ETV Bharat / business

ट्रंप की टैरिफ धमकियों से बेपरवाह रही भारतीय इकोनॉमी, पहली तिमाही में GDP ग्रोथ 7.8 प्रतिशत - INDIA GDP

टैरिफ टेंशन के बावजूद भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है. चालू वित्त वर्ष के दौरान देश की जीडीपी 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी है.

ndia GDP growth was 7.8 percent in the first quarter
पहली तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8 प्रतिशत रही (प्रतीकात्मक फोटो (Getty Image))
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 29, 2025 at 5:32 PM IST

1 Min Read

नई दिल्ली : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत पर टैरिफ लगाने की धमिकियों के बाद भी भारतीय इकोनॉमी ने शानदार प्रदर्शन किया. यही वजह है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 7.8 प्रतिशत रही. खास बात यह है कि अमेरिका के भारी शुल्क लगाए जाने से पहले की पांच तिमाहियों में यह सबसे अधिक है.

इस संबंध में शुक्रवार को जारी किए गए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन की वजह से जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर बढ़ी है. वहीं भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है, क्योंकि अप्रैल-जून में चीन की जीडीपी वृद्धि 5.2 प्रतिशत रही थी.

आंकड़ों के मुताबिक, इससे पहले अधिकतम जीडीपी वृद्धि 2024 के जनवरी-मार्च में 8.4 प्रतिशत थी. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के आंकड़ों के मुताबिक, एग्रीकल्चर क्षेत्र में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो 2024-25 की अप्रैल-जून तिमाही में 1.5 प्रतिशत था.

वहीं वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर मामूली बढ़कर 7.7 प्रतिशत हो गई, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में यह 7.6 प्रतिशत थी.

ये भी पढ़ें- Explained : टैरिफ लागू होने के बाद भारत ने कौन-कौन से उठाए कदम, क्या लॉंग टर्म पर पड़ेगा असर ?

नई दिल्ली : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत पर टैरिफ लगाने की धमिकियों के बाद भी भारतीय इकोनॉमी ने शानदार प्रदर्शन किया. यही वजह है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 7.8 प्रतिशत रही. खास बात यह है कि अमेरिका के भारी शुल्क लगाए जाने से पहले की पांच तिमाहियों में यह सबसे अधिक है.

इस संबंध में शुक्रवार को जारी किए गए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन की वजह से जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर बढ़ी है. वहीं भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है, क्योंकि अप्रैल-जून में चीन की जीडीपी वृद्धि 5.2 प्रतिशत रही थी.

आंकड़ों के मुताबिक, इससे पहले अधिकतम जीडीपी वृद्धि 2024 के जनवरी-मार्च में 8.4 प्रतिशत थी. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के आंकड़ों के मुताबिक, एग्रीकल्चर क्षेत्र में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो 2024-25 की अप्रैल-जून तिमाही में 1.5 प्रतिशत था.

वहीं वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर मामूली बढ़कर 7.7 प्रतिशत हो गई, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में यह 7.6 प्रतिशत थी.

ये भी पढ़ें- Explained : टैरिफ लागू होने के बाद भारत ने कौन-कौन से उठाए कदम, क्या लॉंग टर्म पर पड़ेगा असर ?

For All Latest Updates

TAGGED:

GDP GROWTH RATETARIFF ON INDIAINDIA ECONOMY DURING TARIFFINDIA GDP

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explained : टैरिफ लागू होने के बाद भारत ने कौन-कौन से उठाए कदम, क्या लॉंग टर्म पर पड़ेगा असर ?

साल 2023-24 में औद्योगिक विकास दर हुआ मजबूत, 2 करोड़ के करीब बढ़ा रोजगार

तलाक की अफवाहों के बीच गणेश विसर्जन पर पत्नी संग जमकर नाचे गोविंदा, फैंस बोले- वाह हीरो नंबर 1

नोटबंदी कराने वाले RBI के पूर्व गवर्नर को मोदी सरकार ने IMF में दिया बड़ा पद, तीन साल का होगा कार्यकाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.