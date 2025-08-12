नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में संशोधित आयकर विधेयक 2025 पेश किया, जिसने पिछले हफ्ते वापस लिए गए पुराने मसौदे की जगह ले ली. नए वर्जन में भाजपा नेता बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली संसदीय प्रवर समिति की ज्यादातर सिफारिशें शामिल हैं.

इस साल 13 फरवरी को पहली बार लोकसभा में पेश किया गया यह विधेयक, आयकर अधिनियम 1961 को सरल भाषा और स्पष्ट संरचना के साथ बदलने का प्रयास करता है. सीतारमण ने कहा कि भ्रम से बचने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि विधेयक सही अर्थ व्यक्त करे पहले के मसौदे को वापस ले लिया गया था.

उन्होंने कहा, "मसौदे की ड्राफ्टिंग, फरेज के अलाइनमेंट, परिणामी परिवर्तनों और क्रॉस-रेफरेंसिंग में सुधार किए गए हैं." ऐसे में सवाल है कि सैलरीड कर्मचारियों, संपत्ति मालिकों और निवेशकों के लिए इन अपडेट का क्या मतलब है?

प्रवर समिति की समीक्षा के बाद किए गए सुधार

संसदीय पैनल ने 285 सुझाव दिए, जिनमें से 32 को प्रमुख या प्रमुख सिफाशों के रूप में आइडेंटिफाई किया गया. संशोधित मसौदे में इनमें से अधिकांश को अपनाया गया है.

डेडलाइन चूक जाने के बाद रिफंड क्लेम

उस धारा को हटाया दिया गया है जो देरी से रिटर्न दाखिल करने पर रिफंड को रोकती थी, जिससे बीमारी या तकनीकी समस्याओं जैसे वास्तविक मामलों पर विचार किया जा सकेगा.

हाउस प्रोपर्टी में वैल्युएशन क्लियरिटी और समान पेंशन कटौती

विवादों से बचने के लिए 'इन नॉर्मल कॉज' शब्द को हटा दिया गया है और टैक्सेशन वास्तविक या अनुमानित किराए में से जो अधिक हो, उसके आधार पर होगा. वहीं, परिवर्तित पेंशन कटौती गैर-कर्मचारियों तक बढ़ा दी गई है.

कटौती के स्पष्ट नियम

नगरपालिका टैक्स के बाद 30 प्रतिशत मानक कटौती लागू होगी, निर्माण-पूर्व ब्याज कटौती खुद के कब्जे वाली और किराए पर दी गई दोनों संपत्तियों के लिए अनुमत है.

कमर्शियल प्रोपर्टी कराधान में सुधार

शब्दावली को एडजस्ट किया गया है ताकि अस्थायी रूप से अप्रयुक्त व्यावसायिक परिसरों पर काल्पनिक किराए पर टैक्स न लगाया जाए.

अधिक टैक्सपेयर्स के लिए परिवर्तित पेंशन पूरी तरह से कटौती योग्य

क्लॉज 19 अब स्पष्ट रूप से कम्यूटेड पेंशन की पूरी राशि पर कर कटौती का क्लेम करने की अनुमति देता है. अगर यह राशि शेड्यूल VII में लिस्टेड एलआईसी पेंशन फंड जैसे स्पेसिफिक फंडों से प्राप्त होती है. यह गैर-कर्मचारियों पर भी लागू होता है, जिससे वे टैक्स उद्देश्यों के लिए कर्मचारियों के बराबर आ जाते हैं.

प्रोपर्टी वैल्युएशन और कटौतियों का स्पष्टीकरण

क्लॉज 20 यह पुष्टि करता है कि बिल्डिंग और संबंधित भूमि से होने वाली इनकम पर 'गृह संपत्ति से आय' के अंतर्गत टैक्स लगाया जाएगा, जब तक कि उसका इस्तेमाल बिजनेस या प्रोफेशन के लिए न किया जाए.

धारा 21 में बताया गया है कि वार्षिक मूल्य अनुमानित किराए या प्राप्त वास्तविक किराए में से जो भी अधिक हो, वह होगा और उसमें से ओनर द्वारा पेमेंट किए गए स्थानीय टैक्स की कटौती की जाएगी. अप्राप्त किराया काउंट नहीं किया जाएगा.

धारा 22 स्पष्ट करती है कि स्टैंडर्ज 30 प्रतिशत कटौती की गणना नगरपालिका टैक्स में कटौती के बाद की जाएगी और निर्माण-पूर्व ब्याज का दावा किराए पर दी गई संपत्तियों के साथ-साथ स्वयं के कब्जे वाली संपत्तियों पर भी किया जा सकता है. निर्माण पूरा होने से पहले की अवधि के लिए ब्याज, संपत्ति के पूरा होने के साल से पांच समान किश्तों में काटा जा सकता है.

धारा 202 (I) के अंतर्गत नए टैक्स स्लैब

यह विधेयक व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों और अन्य के लिए बजट 2025 में घोषित नई व्यवस्था को बरकरार रखता है. इसके तहत टैक्स स्लैब:-

4,00,000 रुपये तक - शून्य

4,00,001 से 8,00,000 रुपये तक 5 प्रतिशत

8,00,001 से 12,00,000 रुपये तक 10 प्रतिशत

12,00,001 से 16,00,000 रुपये तक 15 प्रतिशत

16,00,001 से 20,00,000 रुपये तक 20 प्रतिशत

20,00,001 से 24,00,000 रुपये तक 25 प्रतिशत

24,00,000 रुपये से ऊपर - 30 प्रतिशत

धारा 87A के तहत छूट कैसे मिलती है?

पांच लाख रुपये तक की कुल आय वाले निवासियों के लिए छूट देय आयकर का 100 प्रतिशत या 12,500 रुपये जो भी कम हो है. नई व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की आय पर छूट 60,000 रुपये तक हो सकती है. 12 लाख रुपये से अधिक की आय पर एक टेपरिंग लाभ लागू होता है, जिसकी सीमा देय कर तक सीमित है.

