ETV Bharat / business

Tariff टकराव के बीच भारत को यूरोपीय सहयोग, अब होगा बिना टैक्स कारोबार

भारत-ईएफटीए समझौता लागू: व्यापार आसान, निवेश बढ़ेगा और नौकरियों के नए अवसर खुलेंगे। ( ians )

नई दिल्ली: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (EFTA) के बीच हुआ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (TEPA) आगामी 1 अक्टूबर से औपचारिक रूप से लागू हो जाएगा. चार देशों वाला यह संगठन—स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टाइन—भारत के साथ इस साझेदारी के ज़रिए व्यापार और निवेश को नए आयाम देगा.

समझौते के तहत EFTA ने अगले 15 वर्षों में 100 अरब डॉलर का निवेश करने का वादा किया है. इस निवेश से भारत में 10 लाख प्रत्यक्ष नौकरियों के सृजन की उम्मीद है. इस अवसर पर सरकार नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक औपचारिक कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और EFTA देशों के मंत्री शामिल होंगे. उद्योग प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी भी इस ऐतिहासिक मौके के गवाह बनेंगे.

भारत और EFTA के बीच यह समझौता 10 मार्च 2024 को हस्ताक्षरित हुआ था. हालांकि सदस्य देशों में प्रक्रियागत अनुमोदन पूरे होने में समय लगा, जिसके बाद अब यह लागू हो रहा है.

समझौते के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार, EFTA ने अपने 92.2% टैरिफ लाइनों को भारत के लिए खोलने का वादा किया है, जो क्षेत्र में भारत के 99.6% निर्यात को कवर करता है. इसमें गैर-कृषि उत्पादों पर 100% बाजार पहुंच और कुछ प्रोसेस्ड कृषि उत्पादों पर भी रियायतें शामिल हैं.

भारत की ओर से 82.7% टैरिफ लाइनों की पेशकश की गई है, जो EFTA देशों के 95.3% निर्यात को कवर करता है. हालांकि सोना जैसे संवेदनशील उत्पादों पर शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसी तरह डेयरी, सोया, कोयला और अन्य संवेदनशील कृषि उत्पाद इस समझौते से बाहर रखे गए हैं.