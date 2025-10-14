IMF प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने भारत को वैश्विक विकास का प्रमुख इंजन बताया

ETV Bharat / business

आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया और आर्थिक लचीलेपन की सराहना की है.

IMF प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 14, 2025 at 5:13 PM IST

वाशिंगटन: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने भारत को दुनिया के आर्थिक विकास का एक प्रमुख इंजन बताते हुए इसकी आर्थिक लचीलेपन की प्रशंसा की है. उन्होंने कहा कि भारत ने बेहतर नीतिगत फैसलों, निजी क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन, शुरुआती दौर में टैरिफ के कम प्रभाव और अनुकूल वित्तीय स्थितियों के कारण आर्थिक मोर्चे पर मजबूती हासिल की है. यह बयान उन्होंने 2025 की IMF-विश्व बैंक वार्षिक बैठक से पहले दिया.

वैश्विक विकास दर में बदलाव
जॉर्जीवा ने बताया कि मध्यम अवधि में वैश्विक विकास दर लगभग 3 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो महामारी से पहले के 3.7 प्रतिशत से कम है. उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास की गति में बदलाव आ रहा है, खासकर चीन की विकास दर में निरंतर गिरावट हो रही है, जिससे दुनिया के आर्थिक संतुलन में बदलाव देखने को मिल रहा है.

भारत की आर्थिक लचीलेपन के चार कारण
आईएमएफ प्रमुख ने भारत के आर्थिक लचीलेपन के चार मुख्य कारण बताए. पहला, बेहतर नीतिगत और बुनियादी ढांचे में सुधार; दूसरा, निजी क्षेत्र का सशक्त प्रदर्शन; तीसरा, टैरिफ के कम प्रभाव से शुरुआती दौर में मदद मिलना; और चौथा, सहायक वित्तीय स्थितियों का होना. उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि टैरिफ का पूरा असर अभी भी सामने आना बाकी है, जो आगे की चुनौतियां पेश कर सकता है.

अमेरिका में महंगाई की आशंका
जॉर्जीवा ने अमेरिका के आर्थिक हालात पर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि मार्जिन में कमी के कारण वहां कीमतों में वृद्धि हो सकती है, जो मौद्रिक नीति और आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है. उन्होंने चेतावनी दी कि वैश्विक लचीलेपन का अभी तक पूरी तरह परीक्षण नहीं हुआ है, और सोने की बढ़ती मांग तथा आसान वित्तीय स्थितियां आर्थिक कमजोरियों को छिपा सकती हैं.

निजी क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने की अपील
क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने सभी देशों से आग्रह किया कि वे अपने संस्थानों को मजबूत बनाएं, संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करें और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाले सुधार करें. उनका कहना था कि इन सुधारों से निजी क्षेत्र की उत्पादकता में वृद्धि होगी, जो दीर्घकालीन विकास के लिए आवश्यक है. उन्होंने खासकर एशियाई अर्थव्यवस्थाओं से आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने का आह्वान किया, जिससे सकल घरेलू उत्पाद (GDP) को मजबूत किया जा सके.

