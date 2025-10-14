ETV Bharat / business

IMF प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने भारत को वैश्विक विकास का प्रमुख इंजन बताया

वाशिंगटन: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने भारत को दुनिया के आर्थिक विकास का एक प्रमुख इंजन बताते हुए इसकी आर्थिक लचीलेपन की प्रशंसा की है. उन्होंने कहा कि भारत ने बेहतर नीतिगत फैसलों, निजी क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन, शुरुआती दौर में टैरिफ के कम प्रभाव और अनुकूल वित्तीय स्थितियों के कारण आर्थिक मोर्चे पर मजबूती हासिल की है. यह बयान उन्होंने 2025 की IMF-विश्व बैंक वार्षिक बैठक से पहले दिया.

वैश्विक विकास दर में बदलाव

जॉर्जीवा ने बताया कि मध्यम अवधि में वैश्विक विकास दर लगभग 3 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो महामारी से पहले के 3.7 प्रतिशत से कम है. उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास की गति में बदलाव आ रहा है, खासकर चीन की विकास दर में निरंतर गिरावट हो रही है, जिससे दुनिया के आर्थिक संतुलन में बदलाव देखने को मिल रहा है.

भारत की आर्थिक लचीलेपन के चार कारण

आईएमएफ प्रमुख ने भारत के आर्थिक लचीलेपन के चार मुख्य कारण बताए. पहला, बेहतर नीतिगत और बुनियादी ढांचे में सुधार; दूसरा, निजी क्षेत्र का सशक्त प्रदर्शन; तीसरा, टैरिफ के कम प्रभाव से शुरुआती दौर में मदद मिलना; और चौथा, सहायक वित्तीय स्थितियों का होना. उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि टैरिफ का पूरा असर अभी भी सामने आना बाकी है, जो आगे की चुनौतियां पेश कर सकता है.