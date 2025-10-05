ETV Bharat / business

रूस बना भारत का सबसे बड़ा क्रूड तेल सप्लायर, आंकड़ों से दिखा स्पष्ट रुझान

नई दिल्ली: सितंबर 2025 में भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात थोड़ा घटा, लेकिन फिर भी रूस ने भारत की कुल तेल खरीद का एक तिहाई हिस्सा मुहैया कराया. यह स्थिति यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिकी दबाव और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अस्थिरता के बावजूद भारत में रूसी तेल की स्थिर उपस्थिति को दर्शाती है. ग्लोबल ट्रेड एनालिटिक्स फर्म Kpler के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, सितंबर में भारत का कुल क्रूड इंपोर्ट लगभग 4.7 मिलियन बैरल प्रति दिन (bpd) रहा, जो पिछले महीने की तुलना में 220,000 bpd अधिक था और सालाना आधार पर लगभग स्थिर रहा.

रूस बना सबसे बड़ा सप्लायर

रूस सबसे बड़ा सिंगल सप्लायर बना हुआ है, जिसने लगभग 1.6 मिलियन bpd तेल सप्लाई किया, जो कि कुल आयात का 34 फीसदी है. हालांकि, यह 2025 के पहले आठ महीनों के औसत इंपोर्ट वॉल्यूम से लगभग 1,60,000 bpd कम है.

रूसी तेल सबसे किफायती विकल्प

Kpler के लीड रिसर्च एनालिस्ट सुमित रितोलिया के अनुसार, रूसी बैरल भारतीय रिफाइनर्स के लिए सबसे किफायती विकल्प बने हुए हैं. इसके पीछे GPW (ग्रॉस प्रोडक्ट वर्थ) मार्जिन और अन्य विकल्पों की तुलना में डिस्काउंट अधिक होना मुख्य कारण है.

अन्य प्रमुख सप्लायर्स

इराक भारत का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर रहा, जिसकी सप्लाई लगभग 8,81,115 bpd रही. इसके बाद सऊदी अरब 6,03,471 bpd, UAE 5,94,152 bpd और अमेरिका 2,06,667 bpd के साथ शामिल रहे.