्या होगा फायदा... जानें डिटेल
भारत-इजराइल निवेश समझौता उच्च-कौशल रोजगार, डिजिटल तकनीक, साइबर सुरक्षा और कृषि-तककीक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएगा, निवेशकों को सुरक्षा और आर्थिक अवसर प्रदान करेगा.
Published : September 9, 2025 at 2:11 PM IST
नई दिल्ली: भारत और इजराइल के बीच नया द्विपक्षीय निवेश समझौता (Bilateral Investment Agreement – BIA) हस्ताक्षरित कर दिया गया है, जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय निवेश को बढ़ावा मिलने की संभावना है. वर्तमान में दोनों देशों के बीच कुल निवेश लगभग 800 मिलियन डॉलर है, और इस समझौते के बाद यह और बढ़ने की उम्मीद है.
विशेषज्ञों का मानना है कि प्रौद्योगिकी-संचालित क्षेत्रों में निवेश में वृद्धि से भारत में नए उच्च-कौशल वाले रोजगार उत्पन्न होंगे. कृषि-तकनीक, साइबर सुरक्षा और डिजिटल सेवाओं में सहयोग से भारतीय पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास के अवसर बढ़ेंगे. यह संधि नियामक निश्चितता भी बढ़ाती है, जिससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और बहुराष्ट्रीय साझेदारियों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी.
‘इंडिया नैरेटिव’ के अनुसार, भारत और इजराइल के निवेशकों को मजबूत कानूनी सुरक्षा और भरोसेमंद वातावरण मिलेगा, जिससे जोखिम कम होंगे और निवेश का आत्मविश्वास बढ़ेगा. यह समझौता संयुक्त अनुसंधान एवं विकास (R&D) को भी बढ़ावा देगा, खासकर डिजिटल तकनीक, साइबर सुरक्षा और उन्नत विनिर्माण में, जिससे भारत वैश्विक तकनीक और नवाचार केंद्र के रूप में तेजी से उभर सकेगा.
इजराइली विशेषज्ञता और पूंजी स्मार्ट शहरों, जल प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है. इसके अलावा, यह समझौता इजराइल के बाजार को भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के लिए और अधिक खोलेगा और ओईसीडी पारिस्थितिकी तंत्र तक आसान पहुँच प्रदान कर सकता है.
यह BIA इजराइल के नए मॉडल के तहत भारत के साथ निवेश संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला ओईसीडी सदस्य देश है. इसे व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के लिए प्रस्तावना के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें टैरिफ में कमी, वस्तुओं और सेवाओं तक पहुँच में वृद्धि और गहन संस्थागत एकीकरण शामिल हो सकते हैं.
समझौते के अंतर्गत दोनों देशों के निवेशकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा और पारदर्शिता की गारंटी मिलेगी, जिसमें अधिग्रहण के विरुद्ध सुरक्षा, स्वतंत्र मध्यस्थता और निष्पक्ष व्यवहार शामिल हैं. यह संधि 1996 की पिछली निवेश संधि का स्थान लेती है और भारत के नए निवेश मॉडल के अनुरूप आधुनिक कानूनी, नियामक और आर्थिक मानकों को दर्शाती है.
विशेषज्ञों के अनुसार, यह समझौता दोनों देशों को आर्थिक, तकनीकी और संस्थागत सहयोग के लिए रणनीतिक त्वरक के रूप में स्थापित करेगा और उन्हें एशिया के विकास के अगले चरण में विश्वसनीय भागीदार बनाएगा.
