भारत ग्लोबल क्रिप्टो अपनाने की रैंकिंग में टॉप पर, क्या कहता चैनालिसिस रिपोर्ट-2025

ग्लोबल क्रिप्टो अपनाने में भारत लगातार तीसरे साल भी टॉप पर बना हुआ है. देश में लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं, आइये जानते हैं...

CRYPTO
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 10, 2025 at 10:04 PM IST

हैदराबाद: भारत ग्लोबल क्रिप्टो मूवमेंट में अग्रणी बना हुआ है. जैसा कि हाल ही में आई चैनालिसिस रिपोर्ट-2025 में बताया गया है, भारत लगातार तीसरे साल क्रिप्टो अपनाने में नंबर एक स्थान पर रहा है.

वैश्विक क्रिप्टो (Global Crypto) अपनाने में भारत टॉप पर बना हुआ है. लगातार तीसरे साल, यह देश दुनिया भर में बुनियादी स्तर पर अपनाने में नंबर एक स्थान पर है. लेकिन सवाल है कि, इस विषय से परे, भारतीय निवेशक वास्तव में विनियमन, कराधान और क्रिप्टो के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं. इसको लेकर एक सर्वे में देश भर के 9,352 लोगों से आए जवाबों का उपयोग किया गया है, जो अवग-अलग आयु समूहों, आय स्तरों, व्यवसायों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं.

सर्वे में भारतीय क्रिप्टो को किस प्रकार देखते हैं
विनियमन की आवश्यकता और संभावित संरचना, अपनाने और निवेशक भावना पर टैक्सेशन का प्रभाव, सीखने और निवेश में व्यवहार और रुझान, भविष्य की तैयारी के निर्माण में शिक्षा की भूमिका, भारत में क्रिप्टो की उभरती राजनीतिक प्रासंगिकता शामिल हैं.

सिर्फ़ आंकड़ों से अधिक, ये निष्कर्ष व्यवहारिक अंतर्दृष्टि और पीढ़ीगत बदलावों को उजागर करते हैं. जिससे पता चलता है कि भारतीय क्रिप्टो को न केवल एक निवेश वर्ग के रूप में, बल्कि एक तकनीकी अवसर और नीतिगत मुद्दे के रूप में भी देखते हैं. इस रिपोर्ट का उद्देश्य भारत के क्रिप्टो परिदृश्य पर एक व्यापक, डेटा-समर्थित दृष्टिकोण प्रदान करना है.

सर्वे के कुछ मुख्य प्वाइंट इस प्रकार हैं
रेगुलेशन की प्रबल मांग: 93 फीसदी उत्तरदाता भारत में क्रिप्टो विनियमन का समर्थन करते हैं, तथा कई लोग इसे वैधता और सुरक्षित अपनाने के मार्ग के रूप में देखते हैं.

टैक्स के प्रति सबसे अधिक असंतोष: 84 प्रतिशत लोगों का मानना ​​है कि वर्तमान क्रिप्टो टैक्सेशन अनुचित है, तथा लाभ पर 30 फीसदी टैक्स निवेश के लिए सबसे बड़ी बाधा है.

स्पष्ट नीतियों का मतलब अधिक स्वीकृति: 90 फीसदी लोगों का कहना है कि यदि सरकारी नीतियां स्पष्ट होतीं और टैक्सेशन अधिक संतुलित होता तो वे क्रिप्टो में अधिक निवेश करते.

धन निर्माण मुख्य चालक है: 64 फीसदी जवाब देने वाले लोगों का कहना है कि, मुख्य रूप से लोग दीर्घकालिक धन कमाने के लिए क्रिप्टो में निवेश करते हैं, जिससे उनका ध्यान अल्पकालिक अटकलों से हट जाता है.

क्रिप्टो एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में उभर रहा है: 91 फीसदी लोग क्रिप्टो नीति को अपने मतदान निर्णय के लिए प्रासंगिक मानते हैं, जिसमें शहरी युवाओं में सबसे अधिक सहमति दिखाई देती है.

व्यवसाय: हां, न्यूनतम नियमों के साथ 24 प्रतिशत नहीं, 4 फीसदी निश्चित नहीं 3 फीसदी हां में, लेकिन केवल कराधान में 13 प्रतिशत. निजी कर्मचारी (58%) और व्यवसाय मालिक (54%) स्थिरता और स्पष्टता के लिए मजबूत रेगुलेशन का पक्ष लेते हैं, जबकि स्टार्टअप कर्मचारी (33%) नवाचार को संरक्षित करने के लिए न्यूनतम नियमों की ओर उनका झुकाव देखा गया है.

आय: मध्यम आय वाले (15 से 20 लाख रुपये) सबसे ज्यादा समर्थन दिखाते हैं (79 फीसदी ने हां में जवाब दिया), शायद इसलिए क्योंकि वे क्रिप्टो को धन-निर्माण का एक जरिया मानते हैं. साथ ही वे अपनी पूंजी की सुरक्षा भी चाहते हैं. अधिक आय वाले (30 से 35 लाख रुपये) न्यूनतम नियमों (35%) को पसंद करते हैं, जो जोखिमों को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करने की उनकी क्षमता में उनके विश्वास को दिखाता है.

क्षेत्र: दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और झारखंड में सबसे ज़्यादा समर्थन (65-80%) देखने को मिला है, जो शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा स्वीकार्यता और मुख्यधारा में वैधता की आकांक्षाओं से प्रेरित है। इसके विपरीत, केरल, बिहार और मध्य प्रदेश न्यूनतम नियमों की ओर झुकाव रखते हैं, जो ज़्यादा रूढ़िवादी वित्तीय संस्कृतियों और आक्रामक रेगुलेशन के प्रति संशय को दर्शाता है.

समर्पित क्रिप्टो निकाय समय की मांग है: सर्वे के मुताबिक, अधिकांश प्रतिभागी, यानी 51 फीसदी, एक विशेष क्रिप्टो नियामक निकाय के गठन का समर्थन करते हैं, जबकि 22 प्रतिशत आरबीआई और 20 फीसदी सेबी के पक्ष में हैं. वहीं, 4 फीसदी लोगों का मानना ​​है कि किसी विनियमन की आवश्यकता नहीं है. वहीं 3 फीसदी अनिश्चित हैं.

क्रिप्टो टैक्स पॉलिसी: सर्वेक्षण में पाया गया है कि 84 फीसदी उत्तरदाताओं का मानना ​​है कि इक्विटी की तुलना में क्रिप्टो टैक्स अनुचित हैं, जो भारत की टैक्स नीति में वास्तविक संरचनात्मक असमानताओं को दर्शाता है. क्रिप्टो लाभ पर 30 फीसदी की एकसमान टैक्स दर, इक्विटी निवेशों की तुलना में भारी असमानताएं पैदा करती है, जिन पर 1.25 लाख रुपये की छूट के साथ 12.5 फीसदी ​​दीर्घावधि लाभ कर (LTCG) दरें लागू होती हैं. यह असमानता विशेष रूप से युवाओं (25-35 आयु वर्ग) और मध्यम आय वाले निवेशकों को प्रभावित करती है, जो भारत में क्रिप्टो अपनाने की रीढ़ हैं, लेकिन असमान कर बोझ का सामना करते हैं.

कम क्रिप्टो टैक्स भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति दे सकते हैं:
भारत का क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र एक दोराहे पर खड़ा है. दुनिया में सबसे बड़े क्रिप्टो अपनाने वाले आधार और 72 फीसदी 35 साल से कम आयु के लोगों द्वारा बाजार को संचालित करने के साथ, यह बड़े पैमाने पर विकास के लिए तैयार है. फिर भी, हमारा दंडात्मक 30 फीसदी फ्लैट टैक्स, लेनदेन पर 1 फीसदी टीडीएस, और घाटे की कोई भरपाई नहीं है जो प्रमुख परिसंपत्ति वर्गों में सबसे अधिक प्रभावी बोझ डालता है. जिससे क्रिप्टो अपनाने और नवाचार में बाधा आती है.

अब साक्ष्य-आधारित सुधार का समय है
क्रिप्टो टैक्स को कम करने से भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा, सरकारी राजस्व में वृद्धि होगी. इसके साथ ही भारत को ग्लोबल क्रिप्टो की दुनिया में अग्रिणी के रूप में स्थापित किया जा सकेगा.

क्रिप्टो कराधान को इक्विटी बाजारों के साथ जोड़कर, हम क्रिप्टो अपनाने में आने वाली सबसे बड़ी बाधा को दूर कर सकते हैं, युवाओं और मध्यम आय वाले निवेशकों को सशक्त बना सकते हैं, और भारत को एक ग्लोबल क्रिप्टो केंद्र के रूप में स्थापित कर सकते हैं.

YouTube भारत का वास्तविक क्रिप्टो यूनिवर्सिटी
YouTube भारत का वास्तविक क्रिप्टो यूनिवर्सिटी बन गया है. सर्वेक्षण से पता चलता है कि 44 फीसदी भारतीय क्रिप्टो सीखने के लिए YouTube पर निर्भर हैं. वहीं, 19 फीसदी में पारंपरिक समाचारों पर भरोसा रखने वाले भी हैं. खासकर बुजुर्ग समूहों के लिए, जो इन पर भरोसा जताते हैं. इस बीच, दोस्त और परिवार (15%) और ट्विटर (14%) सामाजिक मान्यता की भूमिका पर ज़ोर देते हैं, जहां समुदाय का समर्थन, विषय-वस्तु के समान ही वित्तीय निर्णयों को निर्देशित करता है.

भारत के निवेशक क्रिप्टो को दीर्घकालिक सुरक्षा मानते हैं
सर्वेक्षण से पता चलता है कि अधिकांश उत्तरदाता (64%) क्रिप्टो को एक दीर्घकालिक धन-निर्माण उपकरण के रूप में देखते हैं, जो एक परिसंपत्ति वर्ग के रूप में इसमें बढ़ती परिपक्वता और विश्वास को दर्शाता है. वहीं, 14 फीसदी निवेशक तकनीक में जिज्ञासा और रुचि से प्रेरित हैं, खासकर युवा, तकनीक-प्रेमी निवेशक जो क्रिप्टो और वेब3 को नवाचार के अगले क्षेत्र के रूप में देखते हैं.

अन्य 12 फीसदी ऐसे वर्ग हैं दो अल्पकालिक तुरंत लाभ की संभावना से प्रेरित हैं और क्रिप्टो को अस्थिरता और प्रचार चक्रों से प्रभावित एक व्यापारिक अवसर के रूप में देखते हैं. एक छोटा वर्ग (6%) क्रिप्टो को मुद्रास्फीति के विरुद्ध बचाव के रूप में उपयोग करता है, जो व्यापक आर्थिक चिंताओं को दर्शाता है और बिटकॉइन तथा स्टेबलकॉइन जैसी परिसंपत्तियों को मूल्य के भंडार के रूप में स्थापित करता है.

भारत क्रिप्टो और वेब3 के चलन में देर से आया
एक मजबूत बहुमत (78%) का मानना ​​है कि भारत क्रिप्टो और वेब3 के चलन में देर से आया है. जबकि केवल 12% लोग ही देश के रुख को उचित रूप से सतर्क मानते हैं. यह धारणा मुख्यतः युवाओं द्वारा संचालित है, जिसका नेतृत्व डिजिटल-मूल निवासी निवेशक और तकनीक के प्रति उत्साही लोग कर रहे हैं. वे तेजी से इसे अपनाने की मांग कर रहे हैं, जबकि वृद्ध जनसांख्यिकी तटस्थ बनी हुई है, जो तत्परता के बजाय सावधानी को तरजीह देती है.

77 फीसदी भारतीय कॉलेजों में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन शिक्षा चाहते हैं
77 फीसदी उत्तरदाताओं का मानना ​​है कि भारत के कॉलेजों में अभी से क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की शिक्षा दी जानी चाहिए. वहीं, 12 फीसदी उत्तरदाताओं का मानना ​​है कि जब यह तकनीक मुख्यधारा में आ जाएगी, तब शिक्षा दी जानी चाहिए.

भारत पहले से ही क्रिप्टो अपनाने में वैश्विक स्तर पर अग्रणी है. हालांकि, सर्वेक्षण दर्शाता है कि निवेशक सिर्फ भागीदारी से अधिक चाहते हैं. वे निष्पक्षता, स्पष्टता और भविष्य के लिए तैयार नीतियां चाहते हैं. नवाचार को बाधित किए बिना सुरक्षा प्रदान करने वाला नियमन, क्रिप्टो को शेयरों के बराबर मानने वाला कराधान, और अगली पीढ़ी को तैयार करने वाली शिक्षा, भारत को एक सच्चे क्रिप्टो केंद्र में बदल सकते हैं.

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिप्टो अब सिर्फ एक परिसंपत्ति वर्ग से आगे बढ़ चुका है. यह तकनीक, अवसर और शासन के बारे में भारतीयों की सोच को आकार दे रहा है. नीतिगत स्पष्टता का समय अब ​​आ गया है.

