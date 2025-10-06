India-EU FTA: 14वें दौर की बातचीत आज से, दिसंबर तक समझौता तय करने का लक्ष्य
भारत और ईयू की एफटीए बातचीत निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुकी है. दिसंबर तक समझौता संभव, व्यापार सुधार और निवेश पर चर्चा होगी.
Published : October 6, 2025 at 11:16 AM IST
नई दिल्ली: भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को लेकर बातचीत अब निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुकी है. सोमवार से ब्रसेल्स में दोनों पक्षों के बड़े अधिकारी 14वें चरण की वार्ता शुरू करेंगे, जो कुल पांच दिन चलेगी. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा था कि भारत और ईयू के बीच समझौता जल्द ही संभव है.
गोयल इस महीने के अंत में दक्षिण अफ्रीका में ईयू के व्यापार आयुक्त मारोस सेफकोविक से मुलाकात करेंगे, ताकि अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की जा सके. दोनों पक्षों का लक्ष्य है कि दिसंबर तक वार्ता पूरी कर ली जाए.
आठ साल बाद एफटीए पर नई बातचीत
भारत और ईयू ने जून 2022 में आठ साल के अंतराल के बाद एफटीए पर बातचीत फिर से शुरू की थी. इस वार्ता में कुल 23 क्षेत्रों को कवर किया जा रहा है. इसमें वस्त्र और सेवाओं का व्यापार, निवेश, तकनीकी रुकावटें, सीमा शुल्क, सरकारी खरीद, विवाद निपटान, बौद्धिक संपदा अधिकार और सतत विकास जैसे मुद्दे शामिल हैं.
पीयूष गोयल की दोहा यात्रा
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज से दो दिवसीय दोहा यात्रा पर जाएंगे. इस दौरान वह कतर-भारत संयुक्त व्यापार और वाणिज्य आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसकी सह-अध्यक्षता कतर के वाणिज्य और उद्योग मंत्री शेख फैसल बिन थानी बिन फैसल अल थानी करेंगे.
गोयल के साथ इस यात्रा में विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी और बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होंगे. बैठक में दोनों पक्ष द्विपक्षीय व्यापार की समीक्षा, मौजूदा व्यापारिक बाधाओं और गैर-शुल्कीय समस्याओं पर चर्चा, तथा निवेश और व्यापार बढ़ाने के नए रास्तों पर विचार करेंगे.
भारत और ईयू की प्रमुख मांगें
ईयू की मांग है कि भारत कारों और मेडिकल उपकरणों पर आयात शुल्क कम करे, साथ ही वाइन, शराब, मांस और चिकन जैसे उत्पादों पर टैक्स घटाए और बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) कानून को मजबूत बनाए.
भारत की प्राथमिकता यह है कि उसके कपड़े, दवाइयां, स्टील, पेट्रोलियम उत्पाद और इलेक्ट्रिकल मशीनरी को यूरोपीय बाजार में अधिक अवसर और प्रतिस्पर्धा का लाभ मिले.
विश्लेषकों का मानना है कि दोनों पक्षों के बीच यह समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए लाभकारी हो सकता है और व्यापार को नई गति देने में मदद करेगा.
यह भी पढ़ें- इटली ने भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते को जल्द फाइनल करने का संकेत दिया