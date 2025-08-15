नई दिल्ली: भारत ने अमेरिकी कच्चे तेल की खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि की है. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) ने अगस्त में अक्टूबर डिलीवरी के लिए लगभग 2 मिलियन बैरल तेल के ऑर्डर दिए. यह हाल की अमेरिकी तेल खरीद की श्रृंखला का हिस्सा है, जो राष्ट्रपति ट्रम्प की भारत पर संभावित अतिरिक्त निर्यात शुल्क की धमकी के बाद हुई.

रूस से तेल की खरीद और भू-राजनीतिक रणनीति

भारत ने अगस्त में रूस से भी 2 मिलियन बैरल प्रति दिन तेल खरीदा, जो जून और जुलाई के ऑर्डर का हिस्सा था. इसका उद्देश्य इराक से होने वाली खरीद को बदलना था, क्योंकि क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ गए थे. केपलर के अनुसार, रूस से बढ़ी हुई आपूर्ति इराक और सऊदी अरब से होने वाली खरीद को प्रभावित कर रही है.

ऊर्जा आयात में रिकॉर्ड वृद्धि

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से जून 2025 तक भारत का अमेरिका से तेल और गैस आयात 51 प्रतिशत तक बढ़ा. वहीं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) का आयात वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग दोगुना होकर 2.46 बिलियन डॉलर हो गया, जो 2023-24 में 1.41 बिलियन डॉलर था.

प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी में आश्वासन दिया था कि भारत 2025 तक अमेरिका से ऊर्जा आयात को 15 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 25 बिलियन डॉलर करेगा. इसका उद्देश्य अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करना और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

ऊर्जा विविधीकरण और रूस पर निर्भरता में कमी

भारत ने कहा कि रूस से तेल खरीदना किसी प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि यह G7 देशों द्वारा निर्धारित मूल्य सीमा से कम कीमत में हो रहा है. अमेरिका की नीति के अनुसार, इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है.

भारत-अमेरिका रणनीतिक संबंध

नई दिल्ली ने दोहराया कि भारत-अमेरिका संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं हैं. दोनों देशों के संबंध में भू-राजनीतिक और रणनीतिक महत्व भी शामिल है. सरकार ने पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमिटी को बताया कि भारत-अमेरिका की छठी दौर की वार्ता योजनानुसार जारी है, जो संभावित रूप से व्यापार समझौते की दिशा में आगे बढ़ सकती है.

अमेरिकी तेल खरीद में वृद्धि और रूस से विविध आपूर्ति के माध्यम से भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत की है. साथ ही, अमेरिका के साथ रणनीतिक संबंधों को भी महत्व दिया गया है.

यह भी पढ़ें- ट्रंप की वजह से भारत-चीन फिर से आए करीब, चीनी विदेश मंत्री भी आ रहे दिल्ली