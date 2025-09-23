भारत 6G नवाचार में दिखाएगा नेतृत्व, अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी अक्टूबर में
संगोष्ठी में दुनिया और भारत के 70 से अधिक प्रमुख वक्ता भाग लेंगे. इस कार्यक्रम का उद्घाटन संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे.
Published : September 23, 2025 at 5:25 PM IST
नई दिल्ली: इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) इस साल 9 और 10 अक्टूबर को दूसरे अंतरराष्ट्रीय भारत 6G संगोष्ठी की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है. यह संगोष्ठी भारत 6G अलायंस के सहयोग से आयोजित की जा रही है. IMC, जो एशिया का प्रमुख टेक्नोलॉजी प्रदर्शन मंच है, में 6G तकनीक के माध्यम से डिजिटल संप्रभुता, आर्थिक विकास और तकनीकी नवाचार को भारत और अन्य देशों में कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इस पर चर्चा होगी.
इस कार्यक्रम का उद्घाटन संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे. उनके साथ संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्र शेखर, दूरसंचार सचिव नीरज मित्तल और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय सूद भी उपस्थित रहेंगे.
संगोष्ठी में दुनिया और भारत के 70 से अधिक प्रमुख वक्ता भाग लेंगे. विदेशी प्रतिभागियों में यूके, यूरोप, अमेरिका, जापान, जर्मनी, स्कॉटलैंड, फिनलैंड और स्वीडन के प्रतिनिधि शामिल होंगे.
यह कार्यक्रम वैश्विक 6G नवाचार के सहयोगी दृष्टिकोण को दर्शाता है और इसमें टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होंगे. इनमें अमेरिका के एरिक्सन सिलिकॉन वैली के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर डॉ. मलिक टाटिपामुला जैसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक भी शामिल हैं.
प्रतिभागी कंपनियों में एरिक्सन, नोकिया, एनविडिया और क्वालकॉम जैसी प्रमुख तकनीकी और टेलीकॉम कंपनियां, साथ ही NGMN अलायंस और GSMA जैसे अंतरराष्ट्रीय उद्योग संगठन शामिल हैं.
भारत 6G अलायंस के चेयरमैन डेविड कोइलपिलाई ने कहा, "भारत मोबाइल कांग्रेस के साथ अंतरराष्ट्रीय भारत 6G संगोष्ठी की मेजबानी से भारत के डिजिटल इकोसिस्टम की क्षमता और गतिशीलता झलकती है. हमारा उद्देश्य वैश्विक तकनीकी नेताओं और भारतीय टेलीकॉम नवप्रवर्तकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है."
इस वर्ष का संगोष्ठी भारत की 6G दौड़ में अग्रणी बनने की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है. कार्यक्रम में नौ फोकस्ड सत्र आयोजित होंगे, जिनमें वैश्विक 6G पहलों, प्रमुख 6G उपयोग मामलों, एआई-नेटीव 6G नेटवर्क, गैर-भू-आधारित नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और मानकों का सामंजस्य, और वैश्विक सहयोग जैसे विषय शामिल होंगे.
दो दिवसीय कार्यक्रम में उद्योग, अकादमी और सरकार के बीच दो प्रमुख एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे और चार टेक्नोलॉजी उद्योग रिपोर्ट लॉन्च की जाएंगी. IMC 2025 8 से 11 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित होगी. इसे दूरसंचार विभाग (DoT) और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है.
चार दिनों के कार्यक्रम में 1.5 लाख से अधिक आगंतुक, 400 से अधिक प्रदर्शक और साझेदार, 7,000 से अधिक वैश्विक प्रतिनिधि और 800 से अधिक वक्ता शामिल होंगे. इसमें नेक्स्ट-जेनरेशन कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, एआई-ड्रिवेन सॉल्यूशंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स सहित विभिन्न तकनीकी प्रदर्शन होंगे.
यह भी पढ़ें- 25 लाख लोगों को मुफ्त में मिलेगा LPG कनेक्शन, नवरात्र पर मोदी सरकार का बड़ा तोहफा