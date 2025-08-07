नई दिल्ली: भारत और रूस ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को एक नई दिशा देते हुए औद्योगिक आधुनिकीकरण और तकनीकी सहयोग को गहरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं. यह निर्णय भारत-रूस औद्योगिक सहयोग और आधुनिकीकरण कार्य समूह के 11वें सत्र के दौरान लिया गया, जो व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग के तहत आयोजित हुआ.

खनन, एल्युमीनियम और रेलवे क्षेत्रों में होगा गहन सहयोग

बैठक में खनन क्षेत्र में उपकरणों के निर्माण, अन्वेषण तकनीकों, औद्योगिक और घरेलू कचरे के प्रबंधन से जुड़े क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण को प्राथमिकता दी गई. इसके साथ ही एल्युमीनियम उत्पादन, उर्वरक निर्माण और रेलवे परिवहन जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में दोनों देशों ने आपसी भागीदारी बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई.

सह-अध्यक्षों द्वारा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर

बैठक की सह-अध्यक्षता भारत की ओर से उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया और रूस की ओर से उद्योग और व्यापार उप मंत्री एलेक्सी ग्रुजदेव ने की. दोनों नेताओं ने सत्र के अंत में 11वें प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर इस औद्योगिक सहयोग को औपचारिक रूप दिया.

एयरोस्पेस और उच्च प्रौद्योगिकी में भी साझेदारी

भारत और रूस ने सहयोग के उभरते क्षेत्रों को भी बातचीत का हिस्सा बनाया, जिसमें एयरोस्पेस विज्ञान और प्रौद्योगिकी, छोटे विमान के पिस्टन इंजन का निर्माण, पवन सुरंग सुविधा (wind tunnel) की स्थापना, और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग व 3D प्रिंटिंग में संयुक्त विकास शामिल हैं. साथ ही कार्बन फाइबर प्रौद्योगिकी में संयुक्त अनुसंधान और विकास को भी प्राथमिकता दी गई है.

दुर्लभ पृथ्वी और कोयला गैसीकरण में संभावनाएं

बैठक में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण, भूमिगत कोयला गैसीकरण, और आधुनिक औद्योगिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहयोग के अवसरों पर भी चर्चा हुई. ये क्षेत्र भारत की दीर्घकालिक औद्योगिक रणनीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं.

उच्च स्तरीय भागीदारी और भविष्य की दिशा

वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, इस सत्र में दोनों देशों के लगभग 80 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ, और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि शामिल थे. इस व्यापक भागीदारी ने भारत-रूस साझेदारी की मजबूती और गंभीरता को स्पष्ट रूप से दर्शाया.

यह भी पढ़ें- डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया, दो चरणों में होगा लागू, एग्जिक्यूटिव ऑर्डर पर किए साइन