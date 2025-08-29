ETV Bharat / business

Special: गुजरात के साणंद में देश की पहली सेमीकंडक्टर पायलट लाइन शुरू, 2027 तक होगा 100 फीसदी प्रोडक्शन - SEMICONDUCTOR PILOT LINE

इलेक्ट्रॉनिक्स-सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि साणंद में शुरू हुई भारत की पहली सेमीकंडक्टर पायलट लाइन 2027 तक पूरे पैमाने पर काम करेगी.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : August 29, 2025 at 12:09 PM IST

3 Min Read

सौरभ शुक्ला

साणंद, गुजरात: इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और सूचना एवं प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से ईटीवी भारत ने विशेष बातचीत की. अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक आधारभूत उद्योग है. उन्होंने गुजरात के साणंद में पहली पायलट लाइन के शुभारंभ पर रोशनी डाली और माइक्रोन तथा कायन्स सेमीकॉन संयंत्रों में हुई प्रगति का विशेष तौर पर उल्लेख किया.

वैष्णव ने कहा कि ओडिशा और असम सहित 6 राज्यों में 10 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं पर काम चल रहा है. इसके साथ ही कहाकि भारत में 2027 तक पूरे पैमाने पर परिचालन शुरू होने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि कुशल कार्यबल तैयार करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जा रहा है. उन्होंने कहाकि उत्पादन बढ़ने पर इस क्षेत्र में रोजगार के व्यापक अवसर पैदा होंगे.

Semiconductor Pilot Line
गुजरात के साणंद में भारत की पहली सेमीकंडक्टर पायलट लाइन शुरू. (ETV Bharat)

प्रश्न: ऐसे समय में जब टैरिफ युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था पर हावी हो रहे हैं, आत्मनिर्भरता के लिए भारत की पहली सेमीकंडक्टर पायलट लाइन का शुभारंभ कितना महत्वपूर्ण है?

अश्विनी वैष्णव: सेमीकंडक्टर भारत को लचीला और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक आधारभूत उद्योग है. इसलिए इनका विकास इतना महत्वपूर्ण है. गुजरात के साणंद में सीजी पावर द्वारा पहली पायलट लाइन का शुभारंभ एक बड़ी उपलब्धि है. इसके अलावा, माइक्रोन सेमीकंडक्टर और कायन्स सेमीकॉन संयंत्रों में भी अच्छी प्रगति हुई है. भारत इस क्षेत्र में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति तेजी से स्थापित कर रहा है.

Semiconductor Pilot Line
गुजरात के साणंद में भारत की पहली सेमीकंडक्टर पायलट लाइन शुरू. (ETV Bharat)

ईटीबी: गुजरात के अलावा, भारत में सेमीकंडक्टर का काम और कहां हो रहा है?

अश्विनी वैष्णव: वर्तमान में देश भर में लगभग 10 सेमीकंडक्टर संयंत्रों पर काम चल रहा है, और सभी अच्छी प्रगति कर रहे हैं. हाल ही में 4 नए संयंत्रों को मंज़ूरी मिली है. उदाहरण के लिए, ओडिशा में, मंजूरी मिलने के बाद भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो चुका है. काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है.

ईटीबी: अब तक ज़्यादातर गतिविधियां गुजरात के इर्द-गिर्द केंद्रित दिख रही हैं. इस क्षेत्र में अन्य राज्य कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं?

अश्विनी वैष्णव: देश के 6 राज्य सेमीकंडक्टर परियोजनाओं में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं. गुजरात के साथ-साथ, ओडिशा और असम जैसे राज्य भी आगे बढ़ रहे हैं. आने वाले दिनों में हम इन क्षेत्रों में और भी ज़्यादा प्रगति देखेंगे.

Semiconductor Pilot Line
गुजरात के साणंद में भारत की पहली सेमीकंडक्टर पायलट लाइन शुरू. (ETV Bharat)

ईटीबी: भारत इस क्षेत्र में कब तक पूरी क्षमता से काम कर पाएगा?

अश्विनी वैष्णव: साणंद पायलट लाइन से उत्पादन बहुत जल्द शुरू हो जाएगा. पूर्ण पैमाने पर परिचालन को देखते हुए, भारत के इस क्षेत्र में 2027 तक पूरी क्षमता से काम करने की उम्मीद है.

Semiconductor Pilot Line
गुजरात के साणंद में भारत की पहली सेमीकंडक्टर पायलट लाइन शुरू. (ETV Bharat)

ईटीबी: इस विस्तार का भारत में रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

अश्विनी वैष्णव: सेमीकंडक्टर उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों को पहले से ही व्यापक प्रशिक्षण दिया जा रहा है. एक बार जब परिचालन पूरी क्षमता से शुरू हो जाएगा, तो यह क्षेत्र देश भर में रोजगार के व्यापक अवसर खोलेगा.

ये भी पढ़ें -

भारत की पहली मेड-इन-इंडिया चिप सीजी सेमी प्लांट से बनेगी, IT मंत्री का बयान, OSAT सुविधा का किया उद्घाटन

सौरभ शुक्ला

साणंद, गुजरात: इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और सूचना एवं प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से ईटीवी भारत ने विशेष बातचीत की. अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक आधारभूत उद्योग है. उन्होंने गुजरात के साणंद में पहली पायलट लाइन के शुभारंभ पर रोशनी डाली और माइक्रोन तथा कायन्स सेमीकॉन संयंत्रों में हुई प्रगति का विशेष तौर पर उल्लेख किया.

वैष्णव ने कहा कि ओडिशा और असम सहित 6 राज्यों में 10 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं पर काम चल रहा है. इसके साथ ही कहाकि भारत में 2027 तक पूरे पैमाने पर परिचालन शुरू होने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि कुशल कार्यबल तैयार करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जा रहा है. उन्होंने कहाकि उत्पादन बढ़ने पर इस क्षेत्र में रोजगार के व्यापक अवसर पैदा होंगे.

Semiconductor Pilot Line
गुजरात के साणंद में भारत की पहली सेमीकंडक्टर पायलट लाइन शुरू. (ETV Bharat)

प्रश्न: ऐसे समय में जब टैरिफ युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था पर हावी हो रहे हैं, आत्मनिर्भरता के लिए भारत की पहली सेमीकंडक्टर पायलट लाइन का शुभारंभ कितना महत्वपूर्ण है?

अश्विनी वैष्णव: सेमीकंडक्टर भारत को लचीला और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक आधारभूत उद्योग है. इसलिए इनका विकास इतना महत्वपूर्ण है. गुजरात के साणंद में सीजी पावर द्वारा पहली पायलट लाइन का शुभारंभ एक बड़ी उपलब्धि है. इसके अलावा, माइक्रोन सेमीकंडक्टर और कायन्स सेमीकॉन संयंत्रों में भी अच्छी प्रगति हुई है. भारत इस क्षेत्र में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति तेजी से स्थापित कर रहा है.

Semiconductor Pilot Line
गुजरात के साणंद में भारत की पहली सेमीकंडक्टर पायलट लाइन शुरू. (ETV Bharat)

ईटीबी: गुजरात के अलावा, भारत में सेमीकंडक्टर का काम और कहां हो रहा है?

अश्विनी वैष्णव: वर्तमान में देश भर में लगभग 10 सेमीकंडक्टर संयंत्रों पर काम चल रहा है, और सभी अच्छी प्रगति कर रहे हैं. हाल ही में 4 नए संयंत्रों को मंज़ूरी मिली है. उदाहरण के लिए, ओडिशा में, मंजूरी मिलने के बाद भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो चुका है. काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है.

ईटीबी: अब तक ज़्यादातर गतिविधियां गुजरात के इर्द-गिर्द केंद्रित दिख रही हैं. इस क्षेत्र में अन्य राज्य कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं?

अश्विनी वैष्णव: देश के 6 राज्य सेमीकंडक्टर परियोजनाओं में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं. गुजरात के साथ-साथ, ओडिशा और असम जैसे राज्य भी आगे बढ़ रहे हैं. आने वाले दिनों में हम इन क्षेत्रों में और भी ज़्यादा प्रगति देखेंगे.

Semiconductor Pilot Line
गुजरात के साणंद में भारत की पहली सेमीकंडक्टर पायलट लाइन शुरू. (ETV Bharat)

ईटीबी: भारत इस क्षेत्र में कब तक पूरी क्षमता से काम कर पाएगा?

अश्विनी वैष्णव: साणंद पायलट लाइन से उत्पादन बहुत जल्द शुरू हो जाएगा. पूर्ण पैमाने पर परिचालन को देखते हुए, भारत के इस क्षेत्र में 2027 तक पूरी क्षमता से काम करने की उम्मीद है.

Semiconductor Pilot Line
गुजरात के साणंद में भारत की पहली सेमीकंडक्टर पायलट लाइन शुरू. (ETV Bharat)

ईटीबी: इस विस्तार का भारत में रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

अश्विनी वैष्णव: सेमीकंडक्टर उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों को पहले से ही व्यापक प्रशिक्षण दिया जा रहा है. एक बार जब परिचालन पूरी क्षमता से शुरू हो जाएगा, तो यह क्षेत्र देश भर में रोजगार के व्यापक अवसर खोलेगा.

ये भी पढ़ें -

भारत की पहली मेड-इन-इंडिया चिप सीजी सेमी प्लांट से बनेगी, IT मंत्री का बयान, OSAT सुविधा का किया उद्घाटन

For All Latest Updates

TAGGED:

ASHWINI VAISHNAWSEMICONDUCTORSSANANDMICRON AND KAYNES SEMICON PLANTSSEMICONDUCTOR PILOT LINE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explained : टैरिफ लागू होने के बाद भारत ने कौन-कौन से उठाए कदम, क्या लॉंग टर्म पर पड़ेगा असर ?

साल 2023-24 में औद्योगिक विकास दर हुआ मजबूत, 2 करोड़ के करीब बढ़ा रोजगार

तलाक की अफवाहों के बीच गणेश विसर्जन पर पत्नी संग जमकर नाचे गोविंदा, फैंस बोले- वाह हीरो नंबर 1

नोटबंदी कराने वाले RBI के पूर्व गवर्नर को मोदी सरकार ने IMF में दिया बड़ा पद, तीन साल का होगा कार्यकाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.