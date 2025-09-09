ETV Bharat / business

भारत-इजराइल द्विपक्षीय निवेश समझौते से क्या होगा फायदा... जानें डिटेल

नई दिल्ली: भारत और इजराइल के बीच नया द्विपक्षीय निवेश समझौता (Bilateral Investment Agreement – BIA) हस्ताक्षरित कर दिया गया है, जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय निवेश को बढ़ावा मिलने की संभावना है. वर्तमान में दोनों देशों के बीच कुल निवेश लगभग 800 मिलियन डॉलर है, और इस समझौते के बाद यह और बढ़ने की उम्मीद है.

विशेषज्ञों का मानना है कि प्रौद्योगिकी-संचालित क्षेत्रों में निवेश में वृद्धि से भारत में नए उच्च-कौशल वाले रोजगार उत्पन्न होंगे. कृषि-तकनीक, साइबर सुरक्षा और डिजिटल सेवाओं में सहयोग से भारतीय पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास के अवसर बढ़ेंगे. यह संधि नियामक निश्चितता भी बढ़ाती है, जिससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और बहुराष्ट्रीय साझेदारियों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी.

‘इंडिया नैरेटिव’ के अनुसार, भारत और इजराइल के निवेशकों को मजबूत कानूनी सुरक्षा और भरोसेमंद वातावरण मिलेगा, जिससे जोखिम कम होंगे और निवेश का आत्मविश्वास बढ़ेगा. यह समझौता संयुक्त अनुसंधान एवं विकास (R&D) को भी बढ़ावा देगा, खासकर डिजिटल तकनीक, साइबर सुरक्षा और उन्नत विनिर्माण में, जिससे भारत वैश्विक तकनीक और नवाचार केंद्र के रूप में तेजी से उभर सकेगा.

इजराइली विशेषज्ञता और पूंजी स्मार्ट शहरों, जल प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है. इसके अलावा, यह समझौता इजराइल के बाजार को भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के लिए और अधिक खोलेगा और ओईसीडी पारिस्थितिकी तंत्र तक आसान पहुँच प्रदान कर सकता है.