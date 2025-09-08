आटा, तेल से लेकर AC और कार तक… जानें कितने बचेंगे पैसे, इस वेबसाइट से खुद करें कैलकुलेशन
केंद्र ने नेक्स्ट-जेन GST लागू किया, रोजमर्रा की जरूरतों और पैकेज्ड फूड पर टैक्स कम, ‘savingswithgst.in’ से बचत तुरंत चेक करें.
Published : September 8, 2025 at 2:05 PM IST
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने जीएसटी (GST) व्यवस्था में कई अहम बदलाव किए हैं, जिससे गरीब और मीडिल क्लास परिवारों को सीधी राहत मिलने की उम्मीद है. इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य रोजमर्रा की जरूरतों और पैकेज्ड फूड पर टैक्स कम करना है, जिससे आम जनता की जेब पर बोझ कम हो. इस बीच, सरकार ने एक डेडीकेटिड वेबसाइट ‘savingswithgst.in’ लॉन्च की है, जिसके माध्यम से उपभोक्ता 22 सितंबर से लागू होने वाले नए जीएसटी दरों के प्रभाव को आसानी से देख और तुलना कर सकते हैं.
नई वेबसाइट के फीचर्स
सरकारी प्लेटफॉर्म MyGov India ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट के जरिए बताया, “नेक्स्ट जेनरेशन का जीएसटी आ गया है! सोच रहे हैं कि आप कितनी बचत कर सकते हैं? अपनी पसंद की वस्तुएं कार्ट में डालें और अंतर देखें.”
Next-Gen GST is here! Wondering how much you can save?
Add your picks to the cart and see the difference yourself.
👉 Scan the QR or visit https://t.co/dYAivxWwEF to explore now!#NextGenGSTReforms pic.twitter.com/e2CyDSL8GW
वेबसाइट में कई कैटेगरीज दी गई हैं, जिनमें फूड प्रोडक्ट्स, नाश्ते की वस्तुएं, घरेलू सामान, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स, रसोई के सामान, मनोरंजन और लाइफस्टाइल से जुड़ी वस्तुएं शामिल हैं. उपभोक्ता अपनी पसंद की वस्तुओं को कार्ट में डालकर बेस प्राइस, पुराने वैट की कीमत और नेक्स्ट-जेन जीएसटी के बाद की कीमत देख सकते हैं. उदाहरण के लिए, यदि कार्ट में दूध को शामिल किया जाता है, तो 60 रुपये प्रति लीटर दूध की कीमत वैट के साथ 63.6 रुपये दिखाई देगी, जबकि नेक्स्ट-जेन जीएसटी के तहत कीमत 60 रुपये होगी.
रोजमर्रा की जरूरतों और पैकेज्ड फूड में राहत
GST रिफॉर्म्स से रोजमर्रा की जरूरतों और पैकेज्ड फूड आइटम्स पर सीधी बचत होगी. अब UHT दूध, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले छेना/पनीर, भारतीय ब्रेड जैसे उत्पादों पर जीरो टैक्स लगेगा. वहीं, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, टेबलवेयर और साइकिल जैसे घरेलू सामान पर 5 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा.
जीएसटी में सिर्फ दो स्लैब
जीएसटी काउंसिल ने अब केवल दो स्लैब मंजूर किए हैं:
- 5 प्रतिशत (ज्यादातर रोजमर्रा के सामान पर लागू)
- 18 प्रतिशत
इसके अलावा कुछ वस्तुओं पर शून्य टैक्स और कुछ पर 40 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा. ये बदलाव 22 सितंबर से प्रभावी होंगे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में इस साल दिवाली के दौरान नेक्स्ट-जेन जीएसटी रिफॉर्म लागू करने की घोषणा की थी.
उपभोक्ताओं के लिए लाभ
नई व्यवस्था से परिवारों की रोजमर्रा की जरूरतों और पैकेज्ड फूड पर टैक्स कम होकर सीधी बचत होगी. उपभोक्ता अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी पसंद के प्रोडक्ट्स डालकर तुरंत देख सकते हैं कि उन्हें कितनी बचत होगी. इससे महंगाई पर भी नियंत्रण में मदद मिलने की संभावना है और आम जनता की जेब पर बोझ कम होगा.
