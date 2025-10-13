त्योहारों में लोगों को 'कर्ज' की ओर ढकेल रहा क्रेडिट कार्ड! सावधानी न बरतने पर बढ़ सकती हैं दिक्कतें
Published : October 13, 2025 at 2:50 PM IST
हैदराबाद: भारत में त्योहारों का सीजन हमेशा खरीदारी और उत्सव का समय होता है. ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर भारी रियायत, कैशबैक और डिस्काउंट ऑफर उपभोक्ताओं को आकर्षित करते हैं. इस दौरान कई लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन समझदारी से न करने पर यही सुविधा वित्तीय संकट का कारण बन सकती है.
मनीकंट्रोल के विश्लेषण के अनुसार, हाल के त्योहारों में क्रेडिट कार्ड लेनदेन में तेज़ी आई है. फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी ई-कॉमर्स साइट्स पर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल डेबिट कार्ड की तुलना में लगभग छह गुना अधिक हुआ. इस दौरान क्रेडिट कार्ड लेनदेन की मात्रा 26.8 प्रतिशत और मूल्य में 34.8 प्रतिशत बढ़ गया. वहीं, डेबिट कार्ड लेनदेन लगातार घटते हुए 22.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज कर रहा है.
क्रेडिट कार्ड का जोखिम
क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं को कैशबैक, रिवार्ड्स और डिस्काउंट जैसी सुविधाएं मिलती हैं. लेकिन इनके अनियंत्रित उपयोग से कर्ज का जाल बन सकता है. क्रेडिट कार्ड सबसे महंगा कर्ज होता है. लेट पेमेंट पर ब्याज दर 35 से 48 प्रतिशत सालाना तक हो सकती है, जबकि पर्सनल लोन पर 11 से 18 प्रतिशत और होम लोन पर केवल 7.3 से 9 प्रतिशत ब्याज लगता है.
न्यूनतम भुगतान का संकट
त्योहारों में क्रेडिट कार्ड का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले अक्सर मासिक बिल का केवल न्यूनतम भुगतान करते हैं. वित्तीय सलाहकार हर्षिल मोरजारी के अनुसार, यदि किसी के पास 50,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड बैलेंस है और वह केवल न्यूनतम राशि का भुगतान करता है, तो इसे चुकाने में लगभग नौ साल लग सकते हैं. यही तरीका धीरे-धीरे कर्ज के जाल में फंसा देता है.
क्रेडिट स्कोर पर असर
क्रेडिट कार्ड का अत्यधिक उपयोग (उच्च यूटिलाइजेशन रेशियो) आपके क्रेडिट स्कोर को प्रभावित कर सकता है. बैंकबाजार के सीईओ अधिल शेट्टी का कहना है कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए. उदाहरण के लिए, अगर कार्ड की सीमा 1 लाख रुपये है, तो अधिकतम खर्च 40,000 रुपये तक ही रखें.
कर्ज से बचने के उपाय
- अपने बजट के अनुसार खर्च करें और केवल वह राशि खर्च करें जो समय पर चुका सकते हैं.
- न्यूनतम भुगतान की आदत छोड़ें और पूरी राशि का भुगतान करें.
- नियमित रूप से अपने क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन रेशियो चेक करें.
- आवश्यकता पड़ने पर क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के लिए कार्ड जारीकर्ता से संपर्क करें.
त्योहारों पर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सुविधाजनक और आकर्षक है, लेकिन अगर इसे समझदारी से न किया जाए, तो यह आसानी से कर्ज में बदल सकता है. समय पर भुगतान, बजट नियंत्रण और क्रेडिट स्कोर पर ध्यान देकर इस जाल से बचा जा सकता है.
