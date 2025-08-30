नई दिल्ली: भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है, लेकिन व्यापार घाटा अब भी चीन के पक्ष में अधिक झुका हुआ है. भारत ने बार-बार बढ़ते व्यापार घाटे और चीनी बाजार में भारतीय वस्तुओं को सामना करने वाली गैर-व्यापारिक बाधाओं पर अपनी चिंता जताई है.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 29 अगस्त को कहा कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए भारत और चीन को मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है. उन्होंने यह भी कहा कि नयी दिल्ली द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, और यह संबंध आपसी सम्मान, आपसी हित और संवेदनशीलता पर आधारित होना चाहिए.

द्विपक्षीय व्यापार की वर्तमान स्थिति

अप्रैल-जुलाई 2025-26 के दौरान भारत का निर्यात 19.97 प्रतिशत बढ़कर 5.75 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जबकि आयात में 13.06 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और यह 40.65 अरब अमेरिकी डॉलर रहा. वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का निर्यात 14.25 अरब अमेरिकी डॉलर और आयात 113.5 अरब अमेरिकी डॉलर था.

व्यापार घाटा, यानी आयात और निर्यात के बीच का अंतर, 2003-04 में 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 99.2 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया. पिछले वित्त वर्ष में, चीन के साथ व्यापार घाटा भारत के कुल व्यापार असंतुलन (283 अरब अमेरिकी डॉलर) का लगभग 35 प्रतिशत था. वित्त वर्ष 2023-24 में यह अंतर 85.1 अरब अमेरिकी डॉलर था.

प्रश्न: चीन के साथ घाटा क्यों चिंता का विषय है?

विशेषज्ञों का कहना है कि यह घाटा न केवल बहुत बड़ा है, बल्कि संरचनात्मक रूप से भी गंभीर है. थिंक टैंक GTRI के अनुसार, चीन अब लगभग हर औद्योगिक श्रेणी में भारत के आयात में प्रभुत्व रखता है. यह स्थिति इस कारण भी गंभीर है कि भारत का निर्यात चीन में लगातार घट रहा है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार में भारत का हिस्सा पिछले दो दशकों में 42.3 प्रतिशत से घटकर 11.2 प्रतिशत रह गया है.

प्रश्न: कौन से प्रमुख उत्पाद चीन से आयातित हैं और उनका हिस्सा कितना है?

GTRI के विश्लेषण के अनुसार, चीन भारत के कई आवश्यक उत्पादों में 75 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखता है:

एंटीबायोटिक्स: एरिथ्रोमाइसिन में 97.7 प्रतिशत आपूर्ति. इलेक्ट्रॉनिक्स: सिलिकॉन वेफर्स 96.8 प्रतिशत और फ्लैट पैनल डिस्प्ले 86 प्रतिशत. नवीकरणीय ऊर्जा: सौर कोशिकाएं 82.7 प्रतिशत और लिथियम-आयन बैटरी 75.2 प्रतिशत. रोजमर्रा के उत्पाद: लैपटॉप 80.5 प्रतिशत, कढ़ाई मशीनरी 91.4 प्रतिशत, विस्कोस यार्न 98.9 प्रतिशत.

इस आंकड़े से स्पष्ट है कि भारत इन महत्वपूर्ण उत्पादों में चीन पर अत्यधिक निर्भर हो गया है.

GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव के अनुसार, चीन की यह प्रभुत्व स्थिति भारत के लिए राजनीतिक और आर्थिक दबाव का साधन बन सकती है. आपूर्ति श्रृंखलाओं पर नियंत्रण का अर्थ यह हो सकता है कि राजनीतिक तनाव या वैश्विक परिस्थितियों के दौरान चीन इसे दबाव डालने के लिए इस्तेमाल कर सकता है.

हालांकि, वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि अधिकांश आयात कच्चे माल, अर्ध-तैयार उत्पाद और पूंजीगत वस्तुएं हैं, जैसे ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, मोबाइल फोन पार्ट्स, मशीनरी और सक्रिय फार्मा सामग्री. ये सामग्री भारत में तैयार उत्पाद बनाने और फिर निर्यात करने में प्रयोग होती हैं.

प्रश्न: आयात निर्भरता कम करने के लिए भारत के कदम क्या है?

उत्पादन-प्रोत्साहन योजनाएं (PLI) – 14 से अधिक क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा.

कड़े गुणवत्ता मानक और नियंत्रण उपाय – घटिया और खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों को रोकने के लिए परीक्षण प्रोटोकॉल और अनिवार्य प्रमाणन.

आपूर्ति श्रृंखला का विविधीकरण – व्यवसायों को वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं को खोजने और एकल स्रोत पर निर्भरता कम करने के लिए प्रोत्साहित करना.

आयात निगरानी और कदम उठाना – आयात में अचानक वृद्धि पर नियमित निगरानी.

एंटी-डंपिंग शुल्क – चीनी उत्पादों पर शुल्क लगाया गया ताकि घरेलू उद्योगों को सस्ते आयात से सुरक्षा मिले.

इन कदमों का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को मजबूत करना, उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करना और भारत की आपूर्ति श्रृंखला पर नियंत्रण बनाए रखना है.

बढ़ते व्यापार घाटे का प्रभाव

विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ सकता है.

बाहरी आपूर्तिकर्ताओं पर अत्यधिक निर्भरता.

सस्ते आयात से स्थानीय उद्योग प्रभावित हो सकते हैं.

मुद्रा मूल्य गिरने से आयातित वस्तुओं की कीमत बढ़ सकती है और महंगाई बढ़ सकती है.

प्रमुख उद्योगों में घरेलू क्षमता विकसित करने की प्रेरणा कम हो सकती है, जिससे दीर्घकालिक औद्योगिक विकास धीमा हो सकता है.

