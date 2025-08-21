ETV Bharat / business

भारत-चीन व्यापार से सालाना 6 अरब डॉलर का फायदा, US टैरिफ से हुए नुकसान की भरपाई - INDIA CHINA BORDER TRADE RESUMES

नई सहमति के तहत शिपकी ला, सनाथुला और अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला मार्ग को प्राथमिकता से खोला जाएगा.

भारत-चीन व्यापार समझौते से सीमावर्ती गांवों को मिलेगा नया जीवन, रोजगार और बाजार का सहारा (X@narendramodi)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 21, 2025 at 11:22 AM IST

Updated : August 21, 2025 at 11:42 AM IST

नई दिल्ली: भारत और चीन के बीच लंबे समय से रुका हुआ सीमा व्यापार फिर से शुरू होने जा रहा है. एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) और विश्व बैंक का अनुमान है कि इस बहाली से शुरुआती चरण में ही दोनों देशों को सालाना 5–6 अरब डॉलर का लाभ होगा. नई सहमति के तहत हिमालयी दर्रों से पारंपरिक व्यापार को गति दी जाएगी, साथ ही दुर्लभ खनिजों और उर्वरकों की आपूर्ति भी आपसी सहयोग से सुनिश्चित की जाएगी.

भारत-चीन सीमा व्यापार हजारों साल पुराना है. सिल्क रूट और हिमालयी दर्रों के माध्यम से सदियों तक इसका विस्तार रहा. 1962 के युद्ध के बाद नाथू ला दर्रा बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में इसे दोबारा खोला गया. इसके अलावा उत्तराखंड का लिपुलेख और हिमाचल का शिपकी ला दर्रा पारंपरिक व्यापार मार्गों के रूप में जाने जाते हैं.

विनिर्माण क्षमता को सहारा
नई सहमति के तहत शिपकी ला, सनाथुला और अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला मार्ग को प्राथमिकता से खोला जाएगा. भारत को चीन से दुर्लभ धातुओं की आपूर्ति का आश्वासन मिला है, जिनकी बड़ी मांग इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और ऊर्जा उद्योगों में है. इसके बदले भारत चीन को फॉस्फेट और पोटाश आधारित उर्वरक उपलब्ध कराएगा. विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत की विनिर्माण क्षमता को मजबूती देगा और चीन की खाद्य सुरक्षा रणनीति को भी सहारा देगा.

अमेरिकी टैरिफ से राहत
भारतीय अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अमेरिका की संरक्षणवादी नीतियों और ट्रंप टैरिफ ने भारत के निर्यातकों की लागत बढ़ाई है. लेकिन चीन के साथ दुर्लभ खनिज, उर्वरक और मध्यवर्ती औद्योगिक वस्तुओं का व्यापार बढ़ने से भारत को उत्पादन लागत घटाने और अमेरिकी टैरिफ से होने वाले सालाना 3–5 अरब डॉलर के नुकसान की भरपाई करने में मदद मिलेगी.

चीन पर निर्भरता पर सवाल
हालांकि, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनीशिएटिव (GTRI) ने चेतावनी दी है कि भारत को चीन पर निर्भरता घटानी होगी. 2024-25 में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर के खतरनाक स्तर पर है. आयात में चीन की हिस्सेदारी दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक्स में 57.2%, मशीनरी और हार्डवेयर में 44% और रसायन व फार्मा में 28.3% तक पहुंच गई है.

GTRI का सुझाव है कि भारत को गहन विनिर्माण में निवेश करना होगा और घरेलू स्तर पर मजबूत उत्पादक देश बनना होगा. तभी भारत चीन से समान शर्तों पर बातचीत कर सकेगा.

