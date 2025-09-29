ETV Bharat / business

Tariff टकराव के बीच भारत को यूरोपीय सहयोग, अब होगा बिना टैक्स कारोबार

भारत-ईएफटीए व्यापार समझौता 1 अक्टूबर से लागू होगा. चार देशों ने 100 अरब डॉलर निवेश का वादा किया,जिससे 15 साल में 10 लाख नौकरियां बनेंगी.

भारत-ईएफटीए समझौता लागू: व्यापार आसान, निवेश बढ़ेगा और नौकरियों के नए अवसर खुलेंगे।
भारत-ईएफटीए समझौता लागू: व्यापार आसान, निवेश बढ़ेगा और नौकरियों के नए अवसर खुलेंगे। (ians)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 29, 2025 at 3:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (EFTA) के बीच हुआ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (TEPA) आगामी 1 अक्टूबर से औपचारिक रूप से लागू हो जाएगा. चार देशों वाला यह संगठन—स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टाइन—भारत के साथ इस साझेदारी के ज़रिए व्यापार और निवेश को नए आयाम देगा.

समझौते के तहत EFTA ने अगले 15 वर्षों में 100 अरब डॉलर का निवेश करने का वादा किया है. इस निवेश से भारत में 10 लाख प्रत्यक्ष नौकरियों के सृजन की उम्मीद है. इस अवसर पर सरकार नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक औपचारिक कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और EFTA देशों के मंत्री शामिल होंगे. उद्योग प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी भी इस ऐतिहासिक मौके के गवाह बनेंगे.

भारत और EFTA के बीच यह समझौता 10 मार्च 2024 को हस्ताक्षरित हुआ था. हालांकि सदस्य देशों में प्रक्रियागत अनुमोदन पूरे होने में समय लगा, जिसके बाद अब यह लागू हो रहा है.

समझौते के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार, EFTA ने अपने 92.2% टैरिफ लाइनों को भारत के लिए खोलने का वादा किया है, जो क्षेत्र में भारत के 99.6% निर्यात को कवर करता है. इसमें गैर-कृषि उत्पादों पर 100% बाजार पहुंच और कुछ प्रोसेस्ड कृषि उत्पादों पर भी रियायतें शामिल हैं.

भारत की ओर से 82.7% टैरिफ लाइनों की पेशकश की गई है, जो EFTA देशों के 95.3% निर्यात को कवर करता है. हालांकि सोना जैसे संवेदनशील उत्पादों पर शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसी तरह डेयरी, सोया, कोयला और अन्य संवेदनशील कृषि उत्पाद इस समझौते से बाहर रखे गए हैं.

समझौते के बाद भारतीय उपभोक्ताओं को स्विस घड़ियों, व्हिस्की और चॉकलेट जैसे उत्पादों पर कम दरों का लाभ मिलेगा. साथ ही सेवाओं की पारस्परिक मान्यता का प्रावधान भी किया गया है, जिससे भारतीय नर्सिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी और आर्किटेक्चर जैसे क्षेत्रों के पेशेवरों को EFTA देशों में काम करने का अवसर मिलेगा.

यह समझौता बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) के मसलों को भी संबोधित करता है, खासकर दवाओं से जुड़ी पेटेंट प्रक्रिया में 'एवरग्रीनिंग' जैसी समस्याओं को रोकने पर विशेष ध्यान दिया गया है. इसके अतिरिक्त, समझौते में सस्टेनेबिलिटी क्लॉज़ भी शामिल है, जिसमें श्रमिक अधिकार, पर्यावरण संरक्षण और मानवाधिकारों पर विशेष ज़ोर दिया गया है.

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस समझौते को “ट्रस्ट एंड एफिशिएंसी पार्टनरशिप” करार दिया. उन्होंने कहा कि यह केवल व्यापार का समझौता नहीं, बल्कि आपसी विश्वास और साझेदारी पर आधारित संबंध है, जो भारत और EFTA देशों के बीच सहयोग के नए युग की शुरुआत करेगा. इससे न सिर्फ व्यापार और निवेश बढ़ेगा, बल्कि नवाचार और विकास के नए अवसर भी खुलेंगे.

यह भी पढ़ें- कुछ देशों को सुधारना होगा... ट्रंप के मिनिस्टर लुटनिक ने भारत को दी खुली धमकी

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA EUROPE FTAECONOMIC PARTNERSHIP TRADE BOOSTINDIA EFTA TRADE PACT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत ने पाकिस्तान से फाइनल जीतने के बावजूद एशिया कप ट्रॉफी क्यों नहीं ली? BCCI ने बताई वजह

मिडिल ईस्ट पर ट्रंप का बड़ा बयान, दिया कुछ विशेष होने का संकेत, गाजा डील होने की उम्मीद

नेतन्याहू ने अमेरिकी इंफ्लूएंसर से मुलाकात कर नए युग की चुनौतियों और सोशल मीडिया के प्रभावों पर चर्चा की

29 सितंबर 2025 का पंचांग: नवरात्रि के आठवें दिन करें मां की आराधना, मनोकामना होगी पूरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.