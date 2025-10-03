ETV Bharat / business

ट्रंप टैरिफ टेंशन के बीच भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट

RBI के अनुसार, विदेशी मुद्रा आस्तियां 4.39 अरब डॉलर घटकर 581.76 अरब डॉलर हुईं, जिससे भारत के मुद्रा भंडार में गिरावट आई.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (getty image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 3, 2025 at 6:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 26 सितंबर को समाप्त हुए सप्ताह में 2.33 अरब डॉलर घटकर 700.24 अरब डॉलर पर आ गया. इससे एक सप्ताह पहले यह 702.57 अरब डॉलर था. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने शुक्रवार को इस संबंध में आंकड़े जारी किए. विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक, विदेशी मुद्रा आस्तियां, 4.39 अरब डॉलर घटकर 581.76 अरब डॉलर हो गईं. इसमें यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं में मूल्यवृद्धि या मूल्यह्रास का प्रभाव भी शामिल है.

RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने हाल ही में हुई मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में कहा कि मार्च 2025 के अंत तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त हैं. ये भंडार 11 महीने के माल के आयात को कवर करने या देश के कुल बकाया बाहरी ऋण का लगभग 95.4 प्रतिशत चुकाने के लिए पर्याप्त हैं. यह भारत की वित्तीय स्थिरता और विदेशी मुद्रा स्थिति की मजबूती को दर्शाता है.

समीक्षाधीन सप्ताह में स्वर्ण भंडार 2.24 अरब डॉलर बढ़कर 95.02 अरब डॉलर हो गया. विशेष आहरण अधिकार (SDR) 9 करोड़ डॉलर घटकर 18.78 अरब डॉलर रह गए, जबकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का आरक्षित भंडार 8.9 करोड़ डॉलर घटकर 4.67 अरब डॉलर पर आ गया.

रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर
अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपये में कमजोरी देखी गई. आयातकों की डॉलर मांग और लगातार विदेशी पूंजी निकासी के कारण शुक्रवार को रुपया डॉलर के मुकाबले सात पैसे गिरकर 88.78 (अस्थायी) पर बंद हुआ. व्यापारियों के अनुसार, वैश्विक अनिश्चितताओं और व्यापार तनाव के कारण रुपया अपने सर्वकालिक निचले स्तर के आसपास बना हुआ है.

दिनभर के कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.68 पर खुला और 88.85 तक नीचे गया. अंत में यह पिछले बंद भाव से सात पैसे गिरकर 88.78 पर बंद हुआ. बुधवार को रुपया डॉलर के मुकाबले नौ पैसे की बढ़त के साथ 88.71 पर बंद हुआ था. गौरतलब है कि 30 सितंबर को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने सर्वकालिक निचले स्तर 88.80 तक गिर गया था.

वैश्विक और घरेलू कारण
विदेशी पूंजी निकासी, अमेरिकी वीज़ा शुल्क वृद्धि और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं घरेलू मुद्रा पर दबाव बनाए रखी. इसके अलावा गांधी जयंती और दशहरा के कारण बृहस्पतिवार को शेयर, विदेशी मुद्रा, सर्राफा और जिंस बाजार बंद रहे.

यह भी पढ़ें- TCS कर्मचारियों को राहत, छंटनी में शामिल लोगों को मिलेगा 2 साल तक का पैकेज

For All Latest Updates

TAGGED:

RUPEE WEAK AGAINST DOLLARRBI REPORTS CURRENCY STATUSGLOBAL ECONOMIC UNCERTAINTY IMPACTINDIA FOREX RESERVES DROP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहलगाम हमले के बाद पता चला कौन भारत के दोस्त और दुश्मन हैं: भागवत

TCS कर्मचारियों को राहत, छंटनी में शामिल लोगों को मिलेगा 2 साल तक का पैकेज

इंडोनेशिया में नमाज पढ़ते समय स्कूल की इमारत ढही, 90 से ज्यादा के फंसे होने की आशंका

'कांतारा चैप्टर 1' डे 1 प्रिडिक्शन: क्या पहले दिन 'छावा', 'कूली' का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी ऋषभ शेट्टी की फिल्म? इतनी हो सकती है कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.