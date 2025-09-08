ETV Bharat / business

घरेलू वेज थाली सस्ती, आलू, प्याज और दाल की कीमतों में गिरावट, नॉन-वेज थाली का क्या हुआ, जानें

नई दिल्ली: भारत में अगस्त महीने में कमोडिटी की कीमतों में नरमी के चलते घर में बनी थाली की लागत में उल्लेखनीय कमी आई है. क्रिसिल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार, शाकाहारी थाली की कीमतों में लगभग 7 प्रतिशत और मांसाहारी थाली की कीमतों में 8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. यह गिरावट मुख्य रूप से आलू, प्याज और दालों की कीमतों में कमी के कारण हुई है.

रिपोर्ट में बताया गया है कि आलू और प्याज की कीमतों में सालाना आधार पर क्रमशः 31 प्रतिशत और 37 प्रतिशत की गिरावट आई है. एक साल पहले की समान अवधि में आलू का उत्पादन झुलसा रोग और मौसम परिवर्तन के कारण 5-7 प्रतिशत कम हुआ था, जिससे कीमतें बढ़ गई थीं. इस साल आलू का उत्पादन 3-5 प्रतिशत अधिक होने का अनुमान है. प्याज के उत्पादन में भी 18-20 प्रतिशत की वृद्धि के कारण कीमतों में गिरावट देखी गई है.

दालों की कीमतों में भी पिछले वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत की गिरावट आई है. अधिक उत्पादन और उपलब्ध स्टॉक्स के कारण दालों की कीमतों में नरमी आई. क्रिसिल इंटेलिजेंस के निदेशक पुशन शर्मा ने कहा, "आलू और प्याज की कीमतों में गिरावट उच्च आधार पर हुई, जबकि अधिक उत्पादन के कारण दालों की कीमतों में नरमी आई. हालांकि, टमाटर और वनस्पति तेल की कीमतों में वृद्धि ने थाली की कुल लागत में गिरावट को सीमित किया."

शर्मा ने आगे कहा कि निकट भविष्य में सब्जियों और दालों के उच्च आधार के कारण थाली की कीमतें पिछले वर्ष की तुलना में कम रहने की संभावना है. इसके अलावा, पीली मटर और काले चने के मुफ्त आयात की अनुमति देने के सरकार के फैसले से दालों की कीमतों पर और दबाव पड़ने की उम्मीद है.