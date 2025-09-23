ETV Bharat / business

भारत 6G नवाचार में दिखाएगा नेतृत्व, अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी अक्टूबर में

संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ( फाइल फोटो )

Published : September 23, 2025

नई दिल्ली: इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) इस साल 9 और 10 अक्टूबर को दूसरे अंतरराष्ट्रीय भारत 6G संगोष्ठी की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है. यह संगोष्ठी भारत 6G अलायंस के सहयोग से आयोजित की जा रही है. IMC, जो एशिया का प्रमुख टेक्नोलॉजी प्रदर्शन मंच है, में 6G तकनीक के माध्यम से डिजिटल संप्रभुता, आर्थिक विकास और तकनीकी नवाचार को भारत और अन्य देशों में कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इस पर चर्चा होगी. इस कार्यक्रम का उद्घाटन संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे. उनके साथ संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्र शेखर, दूरसंचार सचिव नीरज मित्तल और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय सूद भी उपस्थित रहेंगे. संगोष्ठी में दुनिया और भारत के 70 से अधिक प्रमुख वक्ता भाग लेंगे. विदेशी प्रतिभागियों में यूके, यूरोप, अमेरिका, जापान, जर्मनी, स्कॉटलैंड, फिनलैंड और स्वीडन के प्रतिनिधि शामिल होंगे. यह कार्यक्रम वैश्विक 6G नवाचार के सहयोगी दृष्टिकोण को दर्शाता है और इसमें टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होंगे. इनमें अमेरिका के एरिक्सन सिलिकॉन वैली के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर डॉ. मलिक टाटिपामुला जैसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक भी शामिल हैं. प्रतिभागी कंपनियों में एरिक्सन, नोकिया, एनविडिया और क्वालकॉम जैसी प्रमुख तकनीकी और टेलीकॉम कंपनियां, साथ ही NGMN अलायंस और GSMA जैसे अंतरराष्ट्रीय उद्योग संगठन शामिल हैं.