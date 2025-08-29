सौरभ शुक्ला

साणंद, गुजरात: इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और सूचना एवं प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से ईटीवी भारत ने विशेष बातचीत की. अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक आधारभूत उद्योग है. उन्होंने गुजरात के साणंद में पहली पायलट लाइन के शुभारंभ पर रोशनी डाली और माइक्रोन तथा कायन्स सेमीकॉन संयंत्रों में हुई प्रगति का विशेष तौर पर उल्लेख किया.

वैष्णव ने कहा कि ओडिशा और असम सहित 6 राज्यों में 10 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं पर काम चल रहा है. इसके साथ ही कहाकि भारत में 2027 तक पूरे पैमाने पर परिचालन शुरू होने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि कुशल कार्यबल तैयार करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जा रहा है. उन्होंने कहाकि उत्पादन बढ़ने पर इस क्षेत्र में रोजगार के व्यापक अवसर पैदा होंगे.

गुजरात के साणंद में भारत की पहली सेमीकंडक्टर पायलट लाइन शुरू. (ETV Bharat)

प्रश्न: ऐसे समय में जब टैरिफ युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था पर हावी हो रहे हैं, आत्मनिर्भरता के लिए भारत की पहली सेमीकंडक्टर पायलट लाइन का शुभारंभ कितना महत्वपूर्ण है?

अश्विनी वैष्णव: सेमीकंडक्टर भारत को लचीला और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक आधारभूत उद्योग है. इसलिए इनका विकास इतना महत्वपूर्ण है. गुजरात के साणंद में सीजी पावर द्वारा पहली पायलट लाइन का शुभारंभ एक बड़ी उपलब्धि है. इसके अलावा, माइक्रोन सेमीकंडक्टर और कायन्स सेमीकॉन संयंत्रों में भी अच्छी प्रगति हुई है. भारत इस क्षेत्र में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति तेजी से स्थापित कर रहा है.

गुजरात के साणंद में भारत की पहली सेमीकंडक्टर पायलट लाइन शुरू. (ETV Bharat)

ईटीबी: गुजरात के अलावा, भारत में सेमीकंडक्टर का काम और कहां हो रहा है?

अश्विनी वैष्णव: वर्तमान में देश भर में लगभग 10 सेमीकंडक्टर संयंत्रों पर काम चल रहा है, और सभी अच्छी प्रगति कर रहे हैं. हाल ही में 4 नए संयंत्रों को मंज़ूरी मिली है. उदाहरण के लिए, ओडिशा में, मंजूरी मिलने के बाद भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो चुका है. काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है.

ईटीबी: अब तक ज़्यादातर गतिविधियां गुजरात के इर्द-गिर्द केंद्रित दिख रही हैं. इस क्षेत्र में अन्य राज्य कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं?

अश्विनी वैष्णव: देश के 6 राज्य सेमीकंडक्टर परियोजनाओं में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं. गुजरात के साथ-साथ, ओडिशा और असम जैसे राज्य भी आगे बढ़ रहे हैं. आने वाले दिनों में हम इन क्षेत्रों में और भी ज़्यादा प्रगति देखेंगे.

गुजरात के साणंद में भारत की पहली सेमीकंडक्टर पायलट लाइन शुरू. (ETV Bharat)

ईटीबी: भारत इस क्षेत्र में कब तक पूरी क्षमता से काम कर पाएगा?

अश्विनी वैष्णव: साणंद पायलट लाइन से उत्पादन बहुत जल्द शुरू हो जाएगा. पूर्ण पैमाने पर परिचालन को देखते हुए, भारत के इस क्षेत्र में 2027 तक पूरी क्षमता से काम करने की उम्मीद है.

गुजरात के साणंद में भारत की पहली सेमीकंडक्टर पायलट लाइन शुरू. (ETV Bharat)

ईटीबी: इस विस्तार का भारत में रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

अश्विनी वैष्णव: सेमीकंडक्टर उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों को पहले से ही व्यापक प्रशिक्षण दिया जा रहा है. एक बार जब परिचालन पूरी क्षमता से शुरू हो जाएगा, तो यह क्षेत्र देश भर में रोजगार के व्यापक अवसर खोलेगा.