नई दिल्ली : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत पर टैरिफ लगाने की धमिकियों के बाद भी भारतीय इकोनॉमी ने शानदार प्रदर्शन किया. यही वजह है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 7.8 प्रतिशत रही. खास बात यह है कि अमेरिका के भारी शुल्क लगाए जाने से पहले की पांच तिमाहियों में यह सबसे अधिक है.
इस संबंध में शुक्रवार को जारी किए गए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन की वजह से जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर बढ़ी है. वहीं भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है, क्योंकि अप्रैल-जून में चीन की जीडीपी वृद्धि 5.2 प्रतिशत रही थी.
आंकड़ों के मुताबिक, इससे पहले अधिकतम जीडीपी वृद्धि 2024 के जनवरी-मार्च में 8.4 प्रतिशत थी. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के आंकड़ों के मुताबिक, एग्रीकल्चर क्षेत्र में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो 2024-25 की अप्रैल-जून तिमाही में 1.5 प्रतिशत था.
वहीं वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर मामूली बढ़कर 7.7 प्रतिशत हो गई, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में यह 7.6 प्रतिशत थी.
