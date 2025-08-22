नई दिल्ली: चैटजीपीटी (ChatGPT) बनाने वाली कंपनी ओपनएआई (OpenAI) ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह इस साल के अंत तक भारत में अपना पहला ऑफिस नई दिल्ली में खोलेगी. कंपनी ने बताया कि भारत उसके लिए अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला बाज़ार है. पिछले एक साल में भारत में साप्ताहिक सक्रिय यूजर्स की संख्या 4 गुना से अधिक बढ़ गई है.

भारत में एआई मिशन को मिलेगी मजबूती

ओपनएआई का कहना है कि भारत में ऑफिस खोलने का फैसला सरकार के IndiaAI Mission को समर्थन देने की दिशा में एक अहम कदम है. कंपनी ने स्पष्ट किया कि भारत की टेक्नोलॉजी प्रतिभा, मजबूत डेवलपर इकोसिस्टम और सरकारी सहयोग से देश को ग्लोबल एआई लीडर बनाने की क्षमता है. ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कहा, “भारत में एआई के प्रति जो उत्साह और अवसर मौजूद हैं, वह अद्भुत है. यहां ऑफिस खोलना और लोकल टीम बनाना एआई को भारत के लिए और भारत के साथ मिलकर बनाने की दिशा में पहला कदम है.”

सरकार ने जताया स्वागत

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओपनएआई के इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि भारत डिजिटल इनोवेशन और एआई अपनाने में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है. उन्होंने कहा, “IndiaAI मिशन के तहत हम भरोसेमंद और समावेशी एआई इकोसिस्टम बना रहे हैं. ओपनएआई की साझेदारी से यह सुनिश्चित होगा कि एआई के फायदे हर नागरिक तक पहुंचें.”

छात्रों और डेवलपर्स को सीधा लाभ

भारत दुनिया में चैटजीपीटी इस्तेमाल करने वाले छात्रों की सबसे बड़ी संख्या वाला देश है. साथ ही, यह ओपनएआई प्लेटफॉर्म पर डेवलपर्स के लिहाज़ से भी टॉप-5 देशों में शामिल है. स्थानीय ऑफिस और टीम बनने से भारतीय छात्रों, पेशेवरों और डेवलपर्स को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा.

नई पहल और लोकल इनोवेशन

कंपनी ने कहा कि भारत में पहले से ही ओपनएआई के टूल्स का इस्तेमाल कृषि सेवाओं, भर्ती प्रक्रिया और बेहतर गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों में हो रहा है. आगे चलकर ओपनएआई भारत के लिए विशेष टूल्स और फीचर्स भी तैयार करेगा, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और किफायती और सुलभ हो सके. कंपनी इस महीने भारत में अपना पहला एजुकेशन समिट आयोजित करेगी और साल के अंत तक पहला डेवलपर डे भी.

